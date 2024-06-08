https://sarabic.ae/20240608/وسط-اندلاع-مواجهات-الشرطة-الإسرائيلية-تستخدم-خراطيم-المياه-العادمة-لتفريق-المتظاهرين-في-تل-أبيب-1089653905.html

وسط اندلاع مواجهات.. الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه العادمة لتفريق المتظاهرين في تل أبيب

وسط اندلاع مواجهات.. الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه العادمة لتفريق المتظاهرين في تل أبيب

سبوتنيك عربي

استخدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، خراطيم المياه العادمة لتفريق المتظاهرين في تل أبيب وسط اندلاع مواجهات بينهم. 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T19:57+0000

2024-06-08T19:57+0000

2024-06-08T19:57+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأنه وقعت مناوشات ومواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة الإسرائيلية في كابلان بتل أبيب بعد مطالبة المتظاهرين الإسراع في إتمام صفقة تبادل رهائن مع حركة "حماس".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد بوحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات بقطاع غزة.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر". وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة. وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى