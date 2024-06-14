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https://sarabic.ae/20240614/الخارجية-الإسرائيلية-تصريحات-غالانت-ضد-باريس-غير-صحيحة-وليست-في-مكانها-1089870317.html
الخارجية الإسرائيلية: تصريحات غالانت ضد باريس غير صحيحة وليست في مكانها
الخارجية الإسرائيلية: تصريحات غالانت ضد باريس غير صحيحة وليست في مكانها
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي هاجم فيها فرنسا غير صحيحة وفي غير محلها. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T14:58+0000
2024-06-14T14:58+0000
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وقال غالانت، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تكون شريكة في لجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فرنسا فيها، وذلك بشأن التصعيد مع "حزب الله" تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس، بالقول: "إننا اتفقنا على تشكيل لجنة ثلاثية من إسرائيل وأمريكا وفرنسا لبحث خطة لخفض التوتر بين حزب الله وإسرائيل".وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240614/غالانت-لن-نكون-شركاء-في-لجنة-تسوية-الوضع-الأمني-على-الحدود-الشمالية-إذا-فرنسا-فيها-1089855642.html
https://sarabic.ae/20240614/جنرال-احتياط-إسرائيلي-حزب-الله-أنشأ-منطقة-أمنية-داخل-البلاد-بدلا-من-أن-تكون-بجنوب-لبنان-1089859909.html
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الخارجية الإسرائيلية: تصريحات غالانت ضد باريس غير صحيحة وليست في مكانها

14:58 GMT 14.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي هاجم فيها فرنسا غير صحيحة وفي غير محلها.
وقال غالانت، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تكون شريكة في لجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فرنسا فيها، وذلك بشأن التصعيد مع "حزب الله" تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس، بالقول: "إننا اتفقنا على تشكيل لجنة ثلاثية من إسرائيل وأمريكا وفرنسا لبحث خطة لخفض التوتر بين حزب الله وإسرائيل".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
غالانت: لن نكون شركاء في لجنة تسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا فرنسا فيها
11:49 GMT
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
جنرال احتياط إسرائيلي: "حزب الله" أنشأ منطقة أمنية داخل البلاد بدلا من أن تكون بجنوب لبنان
12:50 GMT
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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