https://sarabic.ae/20240613/السعودية-تعلن-إنقاذ-حاج-من-سكتة-دماغية-عن-طريق-مستشفى-افتراضي-1089812067.html

السعودية تعلن إنقاذ حاج من سكتة دماغية عن طريق "مستشفى افتراضي"

السعودية تعلن إنقاذ حاج من سكتة دماغية عن طريق "مستشفى افتراضي"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة السعودية إنقاذ حاج أردني كان قد تعرض لسكتة دماغية بفضل فريق طبي مختص في علاج السكتات الدماغية عن بُعد، تابع لمستشفى الصحة الافتراضي في... 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T11:36+0000

2024-06-13T11:36+0000

2024-06-13T11:45+0000

العالم العربي

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار الأردن

أخبار الحج

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/17/1078416529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a98cab487e179703a8d8f2a949d1576.jpg

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الوزارة أن إنقاذ الحاج البالغ من العمر 72 عاما، جاء بالتعاون مع مستشفى المدينة العام حيث قدم الحاج إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة العام، وهو يُعاني من ضعف في الجهة اليسرى وميلان في الوجه، إضافةً إلى تاريخ مرضي يشمل إصابته ببعض الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتفعيل الكود الطبي الطارئ للسكتات الدماغية، والتنسيق مع مستشفى الصحة الافتراضي لمباشرة الحالة عن بُعد. نجحت الإجراءات العلاجية بعدما تم تشخيص الحالة، سكتة دماغية من قبل استشاري مختص في علاج السكتات الدماغية في مستشفى الصحة الافتراضي، حيث تم ملاحظة وجود علامات جلطة في الشريان الأيمن للدماغ.وقدم الفريق الطبي العلاج اللازم للمريض، كما وجه بإجراء قسطرة دماغية بالتعاون مع فريق الأشعة التداخلية، حيث تمت عملية سحب الخثرة وتوسيع الشريان بنجاح، مما أسفر عن تحسن ملحوظ في الحالة.وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تطبيق أكثر من 32 تقنية خلال موسم الحج الحالي، منها 17 جديدة "لأول مرة"، بهدف تحقيق أقصى درجات الراحة للحجاج، من بينها بما يسمى "الكاونتر المتنقل"، الذي يُستخدم لأول مرة هذا العام، وهو عبارة عن جهاز "تابلت" يمكنه إنهاء إجراءات الحاج في أي موقع دون الحاجة إلى وجوده حول وأمام الكاونترات، وتم استخدامه في مبادرة طريق مكة والمطارات.وفي إجراءٍ هو الأول من نوعه، أعلن البنك المركزي السعودي عن إتاحة استخدام الحجاج لبطاقات الصراف الآلي المُصدَرة من بلادهم؛ لإتمام عملية الدفع أو السحب النقدي أثناء وجودهم في المملكة في حال كانت الشبكة العالمية المرتبطة بالبطاقة مقبولة لدى المتاجر أو أجهزة الصرف الآلي في المملكة.كما تطبق المملكة لأول مرة "الإسفلت المطاطي" و"الطرق المبردة" حيث جرى خلط المطاط مع الخلطة الأسفلتية في طريق المشاة الرئيسي، مما يوفر مزيدا من الراحة والمرونة أثناء السير أو الركض باستخدام مـواد ذات مرونة عالية.وبحسب وزارة النقل السعودية، تم تطبيـق العديد مـن المقاطع التجريبية بالرصـف المرن في مركز أبحاث الطـرق التـابع للهيئـة العامـة للطـرق، لا سيما أن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الأسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خاصة كبار السن الذين يشكلون 53% من إجمالي الحجاج، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج، حيث تركزت 38% من الإصابات في منطقة القدم والكاحل.

https://sarabic.ae/20240613/السعودية-تطلق-التاكسي-الجوي-ذاتي-القيادة-لأول-مرة-في-الحج-1089804724.html

https://sarabic.ae/20240609/قيادة-أمن-الحج-تحذر-لا-تهاون-مع-المخالفين-للشروط-والضوابط-1089660160.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, أخبار الحج, الأخبار