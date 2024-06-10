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المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان بمشاركة أكثر من 150 مندوبا أجنبيا
المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان بمشاركة أكثر من 150 مندوبا أجنبيا
سبوتنيك عربي
انطلقت أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" في قازان، والذي ضم ممثلين عن المؤسسات التعليمية من نحو 40 دولة أجنبية. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T10:26+0000
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وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية.ولفت الانتباه إلى أن روسيا، باعتبارها واحدة من قادة العالم في مجال التعليم، مستعدة لمشاركة تجربتها مع جميع البلدان.وقال تشيرنيشينكو: "تقليديًا، سيناقش ممثلو الدول المشاركة المجالات المثيرة للاهتمام وذات الصلة لبناء التفاعل، وسيكون الجزء المهم هو الأحداث التي يتم تنظيمها في إطار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، وبفضل هذا العمل، يتم إنشاء علاقات وثيقة بين المؤسسات التعليمية، على أساس احترام ثقافة وتقاليد شعوب البلدان المختلفة".وأضاف: "نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من الدول الصديقة بنظام التعليم في روسيا، ويشارك في المنتدى نحو 40 دولة وأكثر من 150 مندوبا".وتابع كرافتسوف: "كانت إحدى نتائج المنتدى الأول، الذي عقدناه قبل عام، هي توسيع شبكة مراكز التعليم المفتوح باللغة الروسية، ولقد بدأنا في تطوير الاتصالات ليس فقط في التعليم المدرسي، ولكن أيضًا في التعليم المهني الثانوي".وأشار كرافتسوف إلى أن "روسيا حققت إمكانية الوصول الكامل تقريبًا إلى التعليم قبل المدرسي، كما اكتسبت خبرة واسعة في تنفيذ البرامج الإصلاحية وبرامج تعليم الأطفال ذوي الإعاقة".الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييفبلينكن لقادة المنطقة: إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار اضغطوا على "حماس" لتقبل به
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روسيا, قازان, العالم, أخبار العالم الآن

المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان بمشاركة أكثر من 150 مندوبا أجنبيا

10:26 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 16:50 GMT 11.06.2024)
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
فتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024، 15 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
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انطلقت أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" في قازان، والذي ضم ممثلين عن المؤسسات التعليمية من نحو 40 دولة أجنبية.
وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية.

وأرسل نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، تحية عبر الفيديو إلى المشاركين في المنتدى.

ولفت الانتباه إلى أن روسيا، باعتبارها واحدة من قادة العالم في مجال التعليم، مستعدة لمشاركة تجربتها مع جميع البلدان.
فريق إبداعي على أراضي قازان الكرملين. تستضيف مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
"روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازان
أمس, 14:57 GMT
وقال تشيرنيشينكو: "تقليديًا، سيناقش ممثلو الدول المشاركة المجالات المثيرة للاهتمام وذات الصلة لبناء التفاعل، وسيكون الجزء المهم هو الأحداث التي يتم تنظيمها في إطار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، وبفضل هذا العمل، يتم إنشاء علاقات وثيقة بين المؤسسات التعليمية، على أساس احترام ثقافة وتقاليد شعوب البلدان المختلفة".

وأبلغ وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، عن نتائج المنتدى الدولي الأول لوزراء التعليم وأطلع المشاركين في المنتدى على إنجازات نظام التعليم الروسي.

وأضاف: "نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من الدول الصديقة بنظام التعليم في روسيا، ويشارك في المنتدى نحو 40 دولة وأكثر من 150 مندوبا".
فتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى تشاك تشاك التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
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14:47 GMT
وتابع كرافتسوف: "كانت إحدى نتائج المنتدى الأول، الذي عقدناه قبل عام، هي توسيع شبكة مراكز التعليم المفتوح باللغة الروسية، ولقد بدأنا في تطوير الاتصالات ليس فقط في التعليم المدرسي، ولكن أيضًا في التعليم المهني الثانوي".

ومضى كرافتسوف، بالقول إنه "في عام 2023، دخلت روسيا، قبل الموعد المحدد، الدول العشر الأولى من حيث جودة التعليم على أساس البحوث الدولية".

وأشار كرافتسوف إلى أن "روسيا حققت إمكانية الوصول الكامل تقريبًا إلى التعليم قبل المدرسي، كما اكتسبت خبرة واسعة في تنفيذ البرامج الإصلاحية وبرامج تعليم الأطفال ذوي الإعاقة".
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