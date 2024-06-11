https://sarabic.ae/20240611/أزمة-تجنيد-الحريديم-تسلط-الضوء-على-حجم-القوة-البشرية-للجيش-الإسرائيلي-1089732910.html
أزمة تجنيد "الحريديم" تسلط الضوء على حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي
أزمة تجنيد "الحريديم" تسلط الضوء على حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
يصرّ وزير الدفاع الإسرائيلي على ضرورة تجنيد المزيد من الإسرائيليين لمواجهة نقص القوى البشرية داخل الجيش، بينما يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T07:53+0000
2024-06-11T07:53+0000
2024-06-11T07:53+0000
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وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، بـ 63 صوتاً، مقابل57 أعلنوا رفضهم وشمل ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت.وتسلط هذه الأزمة الضوء على القدرات البشرية للجيش الإسرائيلي، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.يقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة بينهم 3.7 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 3.1 مليون فرد.ويصل سن التجنيد سنويا نحو 127 ألف فرد، بينما يقدر إجمالي حجم القوة البشرية للجيش بـ670 ألف نسمة، بينهم 170 ألف فرد قوات عاملة و465 ألف فرد قوات احتياطية و35 ألف فرد قوات شبه عسكرية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240611/رئيس-مكتب-نتنياهو-يطالب-بإقالة-غالانت-بعد-موقفه-من-قانون-التجنيد-ويصفه-بـالوقح-1089730481.html
https://sarabic.ae/20240602/وزير-إسرائيلي-نحن-في-واقع-معقد-وبحاجة-ماسة-إلى-جنود-للجيش--1089432143.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
أزمة تجنيد "الحريديم" تسلط الضوء على حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي
يصرّ وزير الدفاع الإسرائيلي على ضرورة تجنيد المزيد من الإسرائيليين لمواجهة نقص القوى البشرية داخل الجيش، بينما يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية
، بـ 63 صوتاً، مقابل57 أعلنوا رفضهم وشمل ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت.
وتسلط هذه الأزمة الضوء على القدرات البشرية للجيش الإسرائيلي، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
يقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة بينهم 3.7 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 3.1 مليون فرد.
ويصل سن التجنيد سنويا نحو 127 ألف فرد، بينما يقدر إجمالي حجم القوة البشرية
للجيش بـ670 ألف نسمة، بينهم 170 ألف فرد قوات عاملة و465 ألف فرد قوات احتياطية و35 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
ولا تزال العمليات العسكرية
الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.