تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليم
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى "تشاك تشاك" التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
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وقّع المشاركون في المنتدى الدولي لوزراء التربية والتعليم "تشكيل المستقبل" على إعلان بشأن إنشاء فريق عمل معني بالمهن الإبداعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وإنشاء مدارس الهندسة، وقد أقيم حفل التوقيع بعد إفطار عمل في اليوم الثاني للمنتدى.
وتم تشكيل فريق العمل لمناقشة قضايا التعاون الدولي وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات المهن الإبداعية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الهندسي. ويهدف هذا التفاعل إلى تزويد سكان البلدان المشاركة في مجموعة العمل بفرص للحصول على تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة وتحسين نتائج التعلم.
ووقّع الوثيقة وزير التعليم في روسيا الاتحادية، سيرغي كرافتسوف، بالإضافة إلى رؤساء وفود من 20 دولة، بما في ذلك فنزويلا، والنيجر، وجمهورية الدومينيكان، وكوبا، ولاوس، وغامبيا، وأوغندا، وزيمبابوي وغيرها. وسيكون بمقدور البلدان المهتمة الانضمام إلى الإعلان في غضون بضعة أشهر.
ووفقا لأحكام الإعلان، فإن إنشاء المجموعة يرجع إلى حقيقة أن الصناعات الإبداعية تعد حاليا واحدة من أكثر القطاعات نموا ديناميكيا في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. ويلاحظ أن الذكاء الاصطناعي بدوره له تأثير كبير على مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك تسريع وتيرة تنفيذ تقنيات وأنظمة المعلومات والاتصالات القائمة عليها.
وأشار وزير التعليم في روسيا الاتحادية، سيرغي كرافتسوف، إلى أن مجالات المزيد من التعاون يمكن أن تشمل تطوير تعليم العلوم الطبيعية، وتعليم اللغة الروسية، وتنظيم التبادلات بين أطفال المدارس والطلاب. وأضاف أنه من المهم مناقشة القضايا المتعلقة بمجال التعليم الثانوي المهني. ويرتبط بذلك تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وإنشاء كليات الهندسة، وسيصبح منصة لتبادل المقترحات وسيساهم في استمرار التفاعل.
وقال كرافتسوف: "في الواقع، نحن بحاجة إلى تبادل الخبرات، وأعتقد أن التعليم هو المجال الذي يجب أن تتفاعل فيه جميع البلدان، وأن تكون أصدقاء، وأن نعمل معًا على جعل عالمنا أفضل وأكثر أمانًا. ومن المهم أن تسمع جميع البلدان بعضها البعض. نحن نشكل مستقبل البلدان المتساوية، وتكافؤ الفرص لأطفالنا، والأمر يعتمد علينا جميعًا كيف سيكون شكل هذا العالم المستقبلي".
أشار نائب وزير التعليم، في روسيا الاتحادية، دينيس غريبوف، إلى أن نظام التعليم المهني الثانوي في روسيا الاتحادية حاليًا يقوم بتدريب العاملين على الصناعات الإبداعية في 79 مهنة وتخصصًا. ومن المتوقع أن يسمح الدعم الحكومي المنهجي للصناعات الإبداعية بزيادة حصتها في الاقتصاد الروسي من 2.2% حاليًا إلى 6% بحلول عام 2030، فضلاً عن زيادة حصة المواطنين العاملين في المهن الإبداعية من 4.6 إلى 15%.
وأبلغ نائب رئيس وزارة التعليم الروسية أن المهمة ذات الأولوية لتطوير النظام التعليمي في البلاد هي خلق الفرص لجيل الشباب للتكيف مع ظروف الاقتصاد الرقمي. ولهذا الغرض، تقام أولمبياد عموم روسيا في الذكاء الاصطناعي، ويستمر تنفيذ مجمع تعليمي ومنهجي يهدف إلى دراسة أساسيات أنظمة الذكاء الاصطناعي في المدارس، ويجري تطوير برامج لدراسة استخدام هذه التقنيات على أساس التعليم المهني الثانوي.
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وأضاف دينيس غريبوف أنه تم إعداد خيارين للتعاون في مجال التعليم الهندسي للزملاء الأجانب. الأول هو تطوير التعليم الهندسي باستخدام آلية التعلم مدى الحياة والتفاعل "المدرسة-الكلية/الجامعة-المؤسسة"، ويتضمن الخيار الثاني إنشاء فصول دراسية ذات دراسة متعمقة للمواضيع الفردية.
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ويأخذ إعلان إنشاء فريق العمل في الاعتبار الأحكام الرئيسية لبرنامج اليونسكو الإطاري للتعليم من أجل الثقافة والفنون، المعتمد عام 2024 في المؤتمر العالمي للتعليم من أجل الثقافة والفنون في أبو ظبي، والتوصيات المتعلقة بالأبعاد الأخلاقية، والذكاء الاصطناعي الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو خلال دورته الحادية والأربعين عام 2021.
ويعقد المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" في الفترة من 10 إلى 11 يونيو/حزيران في مدينة قازان.
وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية، ويشارك في المنتدى ممثلو نحو 40 دولة أجنبية، من بينهم وزراء خارجية التعليم العام والعالي.