https://sarabic.ae/20240616/قائلا-إنها-غير-مقبولة-نتنياهو-سمع-عن-الهدنة-التكتيكية-من-وسائل-الإعلام-1089904628.html

قائلا إنها غير مقبولة.. نتنياهو سمع عن "الهدنة التكتيكية" من وسائل الإعلام

قائلا إنها غير مقبولة.. نتنياهو سمع عن "الهدنة التكتيكية" من وسائل الإعلام

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأنه سمع عن "الهدنة التكتيكية" جنوبي قطاع غزة من وسائل الإعلام. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T10:49+0000

2024-06-16T10:49+0000

2024-06-16T10:49+0000

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ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو سماعه عما نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من أن هناك "هدنة تكتيكية" جنوبي رفح، بدعوى تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.فيما أبلغ نتنياهو سكرتيره العسكري أن تطبيق "وقف إنساني" للنار في مدينة رفح أمر مرفوض.فيما أشار الموقع الإلكتروني تايمز أوف إسرائيل أن صدور مثل هذه القرارات العسكرية المهمة يفترض أن يكون قد عرض ضمن جلسات مجلس الوزراء، وهو ما ألمح إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.ولفت إلى أن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قد أشاروا إلى أن "الأمر لا يتعلق بأي نهاية للقتال أو توقفه، بل بنقل البضائع، وأن قرارا من هذا النوع لا يشترط أن يمر على مستوى سياسي، لكن موافقة جنرال كافية". وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع يوآف غالانت، لم يعرف مسبقا بالهدنة التكتيكية جنوبي قطاع غزة.وذكرت الإذاعة أن وزير الدفاع لم يعلم مسبقا بالهدنة التكتيكية التي أعلن عنها المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في جنوب قطاع غزة والجيش اضطر لإصدار بيان توضيحي.وأوضحت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس" أن غالانت انتقد المحيطين به بشأن توقيت الإعلان عن تلك الهدنة التكتيكية، مضيفا أنه "الآن سيكون مطلوبا منه الموافقة عليها"، على حد قولها.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، وقفا مؤقتا وتكتيكيا للعمليات العسكرية جنوبي قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أعلن من خلاله أنه هدنة مؤقتة جنوبي قطاع غزة لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله.وقال أدرعي في بيانه:وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الهدنة تأتي "في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جيش الدفاع ووحدة تنسيق أعمال الحوكمة في المناطق لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة وبعد مناقشات جرت مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".وبعد عدة ساعات، نشر أفيخاي أدرعي تغريدة جديدة ببيان جديد، أوضح من خلاله أنه "لا يوجد وقفا للقتال في جنوب قطاع غزة وأن القتال في رفح مستمر"، متابعا "كما لا يوجد تغيير في إدخال البضائع إلى قطاع غزة. الطريق الذي تمر من خلاله البضائع سيكون مفتوحًا خلال ساعات النهار بتعاون مع منظمات دولية لتمرير المساعدات الإنسانية فقط".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240616/غالانت-لا-يعلم-بـالهدنة-التكتيكية-جنوبي-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يصدر-توضيحا-1089902843.html

https://sarabic.ae/20240616/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-هدنة-مؤقتة-جنوبي-غزة-1089901433.html

https://sarabic.ae/20240616/-سموتريتش-المساعدات-الإنسانية-المستمرة-إلى-حماس-تبقيها-في-السلطة-وتذهب-بإنجازات-الحرب-هباء-1089904377.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى