https://sarabic.ae/20240611/تشكيل-فريق-عمل-حول-المهن-الإبداعية-وإنشاء-كليات-في-منتدى-قازان-لوزراء-التربية-والتعليم-1089756747.html

تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليم

تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليم

سبوتنيك عربي

وقّع المشاركون في المنتدى الدولي لوزراء التربية والتعليم "تشكيل المستقبل" على إعلان بشأن إنشاء فريق عمل معني بالمهن الإبداعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T14:47+0000

2024-06-11T14:47+0000

2024-06-11T14:47+0000

مجتمع

روسيا

قازان

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وتم تشكيل فريق العمل لمناقشة قضايا التعاون الدولي وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات المهن الإبداعية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الهندسي. ويهدف هذا التفاعل إلى تزويد سكان البلدان المشاركة في مجموعة العمل بفرص للحصول على تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة وتحسين نتائج التعلم.ووقّع الوثيقة وزير التعليم في روسيا الاتحادية، سيرغي كرافتسوف، بالإضافة إلى رؤساء وفود من 20 دولة، بما في ذلك فنزويلا، والنيجر، وجمهورية الدومينيكان، وكوبا، ولاوس، وغامبيا، وأوغندا، وزيمبابوي وغيرها. وسيكون بمقدور البلدان المهتمة الانضمام إلى الإعلان في غضون بضعة أشهر.ووفقا لأحكام الإعلان، فإن إنشاء المجموعة يرجع إلى حقيقة أن الصناعات الإبداعية تعد حاليا واحدة من أكثر القطاعات نموا ديناميكيا في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. ويلاحظ أن الذكاء الاصطناعي بدوره له تأثير كبير على مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك تسريع وتيرة تنفيذ تقنيات وأنظمة المعلومات والاتصالات القائمة عليها.وأشار وزير التعليم في روسيا الاتحادية، سيرغي كرافتسوف، إلى أن مجالات المزيد من التعاون يمكن أن تشمل تطوير تعليم العلوم الطبيعية، وتعليم اللغة الروسية، وتنظيم التبادلات بين أطفال المدارس والطلاب. وأضاف أنه من المهم مناقشة القضايا المتعلقة بمجال التعليم الثانوي المهني. ويرتبط بذلك تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وإنشاء كليات الهندسة، وسيصبح منصة لتبادل المقترحات وسيساهم في استمرار التفاعل.وقال كرافتسوف: "في الواقع، نحن بحاجة إلى تبادل الخبرات، وأعتقد أن التعليم هو المجال الذي يجب أن تتفاعل فيه جميع البلدان، وأن تكون أصدقاء، وأن نعمل معًا على جعل عالمنا أفضل وأكثر أمانًا. ومن المهم أن تسمع جميع البلدان بعضها البعض. نحن نشكل مستقبل البلدان المتساوية، وتكافؤ الفرص لأطفالنا، والأمر يعتمد علينا جميعًا كيف سيكون شكل هذا العالم المستقبلي".وأبلغ نائب رئيس وزارة التعليم الروسية أن المهمة ذات الأولوية لتطوير النظام التعليمي في البلاد هي خلق الفرص لجيل الشباب للتكيف مع ظروف الاقتصاد الرقمي. ولهذا الغرض، تقام أولمبياد عموم روسيا في الذكاء الاصطناعي، ويستمر تنفيذ مجمع تعليمي ومنهجي يهدف إلى دراسة أساسيات أنظمة الذكاء الاصطناعي في المدارس، ويجري تطوير برامج لدراسة استخدام هذه التقنيات على أساس التعليم المهني الثانوي.ويأخذ إعلان إنشاء فريق العمل في الاعتبار الأحكام الرئيسية لبرنامج اليونسكو الإطاري للتعليم من أجل الثقافة والفنون، المعتمد عام 2024 في المؤتمر العالمي للتعليم من أجل الثقافة والفنون في أبو ظبي، والتوصيات المتعلقة بالأبعاد الأخلاقية، والذكاء الاصطناعي الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو خلال دورته الحادية والأربعين عام 2021.ويعقد المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" في الفترة من 10 إلى 11 يونيو/حزيران في مدينة قازان.وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية، ويشارك في المنتدى ممثلو نحو 40 دولة أجنبية، من بينهم وزراء خارجية التعليم العام والعالي.رئيس هيئة البحرين للثقافة لـ"سبوتنيك": التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة للمملكةمدينة جدة… معالم أثرية شاهدة على 3000 عام من التاريخ… فيديو وصور

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https://sarabic.ae/20240515/بدء-فعاليات-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088851781.html

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