https://sarabic.ae/20240614/إعلام-الألعاب-الأولمبية-في-باريس-قد-تتحول-لـبؤرة-انتشار-فيروس-خطير-1089850325.html

إعلام: الألعاب الأولمبية في باريس قد تتحول لـ"بؤرة انتشار" فيروس خطير

إعلام: الألعاب الأولمبية في باريس قد تتحول لـ"بؤرة انتشار" فيروس خطير

سبوتنيك عربي

يخشى علماء الصحة العامة من أن تتحول دورة الألعاب الأولمبية، في باريس، في يوليو/تموز المقبل، إلى "حدث فائق الانتشار" لحمى الضنك. 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T09:58+0000

2024-06-14T09:58+0000

2024-06-14T09:58+0000

مجتمع

علوم

مخاطر البعوض

لدغة البعوض

حمى الضنك

الصحة

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102767/42/1027674270_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_83eaffa29c516bc5ed55d92966b0bfda.jpg

اشتكى عدد من السياح في فرنسا بالفترة الأخيرة من ظهور طفح جلدي غريب، ترافق مع ظهور كمية حشرات كبيرة في الجو، وتم إبلاغ الجهات المعنية عن هذه الحشرات، ليتبين أن هذه الحشرات هي البعوض الذي يحمل فيروس حمى الضنك.واشتكى السياح من آلام في العضلات والمفاصل، بالإضافة إلى إحساس بالحرقان داخل العينين، والإرهاق وهي علامات كلاسيكية لعدوى حمى الضنك.تظهر هذه الأعراض عادة بعد مرور، ما بين 24 إلى 48 ساعة، من لدغة البعوض، الذي يحمل فيروس حمى الضنك.لكن الخبراء يحذرون من أن تغير المناخ يجعل البحر الأبيض المتوسط ​​أكثر ملاءمة للبعوض الذي يحمل المرض، وعادة ما تظهر عدوى حمى الضنك كأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. تشمل الأعراض الشائعة الأخرى، الصداع الشديد، والألم خلف العينين، واحمرار في الوجه وآلام العضلات والمفاصل، مما يعطي المرض لقب "كسارة العظام" ، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والطفح جلدي.ومن المعروف أن الأشخاص الذين أصيبوا بحمى الضنك في السابق هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنسخة حادة من المرض في المستقبل بسبب العدوى اللاحقة.بينما يتعافي الأشخاص المصابون بحمى الضنك بعد أسبوع أو أسبوعين، هناك احتمال أن يصاب البعض بشكل أكثر خطورة من العدوى.ويقدر الخبراء أن هذا النوع من حمى الضنك يقتل نصف الأشخاص الذين يعانون منه.وفقا لصحيفة "ديلي ميل" التي نشرت الخبر، فمن المرجح أن تزداد حمى الضنك في أوروبا سوءًا، وعلينا أن نتوقع استمرار هذا على المدى القريب.في حين تعتبر الوقاية أفضل طريقة لتجنب الإصابة بحمى الضنك، ويتخذ الأشخاص الذين يزورون المناطق التي ينتشر فيها المرض مثل فرنسا خطوات لتقليل خطر التعرض للدغات البعوض.وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن الناس بشكل عام من أن حمى الضنك تشكل خطراً على وجهات العطلات الأوروبية مثل كرواتيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وماديرا بين الربيع والخريف.دراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجالدراسة: عشبة منتشرة في العالم العربي تحسن من شيخوختك

https://sarabic.ae/20240613/فيروس-جديد-قد-يكون-الوباء-التالي-بعد-كورونا--1089808129.html

https://sarabic.ae/20240313/علماء-روس-يكتشفون-فائدة-مهمة-لمستخلص-أوراق-الزيتون-في-علاج-أحد-أكثر-الأمراض-الشائعة-1086934281.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, مخاطر البعوض, لدغة البعوض, حمى الضنك, الصحة, أخبار فرنسا