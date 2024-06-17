https://sarabic.ae/20240617/إعلام-جندي-أوكراني-يحاول-حرق-البرلمان-لكنه-أخطأ-بينه-وبين-مبنى-وزارة-الزراعة-1089928082.html

إعلام: جندي أوكراني يحاول حرق البرلمان لكنه أخطأ بينه وبين مبنى وزارة الزراعة

إعلام: جندي أوكراني يحاول حرق البرلمان لكنه أخطأ بينه وبين مبنى وزارة الزراعة

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أوكرانية بأن جنديا من الحرس الوطني الأوكراني أراد، اليوم الاثنين، إشعال النار في البرلمان الأوكراني، لكنه خلط بينه وبين مبنى وزارة السياسة... 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T09:43+0000

2024-06-17T09:43+0000

2024-06-17T09:47+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقالت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، نقلاً عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون: "اقترب جندي من الحرس الوطني الأوكراني اليوم في الساعة 5.15، من مبنى وزارة السياسة الزراعية وألقى زجاجتين مولوتوف عليه".ولم تذكر الصحيفة ما دفع المهاجم لمحاولة الحرق العمد.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن نظام كييف يستعد لتخفيض جديد في عمر التعبئة إلى 18 عاما.إعلام: الأوكرانيون يغرقون في "نهر الموت" هربا من الخدمة العسكريةيذكر أنه الآن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا بدءًا من سن 25 عامًا، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمعاقين.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.كييف تستعد لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما

https://sarabic.ae/20240603/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-يجب-إرسال-الأوكرانيين-من-أوروبا-إلى-الجبهة--1089485365.html

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