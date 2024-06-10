https://sarabic.ae/20240610/المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التعليم-في-قازان-بمشاركة-أكثر-من-150-مندوبا-أجنبيا-1089759911.html
المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان بمشاركة أكثر من 150 مندوبا أجنبيا
المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان بمشاركة أكثر من 150 مندوبا أجنبيا
سبوتنيك عربي
انطلقت أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" في قازان، والذي ضم ممثلين عن المؤسسات التعليمية من نحو 40 دولة أجنبية. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
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وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية.ولفت الانتباه إلى أن روسيا، باعتبارها واحدة من قادة العالم في مجال التعليم، مستعدة لمشاركة تجربتها مع جميع البلدان.وقال تشيرنيشينكو: "تقليديًا، سيناقش ممثلو الدول المشاركة المجالات المثيرة للاهتمام وذات الصلة لبناء التفاعل، وسيكون الجزء المهم هو الأحداث التي يتم تنظيمها في إطار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، وبفضل هذا العمل، يتم إنشاء علاقات وثيقة بين المؤسسات التعليمية، على أساس احترام ثقافة وتقاليد شعوب البلدان المختلفة".وأضاف: "نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من الدول الصديقة بنظام التعليم في روسيا، ويشارك في المنتدى نحو 40 دولة وأكثر من 150 مندوبا".وتابع كرافتسوف: "كانت إحدى نتائج المنتدى الأول، الذي عقدناه قبل عام، هي توسيع شبكة مراكز التعليم المفتوح باللغة الروسية، ولقد بدأنا في تطوير الاتصالات ليس فقط في التعليم المدرسي، ولكن أيضًا في التعليم المهني الثانوي".وأشار كرافتسوف إلى أن "روسيا حققت إمكانية الوصول الكامل تقريبًا إلى التعليم قبل المدرسي، كما اكتسبت خبرة واسعة في تنفيذ البرامج الإصلاحية وبرامج تعليم الأطفال ذوي الإعاقة".الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييفبلينكن لقادة المنطقة: إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار اضغطوا على "حماس" لتقبل به
https://sarabic.ae/20240610/روسيا-إلى-العالم-انطلاق-أعمال-المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التربية-والتعليم-في-قازان-1089716583.html
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روسيا, قازان, العالم, أخبار العالم الآن
المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان بمشاركة أكثر من 150 مندوبا أجنبيا
10:26 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 16:50 GMT 11.06.2024)
انطلقت أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" في قازان، والذي ضم ممثلين عن المؤسسات التعليمية من نحو 40 دولة أجنبية.
وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية.
وأرسل نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، تحية عبر الفيديو إلى المشاركين في المنتدى.
ولفت الانتباه إلى أن روسيا، باعتبارها واحدة من قادة العالم في مجال التعليم، مستعدة لمشاركة تجربتها مع جميع البلدان.
وقال تشيرنيشينكو: "تقليديًا، سيناقش ممثلو الدول المشاركة المجالات المثيرة للاهتمام وذات الصلة لبناء التفاعل، وسيكون الجزء المهم هو الأحداث التي يتم تنظيمها في إطار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، وبفضل هذا العمل، يتم إنشاء علاقات وثيقة بين المؤسسات التعليمية، على أساس احترام ثقافة وتقاليد شعوب البلدان المختلفة".
وأبلغ وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، عن نتائج المنتدى الدولي الأول لوزراء التعليم وأطلع المشاركين في المنتدى على إنجازات نظام التعليم الروسي.
وأضاف: "نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من الدول الصديقة بنظام التعليم في روسيا، ويشارك في المنتدى نحو 40 دولة وأكثر من 150 مندوبا".
وتابع كرافتسوف: "كانت إحدى نتائج المنتدى الأول، الذي عقدناه قبل عام، هي توسيع شبكة مراكز التعليم المفتوح باللغة الروسية، ولقد بدأنا في تطوير الاتصالات ليس فقط في التعليم المدرسي، ولكن أيضًا في التعليم المهني الثانوي".
ومضى كرافتسوف، بالقول إنه "في عام 2023، دخلت روسيا، قبل الموعد المحدد، الدول العشر الأولى من حيث جودة التعليم على أساس البحوث الدولية".
وأشار كرافتسوف إلى أن "روسيا حققت إمكانية الوصول الكامل تقريبًا إلى التعليم قبل المدرسي، كما اكتسبت خبرة واسعة في تنفيذ البرامج الإصلاحية وبرامج تعليم الأطفال ذوي الإعاقة".