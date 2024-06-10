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https://sarabic.ae/20240610/روسيا-إلى-العالم-انطلاق-أعمال-المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التربية-والتعليم-في-قازان-1089716583.html
"روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازان
"روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازان
سبوتنيك عربي
انطلق المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم، اليوم الاثنين، في مدينة قازان الروسية، في حديقة تكنولوجيا المعلومات، والذي جمع ممثلين عن النظم التعليمية في الدول... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T14:57+0000
2024-06-10T15:10+0000
العالم
روسيا
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بدأ المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل"، في حديقة تكنولوجيا المعلومات "راميف" في مدينة قازان، والذي جمع ممثلين عن النظم التعليمية في الدول الأجنبية، وتم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية.وقرأ وزير التعليم، سيرغي كرافتسوف، رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المشاركين في المنتدى، حيث أشار رئيس الدولة إلى أهمية مثل هذه الأحداث لتبادل الخبرات على مستوى العالم: "إن بلادنا منفتحة على التعاون الشامل في المجال التعليمي ومستعدة لمشاركة تجربتها الغنية والفريدة من نوعها إلى حد كبير. بما في ذلك تطوير التبادل التربوي والطلابي والمشاركة في مشاريع مشتركة جديدة. وأنا على يقين من أن منتداكم سيصبح منصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار الأصلية الواعدة، لتطوير مقترحات بنّاءة لتحسين أنظمة التعليم الوطنية".ويستمر منتدى وزراء التعليم، في قازان حتى 11 يونيو/حزيران الجاري. وسيشارك فيه أكثر من 100 ممثل من أكثر من 40 دولة، من بينها: دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول بريكس ورابطة الدول المستقلة.وسيناقش المشاركون في المنتدى الوزاري هذا العام مجموعة واسعة من المواضيع أهمها، التعليم قبل المدرسي، والعمل التربوي القائم على الحفاظ على القيم التقليدية الروحية والأخلاقية، ومشاريع في مجال العمل مع الأطفال من ذوي الإعاقة والعجز، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والتعاون الدولي والمواضيع الأخرى ذات الصلة.وستكون نتيجة العمل المشترك أفكارًا تسهم في تقدم البشرية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي سترتكز على التعليم والتربية الجيدة. وبعد نتائج المنتدى سيوقع المشاركون مذكرة بشأن مزيد من العمل المشترك لتطوير التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم.في الطابقين الأول والثاني من حديقة تكنولوجيا المعلومات، تم تنظيم معرض تفاعلي "روسيا إلى العالم، والعالم إلى روسيا" للمشاركين وضيوف المنتدى، بالإضافة إلى معرض للمشاريع الروسية الرائدة في مجال التعليم والتنوير.قدم مشروع التوجيه المهني "تذكرة إلى المستقبل" والدورة المدرسية "روسيا - آفاقي"، ومراكز التعليم المفتوح، ومعسكرات الأطفال الدولية "آرتيك"، و"أورليونوك"، ودار النشر"بروسفيشينيه"(الثقافة) ، والمؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد، عروضهم وإنجازاتهم.بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار المنتدى، سيتم عقد اجتماع لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، حيث سيتم تلخيص نتائج التطوير في مجال المشاريع التعليمية على خلفية التحديات العالمية العالمية.الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييفبلينكن لقادة المنطقة: إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار اضغطوا على "حماس" لتقبل به
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

"روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازان

14:57 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 15:10 GMT 10.06.2024)
© Sputnik . Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصورفريق إبداعي على أراضي قازان الكرملين. تستضيف مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
فريق إبداعي على أراضي قازان الكرملين. تستضيف مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Svetlana Shevchenko
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انطلق المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم، اليوم الاثنين، في مدينة قازان الروسية، في حديقة تكنولوجيا المعلومات، والذي جمع ممثلين عن النظم التعليمية في الدول الأجنبية.
بدأ المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم "تشكيل المستقبل"، في حديقة تكنولوجيا المعلومات "راميف" في مدينة قازان، والذي جمع ممثلين عن النظم التعليمية في الدول الأجنبية، وتم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التعليم الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة "تاريخي" لدعم العلوم الإنسانية.
وقرأ وزير التعليم، سيرغي كرافتسوف، رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المشاركين في المنتدى، حيث أشار رئيس الدولة إلى أهمية مثل هذه الأحداث لتبادل الخبرات على مستوى العالم: "إن بلادنا منفتحة على التعاون الشامل في المجال التعليمي ومستعدة لمشاركة تجربتها الغنية والفريدة من نوعها إلى حد كبير. بما في ذلك تطوير التبادل التربوي والطلابي والمشاركة في مشاريع مشتركة جديدة. وأنا على يقين من أن منتداكم سيصبح منصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار الأصلية الواعدة، لتطوير مقترحات بنّاءة لتحسين أنظمة التعليم الوطنية".
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15 مايو, 15:09 GMT
ولفت نائب رئيس الوزراء، دميتري تشيرنيشينكو، في كلمته الانتباه إلى حقيقة أن روسيا، باعتبارها واحدة من قادة العالم في مجال التعليم، مستعدة لمشاركة تجربتها مع جميع البلدان، حيث قال: "أنا متأكد من أنه خلال أحداث المنتدى أنتم (المشاركين) سنتمكن من التعرف على العديد من إنجازات التعليم الروسي، وسنكون سعداء بمشاركة قصة نجاحنا، وتلك التطورات التي تم تنفيذها بالفعل أو سيتم تنفيذها في المستقبل القريب".
ويستمر منتدى وزراء التعليم، في قازان حتى 11 يونيو/حزيران الجاري. وسيشارك فيه أكثر من 100 ممثل من أكثر من 40 دولة، من بينها: دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول بريكس ورابطة الدول المستقلة.
إنشاء مركز أوبنينسك تك للتعليم والأبحاث النووية المتقدمة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
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وسيناقش المشاركون في المنتدى الوزاري هذا العام مجموعة واسعة من المواضيع أهمها، التعليم قبل المدرسي، والعمل التربوي القائم على الحفاظ على القيم التقليدية الروحية والأخلاقية، ومشاريع في مجال العمل مع الأطفال من ذوي الإعاقة والعجز، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والتعاون الدولي والمواضيع الأخرى ذات الصلة.
فتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى تشاك تشاك التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال مشاركين من المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
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15 مايو, 07:56 GMT
وستكون نتيجة العمل المشترك أفكارًا تسهم في تقدم البشرية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي سترتكز على التعليم والتربية الجيدة. وبعد نتائج المنتدى سيوقع المشاركون مذكرة بشأن مزيد من العمل المشترك لتطوير التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم.
في الطابقين الأول والثاني من حديقة تكنولوجيا المعلومات، تم تنظيم معرض تفاعلي "روسيا إلى العالم، والعالم إلى روسيا" للمشاركين وضيوف المنتدى، بالإضافة إلى معرض للمشاريع الروسية الرائدة في مجال التعليم والتنوير.
قدم مشروع التوجيه المهني "تذكرة إلى المستقبل" والدورة المدرسية "روسيا - آفاقي"، ومراكز التعليم المفتوح، ومعسكرات الأطفال الدولية "آرتيك"، و"أورليونوك"، ودار النشر"بروسفيشينيه"(الثقافة) ، والمؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد، عروضهم وإنجازاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار المنتدى، سيتم عقد اجتماع لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، حيث سيتم تلخيص نتائج التطوير في مجال المشاريع التعليمية على خلفية التحديات العالمية العالمية.
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