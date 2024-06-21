https://sarabic.ae/20240621/إعلام-إسرائيلي-لا-نهاية-للحرب-ولا-نصر-كامل-الجيش-يريد-مغادرة-غزة-ولنتنياهو-رأي-آخر-1090030955.html
إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخر
إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخر
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أن الجيش الإسرائيلي يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب في قطاع غزة بعد عملية رفح، وذلك ليركز بشكل أكبر على جبهة القتال مع... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T08:51+0000
2024-06-21T08:51+0000
2024-06-21T08:51+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
طوفان الأقصى
لبنان
أخبار لبنان
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085647957_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a2e92d3a07cd778ca80a0f9905e20940.jpg
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في مقال نشرته اليوم أنه "بينما يعد الجيش الإسرائيلي قواته والرأي العام لإنهاء القتال في غزة للتركيز على الحرب المتنامية في الشمال، فإن نتنياهو لا يزال عالقا في شبكته السياسية الخائفة دائما من الشعارات والاتهامات سيئة النية".وبررت الصحيفة رغبة الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح، برغبة قيادة الجيش الإسرائيلي بالتركيز على فتح المجال لصفقة تبادل أسرى.ورجح مصدر للصحيفة أن تتجه القوات الإسرائيلية إلى خفض إعدادها في محوري فيلادلفيا وصلاح الدين، وأضاف: "من المرجح أن تأتي اللحظة الفارقة في مسيرة الحرب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن قيادات في الجيش الإسرائيلي ستعقد اجتماعا مع نتنياهو ليطلبوا منه مساعدتهم على تحقيق مبدأ الشفافية في الاستراتيجية المتبعة في الحرب.تتزامن تلك التحليلات مع تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري، قال فيها إنه "سيكون من غير الممكن القضاء على حركة حماس"، كما انتقد هغاري الساسة الإسرائيليين لأنهم "لم يطرحوا بديلا لحماس في غزة"، على حد قوله.وأضاف المتحدث أن "الحديث عن القضاء على حماس مجرد ذر للرماد في عيون الشارع الإسرائيلي، وأنه طالما أن المجتمع السياسي الإسرائيلي لا يطرح بديلا لحماس، فإن الحركة باقية".من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، أن القضاء على "القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس لا يعني بالضرورة قتل كل عضو فيها".وقال مينسر في مؤتمر صحفي: "الشرط الأساسي لإنهاء هذه الحرب هو الهزيمة العسكرية لحماس وأيضا قدراتها على الحكم، وهذا لا يعني بالضرورة القضاء على كل إرهابي من حماس، لكنه يعني سلب قدراتهم الحكومية والعسكرية".وتابع أن "عناصر حماس بدأت تنفد جراء القتال في غزة، بعد ثمانية أشهر من الحرب". والجدير بالذكر أن هذا الادعاء لم يكن ممكنا التحقق منه.وأوضح مينسر أنه "لا يعتقد أن تصريحات هاغاري أضرت بالمجهود الحربي" ، لكنه أشار إلى أن مسؤولية الجيش هي " تنفيذ إرادة الحكومة المنتخبة".وعلى صعيد جبهة القتال على الحدود اللبنانية، صرح مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن "إسرائيل أبلغت واشنطن، بخططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل، استعدادا لحرب مع "حزب الله" اللبناني.وأضاف المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "إسرائيل أعربت لواشنطن، عن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله".وتابعوا القول: "احتمال حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس"، وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضتها شن حرب على "حزب الله".ونقلت الشبكة الأمريكية أن "إسرائيل أبلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان"، كما يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تداعيات الحرب الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون مدمرة.
https://sarabic.ae/20240621/بلينكن-لإسرائيل-خططوا-لما-بعد-الحرب-في-غزة-وتجنبوا-التصعيد-مع-لبنان-1090028201.html
https://sarabic.ae/20240620/نائب-سابق-لرئيس-الشاباك-الإسرائيلي-مواجهة-حزب-الله-مختلفة-عن-حرب-غزة-ولا-يمكننا-القضاء-عليه-1090003335.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085647957_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_965ee1a5adb2406ca1e47fb05660b696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, بنيامين نتنياهو, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, بنيامين نتنياهو, الأخبار
إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخر
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أن الجيش الإسرائيلي يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب في قطاع غزة بعد عملية رفح، وذلك ليركز بشكل أكبر على جبهة القتال مع "حزب الله" على الحدود الشمالية للبلاد.
وأوضحت صحيفة
"هآرتس" الإسرائيلية، في مقال نشرته اليوم أنه "بينما يعد الجيش الإسرائيلي قواته والرأي العام لإنهاء القتال في غزة للتركيز على الحرب المتنامية في الشمال، فإن نتنياهو لا يزال عالقا في شبكته السياسية الخائفة دائما من الشعارات والاتهامات سيئة النية".
وبررت الصحيفة رغبة الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح، برغبة قيادة الجيش الإسرائيلي بالتركيز على فتح المجال لصفقة تبادل أسرى.
ورجح مصدر للصحيفة أن تتجه القوات الإسرائيلية إلى خفض إعدادها في محوري فيلادلفيا وصلاح الدين، وأضاف: "من المرجح أن تأتي اللحظة الفارقة في مسيرة الحرب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن قيادات في الجيش الإسرائيلي ستعقد اجتماعا مع نتنياهو ليطلبوا منه مساعدتهم على تحقيق مبدأ الشفافية في الاستراتيجية المتبعة في الحرب.
تتزامن تلك التحليلات مع تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري، قال فيها إنه "سيكون من غير الممكن القضاء على حركة حماس"، كما انتقد هغاري الساسة الإسرائيليين لأنهم "لم يطرحوا بديلا لحماس في غزة"، على حد قوله.
وأضاف المتحدث أن "الحديث عن القضاء على حماس
مجرد ذر للرماد في عيون الشارع الإسرائيلي، وأنه طالما أن المجتمع السياسي الإسرائيلي لا يطرح بديلا لحماس، فإن الحركة باقية".
من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، أن القضاء على "القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس لا يعني بالضرورة قتل كل عضو فيها".
وقال مينسر في مؤتمر صحفي: "الشرط الأساسي لإنهاء هذه الحرب هو الهزيمة العسكرية لحماس وأيضا قدراتها على الحكم، وهذا لا يعني بالضرورة القضاء على كل إرهابي من حماس، لكنه يعني سلب قدراتهم الحكومية والعسكرية".
وتابع أن "عناصر حماس بدأت تنفد جراء القتال في غزة، بعد ثمانية أشهر من الحرب". والجدير بالذكر أن هذا الادعاء لم يكن ممكنا التحقق منه.
وأوضح مينسر أنه "لا يعتقد أن تصريحات هاغاري أضرت بالمجهود الحربي" ، لكنه أشار إلى أن مسؤولية الجيش هي " تنفيذ إرادة الحكومة المنتخبة".
وعلى صعيد جبهة القتال على الحدود اللبنانية، صرح مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن "إسرائيل أبلغت واشنطن، بخططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل، استعدادا لحرب مع "حزب الله" اللبناني.
وأضاف
المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "إسرائيل أعربت لواشنطن، عن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله".
وتابعوا القول: "احتمال حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس"، وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضتها شن حرب على "حزب الله".
ونقلت الشبكة الأمريكية أن "إسرائيل أبلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان"، كما يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تداعيات الحرب الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون مدمرة.