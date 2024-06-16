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https://sarabic.ae/20240616/جنرال-إسرائيلي-سابق-ما-يجري-في-رفح-عار-ونحن-لا-نقاتل-حماس-بشكل-فعلي-1089903845.html
جنرال إسرائيلي سابق: ما يجري في رفح عار ونحن لا نقاتل "حماس" بشكل فعلي
جنرال إسرائيلي سابق: ما يجري في رفح عار ونحن لا نقاتل "حماس" بشكل فعلي
سبوتنيك عربي
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأن ما يجري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عار على الجيش الإسرائيلي. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T09:05+0000
2024-06-16T09:05+0000
طوفان الأقصى
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
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قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن ما يجري في مدينة رفح عار على بلاده، بدعوى أن "الجيش الإسرائيلي لا يقاتل حركة حماس بشكل فعلي بل هم يفخخون الطرقات ونحن نُقتل"، على حد قوله.وتابع الجنرال بريك أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من التعامل مع حركة حماس، فكيف يتعامل مع حزب الله اللبناني.وفي سياق متصل، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن عددا كبيرا من ضباط الاحتياط في الجيش انتقدوا بشدة القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة.ونقل موقع إسرائيلي عن أحد الضباط: "نمط القتال في رفح معيب، وكان ينبغي تنفيذ العمليات العسكرية بشكل أسرع وأكثر حسما".وقال ضابط آخر للموقع: "هناك شعور بين كبار ضباط الاحتياط في الجيش بأن العديد من المهام في قطاع غزة ليس لها هدف واضح"، وأكد الضابط لموقع "واللا" أن مثل هذه الأمور تؤثر سلبا وتقوض معنويات القادة العسكريين والمقاتلين على الأرض".ووفقا لأحد الضباط، كان من الضروري تسريع العملية في رفح وتنفيذها بطريقة مختلفة، لكن المسؤولين قرروا القيام بها بطريقة مماثلة لما تم القيام به في مناطق أخرى مثل خان يونس وغيرها.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 8 من جنوده قتلوا في جنوب قطاع غزة يوم السبت في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية توغلها في مدينة رفح ومحيطها واستمرت في قصف عدة مناطق في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 19 فلسطينيا على الأقل.وأضاف الجيش أن الجنود الثمانية، وجميعهم من سلاح الهندسة القتالي الإسرائيلي، كانوا على متن ناقلة مدرعة تعرضت لانفجار.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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https://sarabic.ae/20240616/غالانت-لا-يعلم-بـالهدنة-التكتيكية-جنوبي-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يصدر-توضيحا-1089902843.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

جنرال إسرائيلي سابق: ما يجري في رفح عار ونحن لا نقاتل "حماس" بشكل فعلي

09:05 GMT 16.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"دمار وموت"... شهادات مروعة من مجازر رفح
دمار وموت... شهادات مروعة من مجازر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأن ما يجري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عار على الجيش الإسرائيلي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن ما يجري في مدينة رفح عار على بلاده، بدعوى أن "الجيش الإسرائيلي لا يقاتل حركة حماس بشكل فعلي بل هم يفخخون الطرقات ونحن نُقتل"، على حد قوله.
وتابع الجنرال بريك أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من التعامل مع حركة حماس، فكيف يتعامل مع حزب الله اللبناني.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
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06:23 GMT
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن عددا كبيرا من ضباط الاحتياط في الجيش انتقدوا بشدة القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة.
ونقل موقع إسرائيلي عن أحد الضباط: "نمط القتال في رفح معيب، وكان ينبغي تنفيذ العمليات العسكرية بشكل أسرع وأكثر حسما".
وقال ضابط آخر للموقع: "هناك شعور بين كبار ضباط الاحتياط في الجيش بأن العديد من المهام في قطاع غزة ليس لها هدف واضح"، وأكد الضابط لموقع "واللا" أن مثل هذه الأمور تؤثر سلبا وتقوض معنويات القادة العسكريين والمقاتلين على الأرض".
ووفقا لأحد الضباط، كان من الضروري تسريع العملية في رفح وتنفيذها بطريقة مختلفة، لكن المسؤولين قرروا القيام بها بطريقة مماثلة لما تم القيام به في مناطق أخرى مثل خان يونس وغيرها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 8 من جنوده قتلوا في جنوب قطاع غزة يوم السبت في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية توغلها في مدينة رفح ومحيطها واستمرت في قصف عدة مناطق في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 19 فلسطينيا على الأقل.
وأضاف الجيش أن الجنود الثمانية، وجميعهم من سلاح الهندسة القتالي الإسرائيلي، كانوا على متن ناقلة مدرعة تعرضت لانفجار.
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
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07:48 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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