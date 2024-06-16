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بايدن: عدد كبير جدا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال
بايدن: عدد كبير جدا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، بأن العيد يأتي في وقت صعب يعاني فيه المدنيون الأبرياء في غزة ويلات الحرب. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T19:45+0000
2024-06-16T19:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
غزة
جو بايدن
حركة حماس
العالم
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وأوضح بايدن، في بيان بمناسبة عيد الأضحى، أن "عددا كبيرا جدا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال"، مشيرا إلى أن هناك عائلات فرت من منازلها ودمرت مجتمعاتها.وقال إن "المدنيين في غزة يعانون جراء الحرب الدائرة والعديد من الأبرياء"، مؤكدا أنه "يرى بشكل راسخ أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته إسرائيل لحماس هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف والحرب".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, جو بايدن, حركة حماس, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, جو بايدن, حركة حماس, العالم

بايدن: عدد كبير جدا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال

19:45 GMT 16.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، بأن العيد يأتي في وقت صعب يعاني فيه المدنيون الأبرياء في غزة ويلات الحرب.
وأوضح بايدن، في بيان بمناسبة عيد الأضحى، أن "عددا كبيرا جدا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال"، مشيرا إلى أن هناك عائلات فرت من منازلها ودمرت مجتمعاتها.
وقال إن "المدنيين في غزة يعانون جراء الحرب الدائرة والعديد من الأبرياء"، مؤكدا أنه "يرى بشكل راسخ أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته إسرائيل لحماس هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف والحرب".
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
مصر تؤكد استمرار اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة
16:38 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
غالانت من حدود غزة: جئت لأتفحص الأحداث الصعبة التي فقدنا فيها 11 جنديا
13:50 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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