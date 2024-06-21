https://sarabic.ae/20240621/البنتاغون-يعلن-استئناف-عمل-رصيف-غزة-العائم-1090026941.html
البنتاغون يعلن استئناف عمل رصيف غزة العائم
البنتاغون يعلن استئناف عمل رصيف غزة العائم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الخميس، أنه تمت إعادة ربط الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T05:32+0000
2024-06-21T05:32+0000
2024-06-21T05:32+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089416836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9a697db79626584765d4dad57053afc.jpg
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر: "الجنود الأمريكيين أعادوا تثبيت الرصيف المؤقت المتصل بشاطئ غزة".ووفقا له، فإن عمليات تسليم المساعدات استؤنفت خلال الليل، ليصل إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة عبر الرصيف إلى أكثر من 4100 طن.الجيش الأمريكي ينفي استخدام الرصيف البحري في استعادة المحتجزين الإسرائيليينوكان الجيش الأميركي أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سينقل مؤقتا الرصيف العائم الذي بناه قبالة ساحل قطاع غزة، لحمايته من أمواج عاتية.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنن في آذار/ مارس، أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب.الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف
https://sarabic.ae/20240525/الأمواج-تجرف-جزءا-من-الرصيف-الأمريكي-العائم-قبالة-غزة-فيديو-1089196077.html
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089416836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ce720922bdfb2bfc0dbbe5fe20289c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يعلن استئناف عمل رصيف غزة العائم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الخميس، أنه تمت إعادة ربط الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، مشيرة إلى استئناف تسليم المساعدات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر: "الجنود الأمريكيين أعادوا تثبيت الرصيف المؤقت المتصل بشاطئ غزة".
وأوضح أن قوات إسرائيلية ساعدت في هذه العملية حتى لا يكون هناك جنود أمريكيون على الأراضي الفلسطينية.
ووفقا له، فإن عمليات تسليم المساعدات استؤنفت خلال الليل، ليصل إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة عبر الرصيف إلى أكثر من 4100 طن.
وكان الجيش الأميركي أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سينقل مؤقتا الرصيف العائم الذي بناه قبالة ساحل قطاع غزة، لحمايته من أمواج عاتية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنن في آذار/ مارس، أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب.