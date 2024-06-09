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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240609/سلطات-زابوروجيه-زيلينسكي-لا-يهتم-بالشعب-الأوكراني-1089661580.html
سلطات زابوروجيه: زيلينسكي لا يهتم بالشعب الأوكراني
سلطات زابوروجيه: زيلينسكي لا يهتم بالشعب الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأنه لا فلاديمير زيلينسكي ولا الأوليغارشية الأوكرانية بحاجة إلى أوكرانيا كدولة، فهم لا يهتمون بالشعب الأوكراني. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T09:01+0000
2024-06-09T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "إنه (زيلينسكي) لا يحتاج إلى هذا البلد على الإطلاق، هؤلاء كولومويسكي (الأوليغارشي الأوكراني إيغور كولومويسكي)، أحمدوف (الأوليغارشي الأوكراني رينات أحمدوف)، لا يحتاجون إليها".وأكد حاكم مقاطعة زابوروجيه: "ليس لديهم أي سيادة على الإطلاق".إعلام يكشف أخبار غير سارة بوعد ماكرون لزيلينسكييذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022.زعيم حزب فرنسي يرد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانياوفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من منطقة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية.
https://sarabic.ae/20240602/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مشاكل-خطيرة-تواجه-زيلينسكي-بعد-انتهاء-شرعيته-1089444564.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

سلطات زابوروجيه: زيلينسكي لا يهتم بالشعب الأوكراني

09:01 GMT 09.06.2024
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأنه لا فلاديمير زيلينسكي ولا الأوليغارشية الأوكرانية بحاجة إلى أوكرانيا كدولة، فهم لا يهتمون بالشعب الأوكراني.
وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "إنه (زيلينسكي) لا يحتاج إلى هذا البلد على الإطلاق، هؤلاء كولومويسكي (الأوليغارشي الأوكراني إيغور كولومويسكي)، أحمدوف (الأوليغارشي الأوكراني رينات أحمدوف)، لا يحتاجون إليها".

ووفقا له، فإن نظام كييف اليوم ينفذ بشكل كامل تعليمات رؤسائه من الخارج، ولا يهمه عدد الأوكرانيين الذين يموتون.

وأكد حاكم مقاطعة زابوروجيه: "ليس لديهم أي سيادة على الإطلاق".
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2 يونيو, 18:50 GMT
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022.

كييف لا تعترف بنتائجها وتواصل قصف المقاطعة. والآن أصبح أكثر من 70% من المقاطعة تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، في مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية. منذ مارس/ آذار2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.

زعيم حزب فرنسي يرد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
وفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من منطقة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية.
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