https://sarabic.ae/20240610/المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التعليم-في-قازان-بمشاركة-أكثر-من-150-مندوبا-أجنبيا-1089759911.html

المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان بمشاركة أكثر من 150 مندوبا أجنبيا

المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان بمشاركة أكثر من 150 مندوبا أجنبيا

سبوتنيك عربي

انطلقت أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" في قازان، والذي ضم ممثلين عن المؤسسات التعليمية من نحو 40 دولة أجنبية. 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T10:26+0000

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وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية.ولفت الانتباه إلى أن روسيا، باعتبارها واحدة من قادة العالم في مجال التعليم، مستعدة لمشاركة تجربتها مع جميع البلدان.وقال تشيرنيشينكو: "تقليديًا، سيناقش ممثلو الدول المشاركة المجالات المثيرة للاهتمام وذات الصلة لبناء التفاعل، وسيكون الجزء المهم هو الأحداث التي يتم تنظيمها في إطار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، وبفضل هذا العمل، يتم إنشاء علاقات وثيقة بين المؤسسات التعليمية، على أساس احترام ثقافة وتقاليد شعوب البلدان المختلفة".وأضاف: "نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من الدول الصديقة بنظام التعليم في روسيا، ويشارك في المنتدى نحو 40 دولة وأكثر من 150 مندوبا".وتابع كرافتسوف: "كانت إحدى نتائج المنتدى الأول، الذي عقدناه قبل عام، هي توسيع شبكة مراكز التعليم المفتوح باللغة الروسية، ولقد بدأنا في تطوير الاتصالات ليس فقط في التعليم المدرسي، ولكن أيضًا في التعليم المهني الثانوي".وأشار كرافتسوف إلى أن "روسيا حققت إمكانية الوصول الكامل تقريبًا إلى التعليم قبل المدرسي، كما اكتسبت خبرة واسعة في تنفيذ البرامج الإصلاحية وبرامج تعليم الأطفال ذوي الإعاقة".الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييفبلينكن لقادة المنطقة: إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار اضغطوا على "حماس" لتقبل به

https://sarabic.ae/20240610/روسيا-إلى-العالم-انطلاق-أعمال-المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التربية-والتعليم-في-قازان-1089716583.html

https://sarabic.ae/20240611/تشكيل-فريق-عمل-حول-المهن-الإبداعية-وإنشاء-كليات-في-منتدى-قازان-لوزراء-التربية-والتعليم-1089756747.html

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