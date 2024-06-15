https://sarabic.ae/20240615/البحرية-البريطانية-تعلن-تخلي-طاقم-سفينة-تجارية-عنها-إثر-هجوم-في-خليج-عدن-1089896818.html
البحرية البريطانية تعلن تخلي طاقم سفينة تجارية عنها إثر هجوم في خليج عدن
البحرية البريطانية تعلن تخلي طاقم سفينة تجارية عنها إثر هجوم في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم السبت، إجلاء طاقم سفينة تجارية بعد أيام من تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في خليج عدن. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تحديث، إنه "تم الإبلاغ عن إجلاء طاقم سفينة تجارية تعرضت (يوم الخميس الماضي) إلى هجوم على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن".وذكرت الهيئة البريطانية، أن "السفينة تنجرف شمال شرقي جيبوتي وتفيد التقارير أنها من دون إضاءة. ولا تزال مشتعلة وتغرق".يأتي إخلاء السفينة التجارية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إخلاء طاقم السفينة اليونانية "توتور" والتخلي عنها، بعد تعرضها للاستهداف من "أنصار الله" بزورق مُسير في البحر الأحمر، ألحق أضراراً بغرفة المحرك، فيما لايزال أحد بحارة السفينة مفقوداً.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين التجاريتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sarabic.ae/20240614/الجيش-الأمريكي-يعلن-إجلاء-بحار-أصيب-خلال-هجوم-لـ-أنصار-الله-على-سفينة-في-خليج-عدن-1089842188.html
https://sarabic.ae/20240613/القيادة-المركزية-الأمريكية-أنصار-الله-تستهدف-سفينة-أوكرانية-في-خليج-عدن-1089840228.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
البحرية البريطانية تعلن تخلي طاقم سفينة تجارية عنها إثر هجوم في خليج عدن
أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم السبت، إجلاء طاقم سفينة تجارية بعد أيام من تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في خليج عدن.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تحديث، إنه "تم الإبلاغ عن إجلاء طاقم سفينة تجارية تعرضت (يوم الخميس الماضي) إلى هجوم على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن".
وأضافت: "تم التخلي عن السفينة ولم تعد تحت القيادة".
وذكرت الهيئة البريطانية، أن "السفينة تنجرف شمال شرقي جيبوتي وتفيد التقارير أنها من دون إضاءة. ولا تزال مشتعلة وتغرق".
يأتي إخلاء السفينة التجارية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إخلاء طاقم السفينة اليونانية "توتور" والتخلي عنها، بعد تعرضها للاستهداف من "أنصار الله" بزورق مُسير في البحر الأحمر، ألحق أضراراً بغرفة المحرك، فيما لايزال أحد بحارة السفينة مفقوداً.
وأشار البيان الأمريكي إلى إخماد حريق في السفينة "فيربينا" وإجلاء أحد بحارتها طبياً بعد إصابته بجروح خطيرة، إثر هجوم بصاروخين في البحر العربي.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين التجاريتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية
و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.