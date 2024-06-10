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https://sarabic.ae/20240610/دار-الإفتاء-المصرية-تصدر-فتوى-بشأن-الحج-بتأشيرة-مزورة-1089707849.html
دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن الحج بتأشيرة مزورة
دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن الحج بتأشيرة مزورة
سبوتنيك عربي
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الحج بتأشيرة مزورة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T12:35+0000
2024-06-10T12:35+0000
مجتمع
السعودية
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وقالت دار الإفتاء إن "تأشيرات الحج من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها".أعلنت قيادة أمن الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عن خططها الأمنية لموسم حج هذا العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والضوابط.وكانت السعودية قد صرحت أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.كما أبعدت السلطات 171,587 آخرين يقيمون في المملكة العربية السعودية لكنهم ليسوا من سكان مكة وليست لديهم تصاريح الحج، وفق المصدر نفسه.يذكر أن الأجهزة الأمنية القائمة على تأمين موسم الحج تتبع إجراءات دقيقة لكشف المخالفين والمتحايلين على القوانين باستخدام أعلى التقنيات التي يصعب تجاوزها، "حيث تجري تلك الإجراءات في سهولة ويسر مع الترحيب بضيوف الرحمن الملتزمين بالضوابط".علاوة على ذلك، فقد تم تعميم التحذيرات قبل بداية الموسم بأسابيع، حيث أكدت الجهات الأمنية أنها لن تتساهل مع أي من تلك المخالفات من أجل إنجاح موسم الحج بسلاسة ودون حدوث أي خلل أو خروقات أمنية.
https://sarabic.ae/20240609/قيادة-أمن-الحج-تحذر-لا-تهاون-مع-المخالفين-للشروط-والضوابط-1089660160.html
https://sarabic.ae/20240609/حملة-ضخمة-السعودية-بالمرصاد-للحجاج-المخالفين-1089666388.html
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دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن الحج بتأشيرة مزورة

12:35 GMT 10.06.2024
© AFP 2023 / ABDEL GHANI BASHIRالمصلون يطوفون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مع وصول الحجاج قبل أداء فريضة الحج السنوية، 4 يونيو/ حزيران 2024
المصلون يطوفون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مع وصول الحجاج قبل أداء فريضة الحج السنوية، 4 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023 / ABDEL GHANI BASHIR
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أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الحج بتأشيرة مزورة.
وقالت دار الإفتاء إن "تأشيرات الحج من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها".

وأضافت: "فإن خالف بعض الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثما عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة، مع صحة الحج، أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله".

أعلنت قيادة أمن الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عن خططها الأمنية لموسم حج هذا العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والضوابط.
المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج في مكة المكرمة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
قيادة أمن الحج تحذر: لا تهاون مع المخالفين للشروط والضوابط
أمس, 08:02 GMT
وكانت السعودية قد صرحت أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

ومن بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

كما أبعدت السلطات 171,587 آخرين يقيمون في المملكة العربية السعودية لكنهم ليسوا من سكان مكة وليست لديهم تصاريح الحج، وفق المصدر نفسه.
السعودية بالمرصاد للحجاج المخالفين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
وسائط متعددة
حملة ضخمة... السعودية بالمرصاد للحجاج المخالفين
أمس, 11:39 GMT
يذكر أن الأجهزة الأمنية القائمة على تأمين موسم الحج تتبع إجراءات دقيقة لكشف المخالفين والمتحايلين على القوانين باستخدام أعلى التقنيات التي يصعب تجاوزها، "حيث تجري تلك الإجراءات في سهولة ويسر مع الترحيب بضيوف الرحمن الملتزمين بالضوابط".
علاوة على ذلك، فقد تم تعميم التحذيرات قبل بداية الموسم بأسابيع، حيث أكدت الجهات الأمنية أنها لن تتساهل مع أي من تلك المخالفات من أجل إنجاح موسم الحج بسلاسة ودون حدوث أي خلل أو خروقات أمنية.
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