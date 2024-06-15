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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الممثل بين الفن والسياسة
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خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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البحرية البريطانية تعلن تخلي طاقم سفينة تجارية عنها إثر هجوم في خليج عدن
البحرية البريطانية تعلن تخلي طاقم سفينة تجارية عنها إثر هجوم في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم السبت، إجلاء طاقم سفينة تجارية بعد أيام من تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في خليج عدن. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T17:09+0000
2024-06-15T17:09+0000
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تحديث، إنه "تم الإبلاغ عن إجلاء طاقم سفينة تجارية تعرضت (يوم الخميس الماضي) إلى هجوم على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن".وذكرت الهيئة البريطانية، أن "السفينة تنجرف شمال شرقي جيبوتي وتفيد التقارير أنها من دون إضاءة. ولا تزال مشتعلة وتغرق".يأتي إخلاء السفينة التجارية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إخلاء طاقم السفينة اليونانية "توتور" والتخلي عنها، بعد تعرضها للاستهداف من "أنصار الله" بزورق مُسير في البحر الأحمر، ألحق أضراراً بغرفة المحرك، فيما لايزال أحد بحارة السفينة مفقوداً.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين التجاريتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sarabic.ae/20240614/الجيش-الأمريكي-يعلن-إجلاء-بحار-أصيب-خلال-هجوم-لـ-أنصار-الله-على-سفينة-في-خليج-عدن-1089842188.html
https://sarabic.ae/20240613/القيادة-المركزية-الأمريكية-أنصار-الله-تستهدف-سفينة-أوكرانية-في-خليج-عدن-1089840228.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

البحرية البريطانية تعلن تخلي طاقم سفينة تجارية عنها إثر هجوم في خليج عدن

17:09 GMT 15.06.2024
© AP Photo / Steve Helberسفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Steve Helber
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أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم السبت، إجلاء طاقم سفينة تجارية بعد أيام من تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في خليج عدن.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تحديث، إنه "تم الإبلاغ عن إجلاء طاقم سفينة تجارية تعرضت (يوم الخميس الماضي) إلى هجوم على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن".
وأضافت: "تم التخلي عن السفينة ولم تعد تحت القيادة".
وذكرت الهيئة البريطانية، أن "السفينة تنجرف شمال شرقي جيبوتي وتفيد التقارير أنها من دون إضاءة. ولا تزال مشتعلة وتغرق".
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
الجيش الأمريكي يعلن إجلاء بحار أصيب خلال هجوم لـ "أنصار الله" على سفينة في خليج عدن
أمس, 04:06 GMT
يأتي إخلاء السفينة التجارية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إخلاء طاقم السفينة اليونانية "توتور" والتخلي عنها، بعد تعرضها للاستهداف من "أنصار الله" بزورق مُسير في البحر الأحمر، ألحق أضراراً بغرفة المحرك، فيما لايزال أحد بحارة السفينة مفقوداً.
وأشار البيان الأمريكي إلى إخماد حريق في السفينة "فيربينا" وإجلاء أحد بحارتها طبياً بعد إصابته بجروح خطيرة، إثر هجوم بصاروخين في البحر العربي.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين التجاريتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
القيادة المركزية الأمريكية: "أنصار الله" تستهدف سفينة أوكرانية في خليج عدن
13 يونيو, 20:36 GMT
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
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