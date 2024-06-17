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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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https://sarabic.ae/20240617/إعلام-واشنطن-تخطط-لرفع-القيود-المفروضة-على-توريد-الأسلحة-إلى-إسرائيل--1089942612.html
إعلام: واشنطن تخطط لرفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل
إعلام: واشنطن تخطط لرفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم رفع القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في المستقبل القريب. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T19:13+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، البدء في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مرة أخرى وزيادة حجمها".وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية: "لقد أشار بلينكن بالفعل إلى أن الولايات المتحدة سترفع القيود في الأيام المقبلة وتزود إسرائيل بأنظمة أسلحة جديدة".وفي أوائل شهر مايو/أيار، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى "أننا نتحدث عن دفعة واحدة" من المساعدات العسكرية.وقال بايدن لاحقا خلال مقابلة إنه سيوقف إمداد إسرائيل بالقنابل الجوية وقذائف المدفعية إذا توسعت العملية العسكرية في قطاع غزة إلى مدينة رفح الجنوبية، وهو ما لم يحدث بعد، على حد قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240617/نتنياهو-يبلغ-حكومته-بحل-مجلس-الحرب-الإسرائيلي-1089924345.html
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إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم

إعلام: واشنطن تخطط لرفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل

19:13 GMT 17.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم رفع القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في المستقبل القريب.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، البدء في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مرة أخرى وزيادة حجمها".
وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية: "لقد أشار بلينكن بالفعل إلى أن الولايات المتحدة سترفع القيود في الأيام المقبلة وتزود إسرائيل بأنظمة أسلحة جديدة".
وفي أوائل شهر مايو/أيار، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى "أننا نتحدث عن دفعة واحدة" من المساعدات العسكرية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
نتنياهو يبلغ حكومته بحل مجلس الحرب الإسرائيلي
08:41 GMT
وقال بايدن لاحقا خلال مقابلة إنه سيوقف إمداد إسرائيل بالقنابل الجوية وقذائف المدفعية إذا توسعت العملية العسكرية في قطاع غزة إلى مدينة رفح الجنوبية، وهو ما لم يحدث بعد، على حد قوله.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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