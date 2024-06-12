https://sarabic.ae/20240612/الناتو-يقبل-قرار-المجر-عدم-دعم-أوكرانيا-1089775158.html
"الناتو" يقبل قرار المجر عدم دعم أوكرانيا
"الناتو" يقبل قرار المجر عدم دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أنه يقبل قرار المجر عدم المشاركة في مهمة الحلف لتنسيق المساعدة لأوكرانيا. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T10:15+0000
2024-06-12T10:15+0000
2024-06-12T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
المجر
المجر
الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
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جاء هذا الإعلان بعد محادثات مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في بودابست، وقال ستولتنبرغ: "لقد صرح رئيس وزراء المجر بوضوح أن المجر لن تشارك في هذه الجهود، وقد قبلتُ هذا الموقف، ويسعدني أيضًا أنني ورئيس وزراء المجر اتفقنا على شروط عدم مشاركة المجر في الجهود الرامية إلى دعم أوكرانيا"، مضيفا:وأكد ستولتنبرغ أيضًا أن اتفاق عدم مشاركة المجر في مهمة الناتو في أوكرانيا، ينص على أن بودابست لن تعرقل اتخاذ القرار من قبل بقية أعضاء الحلف.وفي وقت سابق، سخر رئيس الوزراء المجري، من فكرة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بضمان الدول الأوروبية، ووصفها بأنها "عظيمة".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.إعلام: الولايات المتحدة تعد بفرض إجراءات جديدة ضد روسيانائب فرنسي: ماكرون لن يكون قادرا على تحسين وضعه في البرلمان
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سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر, المجر, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر, المجر, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
"الناتو" يقبل قرار المجر عدم دعم أوكرانيا
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أنه يقبل قرار المجر عدم المشاركة في مهمة الحلف لتنسيق المساعدة لأوكرانيا.
جاء هذا الإعلان بعد محادثات مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في بودابست، وقال ستولتنبرغ: "لقد صرح رئيس وزراء المجر بوضوح أن المجر لن تشارك في هذه الجهود، وقد قبلتُ هذا الموقف، ويسعدني أيضًا أنني ورئيس وزراء المجر اتفقنا على شروط عدم مشاركة المجر في الجهود الرامية إلى دعم أوكرانيا"، مضيفا:
"لن يشارك الممثلون المجريون في مثل هذه الأنشطة، ولن يتم استخدام الأموال المجرية لهذا الغرض".
وأكد ستولتنبرغ أيضًا أن اتفاق عدم مشاركة المجر في مهمة الناتو في أوكرانيا، ينص على أن بودابست لن تعرقل اتخاذ القرار من قبل بقية أعضاء الحلف.
وقال أوربان: "طلبت من الأمين العام توضيح أن جميع العمليات العسكرية لحلف شمال الأطلسي خارج أراضي الحلف، وفقا لقواعد وتقاليد الناتو، لا يمكن أن تكون إلا طوعية. وفي مفاوضات اليوم، تم تأكيد ذلك، وحصلت المجر على الضمانات اللازمة".
وفي وقت سابق، سخر رئيس الوزراء المجري،
من فكرة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بضمان الدول الأوروبية، ووصفها بأنها "عظيمة".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.