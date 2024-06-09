https://sarabic.ae/20240609/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-في-بيانه-الختامي-بالوقف-الفوري-والدائم-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1089670956.html

مجلس التعاون الخليجي يطالب في بيانه الختامي بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة

مجلس التعاون الخليجي يطالب في بيانه الختامي بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، على "أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة"، محملا إسرائيل مسؤولية الاعتداءات التي تطال المدنيين الفلسطينيين. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T13:39+0000

2024-06-09T13:39+0000

2024-06-09T13:39+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار الخليج

مجلس التعاون الخليجي

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_269c9b5e58161b7ac7751097ecb87e35.jpg

وطالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون، في بيانه الختامي عقب اجتماعه في الدوحة، بوقف إطلاق نار فوري في غزة، محذرا من محاولات تهجير الفلسطينيين.وأدان البيان، "العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح الفلسطينية"، مؤكدا على "أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط".كما طالب الوزاري الخليجي بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة، داعيا إلى "التعامل بإيجابية وجدية مع مقترح بايدن بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة". ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب في نزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/ أيار الماضي.

https://sarabic.ae/20240609/قطر-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-نقطة-تحول-في-تاريخ-الشرق-الأوسط-والعالم-1089665025.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الخليج , مجلس التعاون الخليجي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي