https://sarabic.ae/20240610/خبير-بريطاني-القوات-الأوكرانية-على-طول-خط-المواجهة-منهكة-للغاية--1089727196.html
خبير بريطاني: القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة "منهكة للغاية"
خبير بريطاني: القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة "منهكة للغاية"
سبوتنيك عربي
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأنه تم إضعاف القوات المسلحة الأوكرانية، إلى حد كبير على طول خط المواجهة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T20:16+0000
2024-06-10T20:16+0000
2024-06-10T20:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "القوات المسلحة الأوكرانية، على طول خط المواجهة بأكمله، مثقلة بالأعباء ومرهقة للغاية، ونحن نرى نوع الأشخاص الذين يتم تجنيدهم أثناء التعبئة لتجديد الرتب. يبدو لي أن علامات الانهيار واضحة".وأردف ميركوريس، بالقول: "السكان غير راضين ومنهكين. هناك شكوك حول شرعية الحكومة الأوكرانية بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرونودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240610/خبير-أمريكي-يكشف-مصير-مقاتلات-إف-16-في-دول-الاتحاد-الأوروبي-1089726271.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني: القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة "منهكة للغاية"
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأنه تم إضعاف القوات المسلحة الأوكرانية، إلى حد كبير على طول خط المواجهة.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "القوات المسلحة الأوكرانية، على طول خط المواجهة بأكمله، مثقلة بالأعباء ومرهقة للغاية، ونحن نرى نوع الأشخاص الذين يتم تجنيدهم أثناء التعبئة لتجديد الرتب. يبدو لي أن علامات الانهيار واضحة".
وأوضح أن اقتصاد أوكرانيا ينكمش أيضا نتيجة لذلك، مشيرا إلى أن التعبئة تحرم المصانع من العمال، وخاصة العمال المهرة الأساسيين، وأن نظام إمدادات الكهرباء يقترب من الانهيار.
وأردف ميركوريس، بالقول: "السكان غير راضين ومنهكين. هناك شكوك حول شرعية الحكومة الأوكرانية بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.