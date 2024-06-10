روسيا تستعد لإصدار "بطاقة إلى المستقبل" لدول أخرى

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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روسيا تستعد لإصدار "بطاقة إلى المستقبل" لدول أخرى
روسيا تستعد لإصدار "بطاقة إلى المستقبل" لدول أخرى
سبوتنيك عربي
انطلق المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم، اليوم الاثنين، في مدينة قازان الروسية، في حديقة تكنولوجيا المعلومات، والذي جمع ممثلين عن النظم التعليمية في الدول... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T10:00+0000
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وتم تقديم نموذج التوجيه المهني الموحد للوفود الأجنبية من أكثر من 40 دولة في المنتدى باسم مشروع "بطاقة إلى المستقبل"، وقد جذبت هذه التجربة المنهجية الفريدة انتباه المشاركين باعتبارها محركاً جديداً لتنمية اقتصاد المستقبل.وقد اجتذبت التطورات المنهجية والقاعدة العلمية للمشروع، وخاصة تقنيات الشبكات، انتباه الزوار، وقد أبدى زوار المعرض من الدول الأفريقية وبعض الدول الآسيوية اهتماما واسعا بالمشروع.مشروع التوجيه المهني الموحد فريد من نوعه، إذ ليس له مثيل في بلدان أخرى، فهو يغطي الطلاب في الصفوف من 6 إلى 11 ويتيح لهم فرصة إجراء الاختبارات المهنية مجانًا، ويساعدهم على اختيار مهنتهم المستقبلية بوعي تام. وكجزء من المشروع، يشارك الطلاب في أنشطة التوجيه المهني واختبارات الأداء، ما يساعدهم على اتخاذ قرار مهني مستنير.وأعربت الوفود الأجنبية عن تقديرها الكبير لمشروع "بطاقة إلى المستقبل"، مشيرة إلى قدرته على تحسين التدريب المهني للشباب وتكيفه مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل المتغير بسرعة، وخاصة في تلك البلدان التي لا تزال إمكاناتها التنموية بحاجة إلى الكشف عنها في مجال التوظيف وتحسين سوق العمل وتطوير اتجاه اجتماعي جديد والمشاكل الحادة الحالية في التوظيف وتقرير المصير المهني."روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازانتشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليم
https://sarabic.ae/20240610/المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التعليم-في-قازان-بمشاركة-أكثر-من-150-مندوبا-أجنبيا-1089759911.html
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روسيا, العالم, قازان, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, قازان, أخبار العالم الآن

روسيا تستعد لإصدار "بطاقة إلى المستقبل" لدول أخرى

10:00 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 16:53 GMT 11.06.2024)
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى "تشاك تشاك" التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
فتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى تشاك تشاك التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
/
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تابعنا عبر
انطلق المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم، اليوم الاثنين، في مدينة قازان الروسية، في حديقة تكنولوجيا المعلومات، والذي جمع ممثلين عن النظم التعليمية في الدول الأجنبية.
وتم تقديم نموذج التوجيه المهني الموحد للوفود الأجنبية من أكثر من 40 دولة في المنتدى باسم مشروع "بطاقة إلى المستقبل"، وقد جذبت هذه التجربة المنهجية الفريدة انتباه المشاركين باعتبارها محركاً جديداً لتنمية اقتصاد المستقبل.
وقد اجتذبت التطورات المنهجية والقاعدة العلمية للمشروع، وخاصة تقنيات الشبكات، انتباه الزوار، وقد أبدى زوار المعرض من الدول الأفريقية وبعض الدول الآسيوية اهتماما واسعا بالمشروع.
فتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024، 15 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان بمشاركة أكثر من 150 مندوبا أجنبيا
أمس, 10:26 GMT
مشروع التوجيه المهني الموحد فريد من نوعه، إذ ليس له مثيل في بلدان أخرى، فهو يغطي الطلاب في الصفوف من 6 إلى 11 ويتيح لهم فرصة إجراء الاختبارات المهنية مجانًا، ويساعدهم على اختيار مهنتهم المستقبلية بوعي تام. وكجزء من المشروع، يشارك الطلاب في أنشطة التوجيه المهني واختبارات الأداء، ما يساعدهم على اتخاذ قرار مهني مستنير.

وينص نموذج مشروع التوجيه المهني الموحد، الذي تم تقديمه في المدارس الروسية، ابتداء من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، على توفير دروس التوجيه المهني الأسبوعية لأطفال المدارس، وتقدم دورة "روسيا - آفاقي" لتلاميذ المدارس أفكارا عن إمكانية بناء حياتهم المهنية وتهدف إلى تطوير المهارات والمعرفة المهنية بين الطلاب.

وأعربت الوفود الأجنبية عن تقديرها الكبير لمشروع "بطاقة إلى المستقبل"، مشيرة إلى قدرته على تحسين التدريب المهني للشباب وتكيفه مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل المتغير بسرعة، وخاصة في تلك البلدان التي لا تزال إمكاناتها التنموية بحاجة إلى الكشف عنها في مجال التوظيف وتحسين سوق العمل وتطوير اتجاه اجتماعي جديد والمشاكل الحادة الحالية في التوظيف وتقرير المصير المهني.
"روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازان
تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليم
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