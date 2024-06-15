https://sarabic.ae/20240615/البحرية-البريطانية-تعلن-تخلي-طاقم-سفينة-تجارية-عنها-إثر-هجوم-في-خليج-عدن-1089896818.html

البحرية البريطانية تعلن تخلي طاقم سفينة تجارية عنها إثر هجوم في خليج عدن

البحرية البريطانية تعلن تخلي طاقم سفينة تجارية عنها إثر هجوم في خليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم السبت، إجلاء طاقم سفينة تجارية بعد أيام من تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في خليج عدن. 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T17:09+0000

2024-06-15T17:09+0000

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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تحديث، إنه "تم الإبلاغ عن إجلاء طاقم سفينة تجارية تعرضت (يوم الخميس الماضي) إلى هجوم على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن".وذكرت الهيئة البريطانية، أن "السفينة تنجرف شمال شرقي جيبوتي وتفيد التقارير أنها من دون إضاءة. ولا تزال مشتعلة وتغرق".يأتي إخلاء السفينة التجارية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إخلاء طاقم السفينة اليونانية "توتور" والتخلي عنها، بعد تعرضها للاستهداف من "أنصار الله" بزورق مُسير في البحر الأحمر، ألحق أضراراً بغرفة المحرك، فيما لايزال أحد بحارة السفينة مفقوداً.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين التجاريتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

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