https://sarabic.ae/20240612/الناتو-يقبل-قرار-المجر-عدم-دعم-أوكرانيا-1089775158.html

"الناتو" يقبل قرار المجر عدم دعم أوكرانيا

"الناتو" يقبل قرار المجر عدم دعم أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أنه يقبل قرار المجر عدم المشاركة في مهمة الحلف لتنسيق المساعدة لأوكرانيا. 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T10:15+0000

2024-06-12T10:15+0000

2024-06-12T10:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار أوكرانيا

المجر

المجر

الناتو

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

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جاء هذا الإعلان بعد محادثات مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في بودابست، وقال ستولتنبرغ: "لقد صرح رئيس وزراء المجر بوضوح أن المجر لن تشارك في هذه الجهود، وقد قبلتُ هذا الموقف، ويسعدني أيضًا أنني ورئيس وزراء المجر اتفقنا على شروط عدم مشاركة المجر في الجهود الرامية إلى دعم أوكرانيا"، مضيفا:وأكد ستولتنبرغ أيضًا أن اتفاق عدم مشاركة المجر في مهمة الناتو في أوكرانيا، ينص على أن بودابست لن تعرقل اتخاذ القرار من قبل بقية أعضاء الحلف.وفي وقت سابق، سخر رئيس الوزراء المجري، من فكرة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بضمان الدول الأوروبية، ووصفها بأنها "عظيمة".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.إعلام: الولايات المتحدة تعد بفرض إجراءات جديدة ضد روسيانائب فرنسي: ماكرون لن يكون قادرا على تحسين وضعه في البرلمان

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر, المجر, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ