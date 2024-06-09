https://sarabic.ae/20240609/سلطات-زابوروجيه-زيلينسكي-لا-يهتم-بالشعب-الأوكراني-1089661580.html
سلطات زابوروجيه: زيلينسكي لا يهتم بالشعب الأوكراني
سلطات زابوروجيه: زيلينسكي لا يهتم بالشعب الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأنه لا فلاديمير زيلينسكي ولا الأوليغارشية الأوكرانية بحاجة إلى أوكرانيا كدولة، فهم لا يهتمون بالشعب الأوكراني. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T09:01+0000
2024-06-09T09:01+0000
2024-06-09T09:01+0000
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وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "إنه (زيلينسكي) لا يحتاج إلى هذا البلد على الإطلاق، هؤلاء كولومويسكي (الأوليغارشي الأوكراني إيغور كولومويسكي)، أحمدوف (الأوليغارشي الأوكراني رينات أحمدوف)، لا يحتاجون إليها".وأكد حاكم مقاطعة زابوروجيه: "ليس لديهم أي سيادة على الإطلاق".إعلام يكشف أخبار غير سارة بوعد ماكرون لزيلينسكييذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022.زعيم حزب فرنسي يرد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانياوفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من منطقة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية.
https://sarabic.ae/20240602/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مشاكل-خطيرة-تواجه-زيلينسكي-بعد-انتهاء-شرعيته-1089444564.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
سلطات زابوروجيه: زيلينسكي لا يهتم بالشعب الأوكراني
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأنه لا فلاديمير زيلينسكي ولا الأوليغارشية الأوكرانية بحاجة إلى أوكرانيا كدولة، فهم لا يهتمون بالشعب الأوكراني.
وقال باليتسكي لوكالة "سبوتنيك": "إنه (زيلينسكي) لا يحتاج إلى هذا البلد على الإطلاق، هؤلاء كولومويسكي (الأوليغارشي الأوكراني إيغور كولومويسكي)، أحمدوف (الأوليغارشي الأوكراني رينات أحمدوف)، لا يحتاجون إليها".
ووفقا له، فإن نظام كييف اليوم ينفذ بشكل كامل تعليمات رؤسائه من الخارج، ولا يهمه عدد الأوكرانيين الذين يموتون.
وأكد حاكم مقاطعة زابوروجيه: "ليس لديهم أي سيادة على الإطلاق".
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022.
كييف لا تعترف بنتائجها وتواصل قصف المقاطعة. والآن أصبح أكثر من 70% من المقاطعة تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، في مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية. منذ مارس/ آذار2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
وفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من منطقة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية.