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https://sarabic.ae/20240618/ميقاتي-نسعى-لوقف-التصعيد-والخروقات-للسيادة-اللبنانية-وأعمال-القتل-والتدمير-التي-ترتكبها-إسرائيل-1089960878.html
ميقاتي: نسعى لوقف التصعيد والخروقات للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير التي ترتكبها إسرائيل
ميقاتي: نسعى لوقف التصعيد والخروقات للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير التي ترتكبها إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن "لبنان لا يسعى إلى التصعيد مع إسرائيل"، مؤكدًا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والعودة إلى الهدوء... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T12:07+0000
2024-06-18T12:07+0000
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وأضاف ميقاتي، خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين: "إننا نواصل السعي لوقف التصعيد واستتباب الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها إسرائيل".وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن "التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان، لن تثني بلاده عن مواصلة بحث إرساء التهدئة، وهو الأمر الذي يشكل أولوية لهم".وكان زعيم حزب "الوحدة الوطنية" في إسرائيل، بيني غانتس، أكد في وقت سابق اليوم، أنه سيدعم أي تحرك فعّال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية.وحذّر غانتس، خلال لقائه مع آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي، من أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان، بدأ ينفد"، مؤكدًا التزامه بإزالة تهديد "حزب الله" عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة، بحسب قوله.في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي إلى لبنان، بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء"، مؤكدة أن "انتهاءها سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان".ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مبعوث الرئيس الأمريكي، بأنه "حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له".ووصل هوكشتاين، أمس الاثنين، إلى إسرائيل، في إطار جهود منع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هوكشتاين سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزيرالدفاع يوآف غالانت، والوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد.وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، مساء أول أمس الأحد، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرة مسيّرة مفخخة، منذ 8 أكتوبر الماضي.وقال المتحدث باسم الجيش، في مقال له، إن "تصعيد حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا، وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".وأشار إلى أن "إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها، إلى حين استعادة الأمن على الحدود اللبنانية، وذلك بسبب رفض حزب الله الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، الجمعة الماضية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240618/غانتس-وقت-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-الحدود-الشمالية-مع-لبنان-بدأ-بالنفاد-1089946960.html
https://sarabic.ae/20240615/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-1089898892.html
https://sarabic.ae/20240615/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مبنى-عسكري-لحزب-الله-في-كفركلا-بجنوب-لبنان-1089883248.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ميقاتي: نسعى لوقف التصعيد والخروقات للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير التي ترتكبها إسرائيل

12:07 GMT 18.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن "لبنان لا يسعى إلى التصعيد مع إسرائيل"، مؤكدًا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والعودة إلى الهدوء والاستقرار على الحدود الجنوبية.
وأضاف ميقاتي، خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين: "إننا نواصل السعي لوقف التصعيد واستتباب الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها إسرائيل".
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن "التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان، لن تثني بلاده عن مواصلة بحث إرساء التهدئة، وهو الأمر الذي يشكل أولوية لهم".
عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
غانتس: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان "بدأ بالنفاد"
07:05 GMT
وكان زعيم حزب "الوحدة الوطنية" في إسرائيل، بيني غانتس، أكد في وقت سابق اليوم، أنه سيدعم أي تحرك فعّال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية.
وحذّر غانتس، خلال لقائه مع آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي، من أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان، بدأ ينفد"، مؤكدًا التزامه بإزالة تهديد "حزب الله" عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة، بحسب قوله.
في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي إلى لبنان، بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء"، مؤكدة أن "انتهاءها سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مبعوث الرئيس الأمريكي، بأنه "حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له".
ووصل هوكشتاين، أمس الاثنين، إلى إسرائيل، في إطار جهود منع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
15 يونيو, 21:30 GMT
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هوكشتاين سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزيرالدفاع يوآف غالانت، والوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، مساء أول أمس الأحد، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرة مسيّرة مفخخة، منذ 8 أكتوبر الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش، في مقال له، إن "تصعيد حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا، وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".
وأشار إلى أن "إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها، إلى حين استعادة الأمن على الحدود اللبنانية، وذلك بسبب رفض حزب الله الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
رجال دروز محليون يشاهدون ألسنة اللهب تشتعل في أحد الحقول بعد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة بانياس في مرتفعات الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنى عسكري لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان
15 يونيو, 08:13 GMT
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، الجمعة الماضية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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