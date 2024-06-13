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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/أطقم-المسيرات-في-تجمع-قوات-المركز-دمرت-أكثر-من-100-مدرعة-أوكرانية-فيديو--1089809006.html
أطقم المسيرات في تجمع قوات "المركز" دمرت أكثر من 100 مدرعة أوكرانية... فيديو
أطقم المسيرات في تجمع قوات "المركز" دمرت أكثر من 100 مدرعة أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طائرات مسيرة روسية نجحت بتدمير أكثر من 100 وحدة عسكرية، بما فيها معدات ومركبات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T09:46+0000
2024-06-13T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "الطائرات المسيرة الروسية التابعة لوحدات من مجموعة "المركز" قامت منذ بدء العملية العسكرية على محور أفدييفكا بتدمير أكثر 100 وحدة وهدف عسكري أوكراني، بما في ذلك دبابات من طراز "أبرامز" و"ليوبارد".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. شويغو: وزارة الدفاع الروسية قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240608/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-بلغت-أكثر-من-1600-عسكري-وعشرات-الطائرات-المسيرة-1089637808.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أطقم المسيرات في تجمع قوات "المركز" دمرت أكثر من 100 مدرعة أوكرانية... فيديو

09:46 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 10:32 GMT 13.06.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طائرات مسيرة روسية نجحت بتدمير أكثر من 100 وحدة عسكرية، بما فيها معدات ومركبات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "الطائرات المسيرة الروسية التابعة لوحدات من مجموعة "المركز" قامت منذ بدء العملية العسكرية على محور أفدييفكا بتدمير أكثر 100 وحدة وهدف عسكري أوكراني، بما في ذلك دبابات من طراز "أبرامز" و"ليوبارد".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة يقومون بدور نشط ليس فقط في تدمير المعدات العسكرية، بل يقومون بالهجوم على مواقع إطلاق النار ومخابئ القوميين والنازيين، ويواصلون عمليات الاستطلاع الجوي خلف ساحات القتال، ويصدرون إحداثيات الضربات المدفعية والطيران، ويضبطون عمل المجموعات الهجومية على خط المواجهة.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر بأكثر من 1600 عسكري وعشرات الطائرات المسيرة على عدة محاور
8 يونيو, 10:51 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
شويغو: وزارة الدفاع الروسية قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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