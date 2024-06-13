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العراق: نؤيد وقف إطلاق النار الدائم في غزة وقلقون من احتمالية حدوث هجوم على جنوب لبنان
العراق: نؤيد وقف إطلاق النار الدائم في غزة وقلقون من احتمالية حدوث هجوم على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية العرافي، فؤاد حسين، الوضع الأمني في المنطقة بـ"الخطر للغاية"، مؤكدًا الحاجة لمشاورات مستمرة. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T08:51+0000
2024-06-13T08:51+0000
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وقال فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إن بغداد "تؤيد وقف إطلاق النار الدائم في غزة"، معربًا عن قلقه من احتمالية حدوث هجوم على جنوب لبنان، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد على ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن توسع الصراع سيؤثر على جميع دول المنطقة ولا بد من التوصل إلى حلول تنهي الأزمة.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدًا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240118/رئيس-الوزراء-العراقي-استقرار-المنطقة-مرهون-بإيقاف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1085136185.html
https://sarabic.ae/20240427/حزب-الله-جبهات-المساندة-من-لبنان-إلى-العراق-واليمن-لن-توقف-المواجهة-إلا-بوقف-العدوان-على-غزة-1088326160.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق: نؤيد وقف إطلاق النار الدائم في غزة وقلقون من احتمالية حدوث هجوم على جنوب لبنان

08:51 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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وصف وزير الخارجية العرافي، فؤاد حسين، الوضع الأمني في المنطقة بـ"الخطر للغاية"، مؤكدًا الحاجة لمشاورات مستمرة.
وقال فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إن بغداد "تؤيد وقف إطلاق النار الدائم في غزة"، معربًا عن قلقه من احتمالية حدوث هجوم على جنوب لبنان، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد على ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن توسع الصراع سيؤثر على جميع دول المنطقة ولا بد من التوصل إلى حلول تنهي الأزمة.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
رئيس الوزراء العراقي: استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة
18 يناير, 12:13 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدًا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
"حزب الله": جبهات المساندة من لبنان إلى العراق واليمن لن توقف المواجهة إلا بوقف العدوان على غزة
27 أبريل, 09:45 GMT
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
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