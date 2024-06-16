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روسيا تحصد العدد الأكبر من الميداليات الذهبية في ألعاب بريكس
روسيا تحصد العدد الأكبر من الميداليات الذهبية في ألعاب بريكس
سبوتنيك عربي
يواصل المنتخب الروسي صدارة ترتيب الميداليات في ألعاب "بريكس" في قازان بعد اليوم الثالث من المنافسة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
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وتمكن الروس، يوم أمس السبت، من الفوز بـ 38 ميدالية ذهبية و28 فضية و16 برونزية.وتقام ألعاب بريكس في الفترة من 12 إلى 24 يونيو في قازان. ويشارك في المسابقة نحو خمسة آلاف رياضي من أكثر من 90 دولة حول العالم، وسيتنافسون على 387 مجموعة من الميداليات.وكما قال فلاديمير بوتين في خطابه أمام المشاركين في حفل الافتتاح، فإن الألعاب ستصبح رمزا آخر لتوسيع الحوار بين الثقافات، ومساهمة كبيرة في تعزيز صداقة الشعوب والتفاعل المثمر بين الدول.صور ساحرة من حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
https://sarabic.ae/20240613/1089830206.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تحصد العدد الأكبر من الميداليات الذهبية في ألعاب بريكس

11:01 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 11:06 GMT 16.06.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورألعاب البريكس الرياضية في كازان. ألعاب القوى
ألعاب البريكس الرياضية في كازان. ألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يواصل المنتخب الروسي صدارة ترتيب الميداليات في ألعاب "بريكس" في قازان بعد اليوم الثالث من المنافسة.
وتمكن الروس، يوم أمس السبت، من الفوز بـ 38 ميدالية ذهبية و28 فضية و16 برونزية.

وحتى اليوم فاز المنتخب الروسي في المجمل بـ78 ميدالية ذهبية و52 فضية و30 برونزية. جاء البيلاروسيون في المركز الثاني، لديهم 13 ميدالية ذهبية و26 فضية و28 برونزية. ويحتل المنتخب الصيني المركز الثالث، لديه 11 ميدالية ذهبية وتسع ميداليات فضية، وست ميداليات برونزية.

وتقام ألعاب بريكس في الفترة من 12 إلى 24 يونيو في قازان. ويشارك في المسابقة نحو خمسة آلاف رياضي من أكثر من 90 دولة حول العالم، وسيتنافسون على 387 مجموعة من الميداليات.
المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
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وكما قال فلاديمير بوتين في خطابه أمام المشاركين في حفل الافتتاح، فإن الألعاب ستصبح رمزا آخر لتوسيع الحوار بين الثقافات، ومساهمة كبيرة في تعزيز صداقة الشعوب والتفاعل المثمر بين الدول.
صور ساحرة من حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
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