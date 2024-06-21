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البنتاغون يعلن استئناف عمل رصيف غزة العائم
البنتاغون يعلن استئناف عمل رصيف غزة العائم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الخميس، أنه تمت إعادة ربط الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T05:32+0000
2024-06-21T05:32+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر: "الجنود الأمريكيين أعادوا تثبيت الرصيف المؤقت المتصل بشاطئ غزة".ووفقا له، فإن عمليات تسليم المساعدات استؤنفت خلال الليل، ليصل إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة عبر الرصيف إلى أكثر من 4100 طن.الجيش الأمريكي ينفي استخدام الرصيف البحري في استعادة المحتجزين الإسرائيليينوكان الجيش الأميركي أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سينقل مؤقتا الرصيف العائم الذي بناه قبالة ساحل قطاع غزة، لحمايته من أمواج عاتية.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنن في آذار/ مارس، أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب.الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف
https://sarabic.ae/20240525/الأمواج-تجرف-جزءا-من-الرصيف-الأمريكي-العائم-قبالة-غزة-فيديو-1089196077.html
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يعلن استئناف عمل رصيف غزة العائم

05:32 GMT 21.06.2024
© AFP 2023الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة
الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الخميس، أنه تمت إعادة ربط الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، مشيرة إلى استئناف تسليم المساعدات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر: "الجنود الأمريكيين أعادوا تثبيت الرصيف المؤقت المتصل بشاطئ غزة".

وأوضح أن قوات إسرائيلية ساعدت في هذه العملية حتى لا يكون هناك جنود أمريكيون على الأراضي الفلسطينية.

ووفقا له، فإن عمليات تسليم المساعدات استؤنفت خلال الليل، ليصل إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة عبر الرصيف إلى أكثر من 4100 طن.
الجيش الأمريكي ينفي استخدام الرصيف البحري في استعادة المحتجزين الإسرائيليين
تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة... فيديو
25 مايو, 09:55 GMT
وكان الجيش الأميركي أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سينقل مؤقتا الرصيف العائم الذي بناه قبالة ساحل قطاع غزة، لحمايته من أمواج عاتية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنن في آذار/ مارس، أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب.
الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف
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