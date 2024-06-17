كندا: روسيا لا تمثل تهديدا مباشرا لنا أو لمواطنينا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240617/كندا-روسيا-لا-تمثل-تهديدا-مباشرا-لنا-أو-لمواطنينا-1089939154.html
كندا: روسيا لا تمثل تهديدا مباشرا لنا أو لمواطنينا
كندا: روسيا لا تمثل تهديدا مباشرا لنا أو لمواطنينا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الكندي بيل بلير، اليوم الاثنين، بأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية تعقبتا بشكل مشترك الأسطول الروسي الراسي في ميناء هافانا، مؤكداً أن وجوده... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T16:24+0000
2024-06-17T16:24+0000
روسيا
أخبار كندا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بلير، في تصريح صحفي: "أريد أن أوضح أن هذا الأسطول الروسي لا يمثل أي تهديد مباشر لكندا أو للمواطنين الكنديين".وأضاف: "ومع ذلك، ومن أجل رصد وتتبع تحركات الأسطول، عملنا بشكل وثيق للغاية بالتعاون مع الولايات المتحدة وقمنا بنشر عدد من السفن البحرية الكندية".ودخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "أكاديميك باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي شيكر"، إلى ميناء هافانا، يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري.ويذكر أن المجموعة التكتيكية المتنوعة المكونة من أربع سفن، بما في ذلك سفن الدعم، التي كانت تنفذ ضربات صاروخية دقيقة التوجيه في المحيط الأطلسي، تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى ميناء هافانا في الفترة من 12 إلى 17 يونيو الجاري.مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبيةوسائط متعددةوالغواصة النووية "قازان"، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021، هي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.وهذه الغواصة من مشرووع 885 "ياسن-إم"، ووفقًا للمصادر المفتوحة، تحمل 40 صاروخًا من طراز "كاليبر-بي إل" أو 32 صاروخ كروز "أونيكس".ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.
https://sarabic.ae/20240614/إعلام-السفن-الروسية-تذهل-سكان-فلوريدا-خلال-مرورها-أمام-الساحل-الجنوبي-للولايات-المتحدة-1089843476.html
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روسيا, أخبار كندا
روسيا, أخبار كندا

كندا: روسيا لا تمثل تهديدا مباشرا لنا أو لمواطنينا

16:24 GMT 17.06.2024
© Sputnikالغواصة الروسية "قازان"
الغواصة الروسية قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الكندي بيل بلير، اليوم الاثنين، بأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية تعقبتا بشكل مشترك الأسطول الروسي الراسي في ميناء هافانا، مؤكداً أن وجوده لا يشكل بأي حال من الأحوال تهديداً لكندا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بلير، في تصريح صحفي: "أريد أن أوضح أن هذا الأسطول الروسي لا يمثل أي تهديد مباشر لكندا أو للمواطنين الكنديين".
وأضاف: "ومع ذلك، ومن أجل رصد وتتبع تحركات الأسطول، عملنا بشكل وثيق للغاية بالتعاون مع الولايات المتحدة وقمنا بنشر عدد من السفن البحرية الكندية".
قذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
إعلام: السفن الروسية تذهل سكان فلوريدا خلال مرورها أمام الساحل الجنوبي للولايات المتحدة
14 يونيو, 06:29 GMT
ودخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "أكاديميك باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي شيكر"، إلى ميناء هافانا، يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري.
ويذكر أن المجموعة التكتيكية المتنوعة المكونة من أربع سفن، بما في ذلك سفن الدعم، التي كانت تنفذ ضربات صاروخية دقيقة التوجيه في المحيط الأطلسي، تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى ميناء هافانا في الفترة من 12 إلى 17 يونيو الجاري.
مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبيةوسائط متعددة
والغواصة النووية "قازان"، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021، هي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.
وهذه الغواصة من مشرووع 885 "ياسن-إم"، ووفقًا للمصادر المفتوحة، تحمل 40 صاروخًا من طراز "كاليبر-بي إل" أو 32 صاروخ كروز "أونيكس".
ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثة07:38 GMT
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