https://sarabic.ae/20240611/غالانت-نحتاج-إلى-التجنيد-لحماية-أنفسنا-1089760451.html

غالانت: نحتاج إلى التجنيد لحماية أنفسنا

غالانت: نحتاج إلى التجنيد لحماية أنفسنا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، بأن "التجنيد يجب أن يشمل فئات المجتمع الإسرائيلي كافة". 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T17:01+0000

2024-06-11T17:01+0000

2024-06-11T17:01+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غالانت، تعليقا على قانون تجنيد "الحريديم" (ليهود المتشددين) في الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل بحاجة إلى كل شخص لحماية أنفسنا".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "التجنيد يجب أن يأتي من فئات الشعب كافة".وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعفاء "الحريديم" (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية، بـ63 صوتاً، مقابل57 أعلنوا رفضهم وشمل ذلك وزير الدفاع، يوآف غالانت.وتسلط هذه الأزمة الضوء على القدرات البشرية للجيش الإسرائيلي، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.ويقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة بينهم 3.7 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 3.1 مليون فرد.ويصل التجنيد في إسرائيل سنويا إلى نحو 127 ألف فرد، بينما يقدر إجمالي حجم القوة البشرية للجيش بـ670 ألف نسمة، بينهم 170 ألف فرد قوات عاملة و465 ألف فرد قوات احتياطية و35 ألف فرد قوات شبه عسكرية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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الأخبار, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي