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https://sarabic.ae/20240611/تشكيل-فريق-عمل-حول-المهن-الإبداعية-وإنشاء-كليات-في-منتدى-قازان-لوزراء-التربية-والتعليم-1089756747.html
تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليم
تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليم
سبوتنيك عربي
وقّع المشاركون في المنتدى الدولي لوزراء التربية والتعليم "تشكيل المستقبل" على إعلان بشأن إنشاء فريق عمل معني بالمهن الإبداعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T14:47+0000
2024-06-11T14:47+0000
مجتمع
روسيا
قازان
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وتم تشكيل فريق العمل لمناقشة قضايا التعاون الدولي وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات المهن الإبداعية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الهندسي. ويهدف هذا التفاعل إلى تزويد سكان البلدان المشاركة في مجموعة العمل بفرص للحصول على تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة وتحسين نتائج التعلم.ووقّع الوثيقة وزير التعليم في روسيا الاتحادية، سيرغي كرافتسوف، بالإضافة إلى رؤساء وفود من 20 دولة، بما في ذلك فنزويلا، والنيجر، وجمهورية الدومينيكان، وكوبا، ولاوس، وغامبيا، وأوغندا، وزيمبابوي وغيرها. وسيكون بمقدور البلدان المهتمة الانضمام إلى الإعلان في غضون بضعة أشهر.ووفقا لأحكام الإعلان، فإن إنشاء المجموعة يرجع إلى حقيقة أن الصناعات الإبداعية تعد حاليا واحدة من أكثر القطاعات نموا ديناميكيا في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. ويلاحظ أن الذكاء الاصطناعي بدوره له تأثير كبير على مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك تسريع وتيرة تنفيذ تقنيات وأنظمة المعلومات والاتصالات القائمة عليها.وأشار وزير التعليم في روسيا الاتحادية، سيرغي كرافتسوف، إلى أن مجالات المزيد من التعاون يمكن أن تشمل تطوير تعليم العلوم الطبيعية، وتعليم اللغة الروسية، وتنظيم التبادلات بين أطفال المدارس والطلاب. وأضاف أنه من المهم مناقشة القضايا المتعلقة بمجال التعليم الثانوي المهني. ويرتبط بذلك تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وإنشاء كليات الهندسة، وسيصبح منصة لتبادل المقترحات وسيساهم في استمرار التفاعل.وقال كرافتسوف: "في الواقع، نحن بحاجة إلى تبادل الخبرات، وأعتقد أن التعليم هو المجال الذي يجب أن تتفاعل فيه جميع البلدان، وأن تكون أصدقاء، وأن نعمل معًا على جعل عالمنا أفضل وأكثر أمانًا. ومن المهم أن تسمع جميع البلدان بعضها البعض. نحن نشكل مستقبل البلدان المتساوية، وتكافؤ الفرص لأطفالنا، والأمر يعتمد علينا جميعًا كيف سيكون شكل هذا العالم المستقبلي".وأبلغ نائب رئيس وزارة التعليم الروسية أن المهمة ذات الأولوية لتطوير النظام التعليمي في البلاد هي خلق الفرص لجيل الشباب للتكيف مع ظروف الاقتصاد الرقمي. ولهذا الغرض، تقام أولمبياد عموم روسيا في الذكاء الاصطناعي، ويستمر تنفيذ مجمع تعليمي ومنهجي يهدف إلى دراسة أساسيات أنظمة الذكاء الاصطناعي في المدارس، ويجري تطوير برامج لدراسة استخدام هذه التقنيات على أساس التعليم المهني الثانوي.ويأخذ إعلان إنشاء فريق العمل في الاعتبار الأحكام الرئيسية لبرنامج اليونسكو الإطاري للتعليم من أجل الثقافة والفنون، المعتمد عام 2024 في المؤتمر العالمي للتعليم من أجل الثقافة والفنون في أبو ظبي، والتوصيات المتعلقة بالأبعاد الأخلاقية، والذكاء الاصطناعي الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو خلال دورته الحادية والأربعين عام 2021.ويعقد المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" في الفترة من 10 إلى 11 يونيو/حزيران في مدينة قازان.وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية، ويشارك في المنتدى ممثلو نحو 40 دولة أجنبية، من بينهم وزراء خارجية التعليم العام والعالي.رئيس هيئة البحرين للثقافة لـ"سبوتنيك": التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة للمملكةمدينة جدة… معالم أثرية شاهدة على 3000 عام من التاريخ… فيديو وصور
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https://sarabic.ae/20240515/جانب-من-فعاليات-منتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088862195.html
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روسيا, قازان
روسيا, قازان

تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليم

14:47 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى "تشاك تشاك" التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
فتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى تشاك تشاك التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
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وقّع المشاركون في المنتدى الدولي لوزراء التربية والتعليم "تشكيل المستقبل" على إعلان بشأن إنشاء فريق عمل معني بالمهن الإبداعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وإنشاء مدارس الهندسة، وقد أقيم حفل التوقيع بعد إفطار عمل في اليوم الثاني للمنتدى.
وتم تشكيل فريق العمل لمناقشة قضايا التعاون الدولي وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات المهن الإبداعية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الهندسي. ويهدف هذا التفاعل إلى تزويد سكان البلدان المشاركة في مجموعة العمل بفرص للحصول على تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة وتحسين نتائج التعلم.
ووقّع الوثيقة وزير التعليم في روسيا الاتحادية، سيرغي كرافتسوف، بالإضافة إلى رؤساء وفود من 20 دولة، بما في ذلك فنزويلا، والنيجر، وجمهورية الدومينيكان، وكوبا، ولاوس، وغامبيا، وأوغندا، وزيمبابوي وغيرها. وسيكون بمقدور البلدان المهتمة الانضمام إلى الإعلان في غضون بضعة أشهر.
ووفقا لأحكام الإعلان، فإن إنشاء المجموعة يرجع إلى حقيقة أن الصناعات الإبداعية تعد حاليا واحدة من أكثر القطاعات نموا ديناميكيا في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. ويلاحظ أن الذكاء الاصطناعي بدوره له تأثير كبير على مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك تسريع وتيرة تنفيذ تقنيات وأنظمة المعلومات والاتصالات القائمة عليها.
فريق إبداعي على أراضي قازان الكرملين. تستضيف مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
"روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازان
أمس, 14:57 GMT
وأشار وزير التعليم في روسيا الاتحادية، سيرغي كرافتسوف، إلى أن مجالات المزيد من التعاون يمكن أن تشمل تطوير تعليم العلوم الطبيعية، وتعليم اللغة الروسية، وتنظيم التبادلات بين أطفال المدارس والطلاب. وأضاف أنه من المهم مناقشة القضايا المتعلقة بمجال التعليم الثانوي المهني. ويرتبط بذلك تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وإنشاء كليات الهندسة، وسيصبح منصة لتبادل المقترحات وسيساهم في استمرار التفاعل.
وقال كرافتسوف: "في الواقع، نحن بحاجة إلى تبادل الخبرات، وأعتقد أن التعليم هو المجال الذي يجب أن تتفاعل فيه جميع البلدان، وأن تكون أصدقاء، وأن نعمل معًا على جعل عالمنا أفضل وأكثر أمانًا. ومن المهم أن تسمع جميع البلدان بعضها البعض. نحن نشكل مستقبل البلدان المتساوية، وتكافؤ الفرص لأطفالنا، والأمر يعتمد علينا جميعًا كيف سيكون شكل هذا العالم المستقبلي".
فتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024، 15 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
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جانب من فعاليات منتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024
15 مايو, 15:09 GMT
أشار نائب وزير التعليم، في روسيا الاتحادية، دينيس غريبوف، إلى أن نظام التعليم المهني الثانوي في روسيا الاتحادية حاليًا يقوم بتدريب العاملين على الصناعات الإبداعية في 79 مهنة وتخصصًا. ومن المتوقع أن يسمح الدعم الحكومي المنهجي للصناعات الإبداعية بزيادة حصتها في الاقتصاد الروسي من 2.2% حاليًا إلى 6% بحلول عام 2030، فضلاً عن زيادة حصة المواطنين العاملين في المهن الإبداعية من 4.6 إلى 15%.
وأبلغ نائب رئيس وزارة التعليم الروسية أن المهمة ذات الأولوية لتطوير النظام التعليمي في البلاد هي خلق الفرص لجيل الشباب للتكيف مع ظروف الاقتصاد الرقمي. ولهذا الغرض، تقام أولمبياد عموم روسيا في الذكاء الاصطناعي، ويستمر تنفيذ مجمع تعليمي ومنهجي يهدف إلى دراسة أساسيات أنظمة الذكاء الاصطناعي في المدارس، ويجري تطوير برامج لدراسة استخدام هذه التقنيات على أساس التعليم المهني الثانوي.
التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
بدء فعاليات منتدى "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"
15 مايو, 08:08 GMT

وأضاف دينيس غريبوف أنه تم إعداد خيارين للتعاون في مجال التعليم الهندسي للزملاء الأجانب. الأول هو تطوير التعليم الهندسي باستخدام آلية التعلم مدى الحياة والتفاعل "المدرسة-الكلية/الجامعة-المؤسسة"، ويتضمن الخيار الثاني إنشاء فصول دراسية ذات دراسة متعمقة للمواضيع الفردية.

مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
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ويأخذ إعلان إنشاء فريق العمل في الاعتبار الأحكام الرئيسية لبرنامج اليونسكو الإطاري للتعليم من أجل الثقافة والفنون، المعتمد عام 2024 في المؤتمر العالمي للتعليم من أجل الثقافة والفنون في أبو ظبي، والتوصيات المتعلقة بالأبعاد الأخلاقية، والذكاء الاصطناعي الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو خلال دورته الحادية والأربعين عام 2021.
ويعقد المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل" في الفترة من 10 إلى 11 يونيو/حزيران في مدينة قازان.
وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية، ويشارك في المنتدى ممثلو نحو 40 دولة أجنبية، من بينهم وزراء خارجية التعليم العام والعالي.
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