إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخر

عربي
لافروف: الناتو يريد حل قضايا الاستقرار في أوراسيا بمفرده
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240621/إعلام-إسرائيلي-لا-نهاية-للحرب-ولا-نصر-كامل-الجيش-يريد-مغادرة-غزة-ولنتنياهو-رأي-آخر-1090030955.html
إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخر
إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخر
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أن الجيش الإسرائيلي يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب في قطاع غزة بعد عملية رفح، وذلك ليركز بشكل أكبر على جبهة القتال مع... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T08:51+0000
2024-06-21T08:51+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
طوفان الأقصى
لبنان
أخبار لبنان
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085647957_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a2e92d3a07cd778ca80a0f9905e20940.jpg
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في مقال نشرته اليوم أنه "بينما يعد الجيش الإسرائيلي قواته والرأي العام لإنهاء القتال في غزة للتركيز على الحرب المتنامية في الشمال، فإن نتنياهو لا يزال عالقا في شبكته السياسية الخائفة دائما من الشعارات والاتهامات سيئة النية".وبررت الصحيفة رغبة الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح، برغبة قيادة الجيش الإسرائيلي بالتركيز على فتح المجال لصفقة تبادل أسرى.ورجح مصدر للصحيفة أن تتجه القوات الإسرائيلية إلى خفض إعدادها في محوري فيلادلفيا وصلاح الدين، وأضاف: "من المرجح أن تأتي اللحظة الفارقة في مسيرة الحرب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن قيادات في الجيش الإسرائيلي ستعقد اجتماعا مع نتنياهو ليطلبوا منه مساعدتهم على تحقيق مبدأ الشفافية في الاستراتيجية المتبعة في الحرب.تتزامن تلك التحليلات مع تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري، قال فيها إنه "سيكون من غير الممكن القضاء على حركة حماس"، كما انتقد هغاري الساسة الإسرائيليين لأنهم "لم يطرحوا بديلا لحماس في غزة"، على حد قوله.وأضاف المتحدث أن "الحديث عن القضاء على حماس مجرد ذر للرماد في عيون الشارع الإسرائيلي، وأنه طالما أن المجتمع السياسي الإسرائيلي لا يطرح بديلا لحماس، فإن الحركة باقية".من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، أن القضاء على "القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس لا يعني بالضرورة قتل كل عضو فيها".وقال مينسر في مؤتمر صحفي: "الشرط الأساسي لإنهاء هذه الحرب هو الهزيمة العسكرية لحماس وأيضا قدراتها على الحكم، وهذا لا يعني بالضرورة القضاء على كل إرهابي من حماس، لكنه يعني سلب قدراتهم الحكومية والعسكرية".وتابع أن "عناصر حماس بدأت تنفد جراء القتال في غزة، بعد ثمانية أشهر من الحرب". والجدير بالذكر أن هذا الادعاء لم يكن ممكنا التحقق منه.وأوضح مينسر أنه "لا يعتقد أن تصريحات هاغاري أضرت بالمجهود الحربي" ، لكنه أشار إلى أن مسؤولية الجيش هي " تنفيذ إرادة الحكومة المنتخبة".وعلى صعيد جبهة القتال على الحدود اللبنانية، صرح مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن "إسرائيل أبلغت واشنطن، بخططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل، استعدادا لحرب مع "حزب الله" اللبناني.وأضاف المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "إسرائيل أعربت لواشنطن، عن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله".وتابعوا القول: "احتمال حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس"، وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضتها شن حرب على "حزب الله".ونقلت الشبكة الأمريكية أن "إسرائيل أبلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان"، كما يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تداعيات الحرب الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون مدمرة.
https://sarabic.ae/20240621/بلينكن-لإسرائيل-خططوا-لما-بعد-الحرب-في-غزة-وتجنبوا-التصعيد-مع-لبنان-1090028201.html
https://sarabic.ae/20240620/نائب-سابق-لرئيس-الشاباك-الإسرائيلي-مواجهة-حزب-الله-مختلفة-عن-حرب-غزة-ولا-يمكننا-القضاء-عليه-1090003335.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085647957_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_965ee1a5adb2406ca1e47fb05660b696.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, بنيامين نتنياهو, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, بنيامين نتنياهو, الأخبار

إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخر

08:51 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / DAVID SILVERMANجنود إسرائيليون أثناء انتظارهم أوامر الانسحاب في 11 سبتمبر 2005 على محور فيلادلفيا على الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة.
جنود إسرائيليون أثناء انتظارهم أوامر الانسحاب في 11 سبتمبر 2005 على محور فيلادلفيا على الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AFP 2023 / DAVID SILVERMAN
تابعنا عبر
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أن الجيش الإسرائيلي يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب في قطاع غزة بعد عملية رفح، وذلك ليركز بشكل أكبر على جبهة القتال مع "حزب الله" على الحدود الشمالية للبلاد.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في مقال نشرته اليوم أنه "بينما يعد الجيش الإسرائيلي قواته والرأي العام لإنهاء القتال في غزة للتركيز على الحرب المتنامية في الشمال، فإن نتنياهو لا يزال عالقا في شبكته السياسية الخائفة دائما من الشعارات والاتهامات سيئة النية".
وبررت الصحيفة رغبة الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح، برغبة قيادة الجيش الإسرائيلي بالتركيز على فتح المجال لصفقة تبادل أسرى.
ورجح مصدر للصحيفة أن تتجه القوات الإسرائيلية إلى خفض إعدادها في محوري فيلادلفيا وصلاح الدين، وأضاف: "من المرجح أن تأتي اللحظة الفارقة في مسيرة الحرب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن قيادات في الجيش الإسرائيلي ستعقد اجتماعا مع نتنياهو ليطلبوا منه مساعدتهم على تحقيق مبدأ الشفافية في الاستراتيجية المتبعة في الحرب.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
بلينكن لإسرائيل: خططوا لما بعد الحرب في غزة وتجنبوا التصعيد مع لبنان
07:19 GMT
تتزامن تلك التحليلات مع تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري، قال فيها إنه "سيكون من غير الممكن القضاء على حركة حماس"، كما انتقد هغاري الساسة الإسرائيليين لأنهم "لم يطرحوا بديلا لحماس في غزة"، على حد قوله.
وأضاف المتحدث أن "الحديث عن القضاء على حماس مجرد ذر للرماد في عيون الشارع الإسرائيلي، وأنه طالما أن المجتمع السياسي الإسرائيلي لا يطرح بديلا لحماس، فإن الحركة باقية".
من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، أن القضاء على "القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس لا يعني بالضرورة قتل كل عضو فيها".
وقال مينسر في مؤتمر صحفي: "الشرط الأساسي لإنهاء هذه الحرب هو الهزيمة العسكرية لحماس وأيضا قدراتها على الحكم، وهذا لا يعني بالضرورة القضاء على كل إرهابي من حماس، لكنه يعني سلب قدراتهم الحكومية والعسكرية".
وتابع أن "عناصر حماس بدأت تنفد جراء القتال في غزة، بعد ثمانية أشهر من الحرب". والجدير بالذكر أن هذا الادعاء لم يكن ممكنا التحقق منه.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
نائب سابق لرئيس "الشاباك" الإسرائيلي: مواجهة "حزب الله" مختلفة عن حرب غزة ولا يمكننا القضاء عليه
أمس, 06:15 GMT
وأوضح مينسر أنه "لا يعتقد أن تصريحات هاغاري أضرت بالمجهود الحربي" ، لكنه أشار إلى أن مسؤولية الجيش هي " تنفيذ إرادة الحكومة المنتخبة".
وعلى صعيد جبهة القتال على الحدود اللبنانية، صرح مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن "إسرائيل أبلغت واشنطن، بخططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل، استعدادا لحرب مع "حزب الله" اللبناني.
وأضاف المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "إسرائيل أعربت لواشنطن، عن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله".
وتابعوا القول: "احتمال حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس"، وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضتها شن حرب على "حزب الله".
ونقلت الشبكة الأمريكية أن "إسرائيل أبلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان"، كما يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تداعيات الحرب الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون مدمرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала