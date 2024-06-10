خبير بريطاني: القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة "منهكة للغاية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240610/خبير-بريطاني-القوات-الأوكرانية-على-طول-خط-المواجهة-منهكة-للغاية--1089727196.html
خبير بريطاني: القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة "منهكة للغاية"
خبير بريطاني: القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة "منهكة للغاية"
سبوتنيك عربي
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأنه تم إضعاف القوات المسلحة الأوكرانية، إلى حد كبير على طول خط المواجهة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T20:16+0000
2024-06-10T20:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068591626_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_2c2a4e456ad4f7f01ec86100073ddf2f.jpg
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "القوات المسلحة الأوكرانية، على طول خط المواجهة بأكمله، مثقلة بالأعباء ومرهقة للغاية، ونحن نرى نوع الأشخاص الذين يتم تجنيدهم أثناء التعبئة لتجديد الرتب. يبدو لي أن علامات الانهيار واضحة".وأردف ميركوريس، بالقول: "السكان غير راضين ومنهكين. هناك شكوك حول شرعية الحكومة الأوكرانية بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرونودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240610/خبير-أمريكي-يكشف-مصير-مقاتلات-إف-16-في-دول-الاتحاد-الأوروبي-1089726271.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068591626_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_1550c7b508850c295ce3138c682f6af1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير بريطاني: القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة "منهكة للغاية"

20:16 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Kirill Braga
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأنه تم إضعاف القوات المسلحة الأوكرانية، إلى حد كبير على طول خط المواجهة.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "القوات المسلحة الأوكرانية، على طول خط المواجهة بأكمله، مثقلة بالأعباء ومرهقة للغاية، ونحن نرى نوع الأشخاص الذين يتم تجنيدهم أثناء التعبئة لتجديد الرتب. يبدو لي أن علامات الانهيار واضحة".

وأوضح أن اقتصاد أوكرانيا ينكمش أيضا نتيجة لذلك، مشيرا إلى أن التعبئة تحرم المصانع من العمال، وخاصة العمال المهرة الأساسيين، وأن نظام إمدادات الكهرباء يقترب من الانهيار.

مقاتلة إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي
19:34 GMT
وأردف ميركوريس، بالقول: "السكان غير راضين ومنهكين. هناك شكوك حول شرعية الحكومة الأوكرانية بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرون
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... القسام تعلن مقتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية في تفجير منزل برفح20:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала