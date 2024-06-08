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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/الدفاع-النمساوية-الغرب-تجاوز-الخط-الأحمر-بالسماح-لأوكرانيا-بمهاجمة-أهداف-على-أراضي-روسيا--1089654491.html
الدفاع النمساوية: الغرب تجاوز الخط الأحمر بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة أهداف على أراضي روسيا
الدفاع النمساوية: الغرب تجاوز الخط الأحمر بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة أهداف على أراضي روسيا
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، إن الدول الغربية تجاوزت الخط الأحمر بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية بأسلحة نقلتها. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T20:08+0000
2024-06-08T20:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة "دي برس"، أنه "لقد تم تجاوز الخط الأحمر. لذا فإنني سعيدة للغاية بالتوضيح الذي قدمه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن الناتو لن يرسل قوات إلى أوكرانيا". هكذا علق تانر على سؤال مفاده أن "الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا سمحت لأوكرانيا بمهاجمة مناطق معينة في روسيا بواسطة الأسلحة الغربية".وحاول صحفي الوكالة أيضًا توضيح ما إذا كان ينبغي على كييف أن تكون قادرة على "حماية خاركوف بشكل كافٍ من القصف من الحدود الروسية". وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري إن الناتو ليس لديه خطط لنشر أفراد عسكريين على الأراضي الأوكرانية. وأضاف في الوقت نفسه أن أعضاء الحلف لهم الحق في تقديم "دعم متعدد الأطراف" لكييف.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس 6 يونيو/ حزيران، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية لتنفيذ ضربات للقوات المسلحة الأوكرانية على موسكو والكرملين.وأضاف بايدن أنه يُسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية بالقرب من الحدود الأوكرانية لضرب أهداف محددة تابعة للقوات الروسية. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالصدمة من أن فلاديمير زيلينسكي، من ناحية، يشعر بالامتنان، ومن ناحية أخرى، يواصل الترويج لقضيته، لذلك سنجري مثل هذه المناقشات مع الأوكرانيين".وأضاف كيربي أنه لا يستطيع أن يقول بعد ما إذا كانت هذه المناقشات "ستؤدي إلى تغييرات إضافية في السياسة"، متعهدًا بأن الولايات المتحدة "لن تدير ظهرها لاحتياجات أوكرانيا".وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية
https://sarabic.ae/20240608/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود--1089649783.html
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الدفاع النمساوية: الغرب تجاوز الخط الأحمر بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة أهداف على أراضي روسيا

20:08 GMT 08.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Thomas Ledl / Wien Rathaus hochauflösend (cropped photo)قاعة مدينة فيينا، النمسا
قاعة مدينة فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Thomas Ledl / Wien Rathaus hochauflösend (cropped photo)
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قالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، إن الدول الغربية تجاوزت الخط الأحمر بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية بأسلحة نقلتها.
وأضافت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة "دي برس"، أنه "لقد تم تجاوز الخط الأحمر. لذا فإنني سعيدة للغاية بالتوضيح الذي قدمه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن الناتو لن يرسل قوات إلى أوكرانيا".
هكذا علق تانر على سؤال مفاده أن "الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا سمحت لأوكرانيا بمهاجمة مناطق معينة في روسيا بواسطة الأسلحة الغربية".
وحاول صحفي الوكالة أيضًا توضيح ما إذا كان ينبغي على كييف أن تكون قادرة على "حماية خاركوف بشكل كافٍ من القصف من الحدود الروسية".
ورد تانر قائلا: "باعتبارنا دولة محايدة عسكريا، لسنا في وضع يسمح لنا بالحكم".
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري إن الناتو ليس لديه خطط لنشر أفراد عسكريين على الأراضي الأوكرانية. وأضاف في الوقت نفسه أن أعضاء الحلف لهم الحق في تقديم "دعم متعدد الأطراف" لكييف.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس 6 يونيو/ حزيران، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية لتنفيذ ضربات للقوات المسلحة الأوكرانية على موسكو والكرملين.
وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وردا على سؤال بشأن قواعد استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة لأوكرانيا: "نحن لا نسمح بضربات على عمق 200 ميل (حوالي 322 كم) في عمق روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو والكرملين".
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
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وأضاف بايدن أنه يُسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية بالقرب من الحدود الأوكرانية لضرب أهداف محددة تابعة للقوات الروسية.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتباحث مع أوكرانيا حول توسيع جغرافية الضربات ضد روسيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالصدمة من أن فلاديمير زيلينسكي، من ناحية، يشعر بالامتنان، ومن ناحية أخرى، يواصل الترويج لقضيته، لذلك سنجري مثل هذه المناقشات مع الأوكرانيين".
وأضاف كيربي أنه لا يستطيع أن يقول بعد ما إذا كانت هذه المناقشات "ستؤدي إلى تغييرات إضافية في السياسة"، متعهدًا بأن الولايات المتحدة "لن تدير ظهرها لاحتياجات أوكرانيا".
وأشار كيربي إلى أن واشنطن ستواصل تعديل الدعم مع "تطور" الوضع في ساحة المعركة.
وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية
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