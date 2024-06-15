https://sarabic.ae/20240615/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مبنى-عسكري-لحزب-الله-في-كفركلا-بجنوب-لبنان-1089883248.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنى عسكري لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنى عسكري لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "رصد سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان". 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T08:13+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائراته قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان"، مشيرا إلى أن المبنى المستهدف ملاصق للمنطقة التي انطلقت منها عمليات الإطلاق باتجاه المطلة الليلة الماضية. وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240614/جنرال-احتياط-إسرائيلي-حزب-الله-أنشأ-منطقة-أمنية-داخل-البلاد-بدلا-من-أن-تكون-بجنوب-لبنان-1089859909.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنى عسكري لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "رصد سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائراته قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان"، مشيرا إلى أن المبنى المستهدف ملاصق للمنطقة التي انطلقت منها عمليات الإطلاق باتجاه المطلة الليلة الماضية.
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية
في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".
وذكرت
القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله
" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.