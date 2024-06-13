أطقم المسيرات في تجمع قوات "المركز" دمرت أكثر من 100 مدرعة أوكرانية... فيديو
09:46 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 10:32 GMT 13.06.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طائرات مسيرة روسية نجحت بتدمير أكثر من 100 وحدة عسكرية، بما فيها معدات ومركبات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "الطائرات المسيرة الروسية التابعة لوحدات من مجموعة "المركز" قامت منذ بدء العملية العسكرية على محور أفدييفكا بتدمير أكثر 100 وحدة وهدف عسكري أوكراني، بما في ذلك دبابات من طراز "أبرامز" و"ليوبارد".
📹 ذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن أكثر من 100 قطعة من معدات القوات الأوكرانية، بما في ذلك دبابات "أبرامز" الغربية ودبابات "ليوبارد"، تم تدميرها بواسطة طائرات دون طيار تابعة للقوات الخاصة التابعة لمجموعة "المركز" الروسية في اتجاه أفدييفكا pic.twitter.com/H8tH32hyQN— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 13, 2024
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة يقومون بدور نشط ليس فقط في تدمير المعدات العسكرية، بل يقومون بالهجوم على مواقع إطلاق النار ومخابئ القوميين والنازيين، ويواصلون عمليات الاستطلاع الجوي خلف ساحات القتال، ويصدرون إحداثيات الضربات المدفعية والطيران، ويضبطون عمل المجموعات الهجومية على خط المواجهة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.