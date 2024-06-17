https://sarabic.ae/20240617/البيت-الأبيض-يعرب-عن-قلقه-بشأن-العلاقات-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1089942835.html
البيت الأبيض يعرب عن قلقه بشأن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية
البيت الأبيض يعرب عن قلقه بشأن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن واشنطن ليست قلقة بشأن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية،... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T20:07+0000
2024-06-17T20:07+0000
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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لسنا قلقين بشأن هذه الرحلة. نحن نشعر بالقلق إزاء تعميق العلاقات بين هذين البلدين، ليس فقط بسبب العواقب على الشعب الأوكراني، ولكن أيضًا لأنه قد يكون هناك بعض المعاملة بالمثل التي ستؤثر على الأمن في شبه الجزيرة الكورية"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية، خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري.وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، حيث التقى، في بيونغ يانغ، برئيس الجمهورية آنذاك، كيم جونغ إيل.وفي العام الماضي، زار الزعيم الحالي لكوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا الاتحادية، وامتدت زيارته من 12 إلى 17 سبتمبر/أيلول الماضي. خلال هذه الأيام، زار قاعدة فوستوشني الفضائية، وكومسومولسك على أمور، ومطار كنفيتشي في بريموري، وفلاديفوستوك.
https://sarabic.ae/20240617/الكرملين-بوتين-يبدأ-زيارة-لكوريا-الشمالية-يوم-18-يونيو-1089931319.html
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روسيا, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يعرب عن قلقه بشأن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية
أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن واشنطن ليست قلقة بشأن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية، لكنها قلقة بشأن تعميق العلاقات الروسية الكورية الشمالية.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لسنا قلقين بشأن هذه الرحلة. نحن نشعر بالقلق إزاء تعميق العلاقات بين هذين البلدين، ليس فقط بسبب العواقب على الشعب الأوكراني، ولكن أيضًا لأنه قد يكون هناك بعض المعاملة بالمثل التي ستؤثر على الأمن في شبه الجزيرة الكورية"، على حد قوله.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا ترى بعد كل "معايير" هذا التعاون، لكنها تعتزم مراقبة تطوره بعناية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية، خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري.
وجاء في بيان للكرملين: "بناء على دعوة من رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، سيقوم الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في الفترة من 18 إلى 19 يونيو(الجاري)".
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، حيث التقى، في بيونغ يانغ، برئيس الجمهورية آنذاك، كيم جونغ إيل.
وفي العام الماضي، زار الزعيم الحالي لكوريا الشمالية،
كيم جونغ أون، روسيا الاتحادية، وامتدت زيارته من 12 إلى 17 سبتمبر/أيلول الماضي. خلال هذه الأيام، زار قاعدة فوستوشني الفضائية، وكومسومولسك على أمور، ومطار كنفيتشي في بريموري، وفلاديفوستوك.