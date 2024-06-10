https://sarabic.ae/20240610/روسيا-تستعد-لإصدار-بطاقة-إلى-المستقبل-لدول-أخرى-1089760184.html
روسيا تستعد لإصدار "بطاقة إلى المستقبل" لدول أخرى
روسيا تستعد لإصدار "بطاقة إلى المستقبل" لدول أخرى
سبوتنيك عربي
انطلق المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم، اليوم الاثنين، في مدينة قازان الروسية، في حديقة تكنولوجيا المعلومات، والذي جمع ممثلين عن النظم التعليمية في الدول... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T10:00+0000
2024-06-10T10:00+0000
2024-06-11T16:53+0000
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وتم تقديم نموذج التوجيه المهني الموحد للوفود الأجنبية من أكثر من 40 دولة في المنتدى باسم مشروع "بطاقة إلى المستقبل"، وقد جذبت هذه التجربة المنهجية الفريدة انتباه المشاركين باعتبارها محركاً جديداً لتنمية اقتصاد المستقبل.وقد اجتذبت التطورات المنهجية والقاعدة العلمية للمشروع، وخاصة تقنيات الشبكات، انتباه الزوار، وقد أبدى زوار المعرض من الدول الأفريقية وبعض الدول الآسيوية اهتماما واسعا بالمشروع.مشروع التوجيه المهني الموحد فريد من نوعه، إذ ليس له مثيل في بلدان أخرى، فهو يغطي الطلاب في الصفوف من 6 إلى 11 ويتيح لهم فرصة إجراء الاختبارات المهنية مجانًا، ويساعدهم على اختيار مهنتهم المستقبلية بوعي تام. وكجزء من المشروع، يشارك الطلاب في أنشطة التوجيه المهني واختبارات الأداء، ما يساعدهم على اتخاذ قرار مهني مستنير.وأعربت الوفود الأجنبية عن تقديرها الكبير لمشروع "بطاقة إلى المستقبل"، مشيرة إلى قدرته على تحسين التدريب المهني للشباب وتكيفه مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل المتغير بسرعة، وخاصة في تلك البلدان التي لا تزال إمكاناتها التنموية بحاجة إلى الكشف عنها في مجال التوظيف وتحسين سوق العمل وتطوير اتجاه اجتماعي جديد والمشاكل الحادة الحالية في التوظيف وتقرير المصير المهني."روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازانتشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليم
https://sarabic.ae/20240610/المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التعليم-في-قازان-بمشاركة-أكثر-من-150-مندوبا-أجنبيا-1089759911.html
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روسيا, العالم, قازان, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, قازان, أخبار العالم الآن
روسيا تستعد لإصدار "بطاقة إلى المستقبل" لدول أخرى
10:00 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 16:53 GMT 11.06.2024)
انطلق المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم، اليوم الاثنين، في مدينة قازان الروسية، في حديقة تكنولوجيا المعلومات، والذي جمع ممثلين عن النظم التعليمية في الدول الأجنبية.
وتم تقديم نموذج التوجيه المهني الموحد للوفود الأجنبية من أكثر من 40 دولة في المنتدى باسم مشروع "بطاقة إلى المستقبل"، وقد جذبت هذه التجربة المنهجية الفريدة انتباه المشاركين باعتبارها محركاً جديداً لتنمية اقتصاد المستقبل.
وقد اجتذبت التطورات المنهجية والقاعدة العلمية للمشروع، وخاصة تقنيات الشبكات، انتباه الزوار، وقد أبدى زوار المعرض من الدول الأفريقية وبعض الدول الآسيوية اهتماما واسعا بالمشروع.
مشروع التوجيه المهني الموحد فريد من نوعه، إذ ليس له مثيل في بلدان أخرى، فهو يغطي الطلاب في الصفوف من 6 إلى 11 ويتيح لهم فرصة إجراء الاختبارات المهنية مجانًا، ويساعدهم على اختيار مهنتهم المستقبلية بوعي تام. وكجزء من المشروع، يشارك الطلاب في أنشطة التوجيه المهني واختبارات الأداء، ما يساعدهم على اتخاذ قرار مهني مستنير.
وينص نموذج مشروع التوجيه المهني الموحد، الذي تم تقديمه في المدارس الروسية، ابتداء من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، على توفير دروس التوجيه المهني الأسبوعية لأطفال المدارس، وتقدم دورة "روسيا - آفاقي" لتلاميذ المدارس أفكارا عن إمكانية بناء حياتهم المهنية وتهدف إلى تطوير المهارات والمعرفة المهنية بين الطلاب.
وأعربت الوفود الأجنبية عن تقديرها الكبير لمشروع "بطاقة إلى المستقبل"، مشيرة إلى قدرته على تحسين التدريب المهني للشباب وتكيفه مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل المتغير بسرعة، وخاصة في تلك البلدان التي لا تزال إمكاناتها التنموية بحاجة إلى الكشف عنها في مجال التوظيف وتحسين سوق العمل وتطوير اتجاه اجتماعي جديد والمشاكل الحادة الحالية في التوظيف وتقرير المصير المهني.