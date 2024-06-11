https://sarabic.ae/20240611/وزير-الإعلام-السعودي-لـسبوتنيك-لا-وصاية-على-وسائل-الإعلام-العالمية-في-تغطية-مناسك-الحج-1089744811.html
وزير الإعلام السعودي لـ"سبوتنيك": لا وصاية على وسائل الإعلام العالمية في تغطية مناسك الحج
وزير الإعلام السعودي لـ"سبوتنيك": لا وصاية على وسائل الإعلام العالمية في تغطية مناسك الحج
سبوتنيك عربي
أكد وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، أن استضافة وسائل الإعلام لتغطية مناسك الحج يأتي في إطار الشفافية التي تتبعها المملكة لتعريف العالم بكل التفاصيل خلال... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T11:52+0000
2024-06-11T11:52+0000
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وقال الوزير ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول النتائج التي تتوقعها الوزارة من هذا الحشد الإعلامي: "نحن لا نتوقع ولا نضع نتائج لما هو قادم".وأضاف: "لكن كل الصحفيين والإعلاميين لهم مطلق الحرية في ترجمة ما يشاهدونه وما يلمسونه خلال جولاتهم وزياراتهم".وكان وزير الإعلام السعودي قد التقى بالصحفيين والإعلاميين في مقر ملتقى إعلام الحج بمكة المكرمة، وأعرب عن تقديره واحترامه لكل وسائل الإعلام ودورها في ترجمة الواقع وتنوير المجتمعات.وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.
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حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
وزير الإعلام السعودي لـ"سبوتنيك": لا وصاية على وسائل الإعلام العالمية في تغطية مناسك الحج
حصري
أكد وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، أن استضافة وسائل الإعلام لتغطية مناسك الحج يأتي في إطار الشفافية التي تتبعها المملكة لتعريف العالم بكل التفاصيل خلال تلك الأيام المباركة.
وقال الوزير ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك
"، حول النتائج التي تتوقعها الوزارة من هذا الحشد الإعلامي: "نحن لا نتوقع ولا نضع نتائج لما هو قادم".
وأضاف: "لكن كل الصحفيين والإعلاميين لهم مطلق الحرية في ترجمة ما يشاهدونه وما يلمسونه خلال جولاتهم وزياراتهم".
وأوضح الوزير أنه "لا وصاية أو توجيها لأي من وسائل الإعلام المشاركة في التغطية وأن الجميع يعمل وفق الضوابط المهنية المتعارف عليها".
وكان وزير الإعلام السعودي قد التقى بالصحفيين والإعلاميين في مقر ملتقى إعلام الحج بمكة المكرمة، وأعرب عن تقديره واحترامه لكل وسائل الإعلام ودورها في ترجمة الواقع وتنوير المجتمعات.
وسيبدأ موعد الحج
في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.