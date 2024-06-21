وزير الخارجية اللبناني الأسبق: مستوى الكراهية تجاه السياسة الأمريكية يزداد عالميا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240621/وزير-الخارجية-اللبناني-الأسبق-مستوى-الكراهية-تجاه-السياسة-الأمريكية-يزداد-عالميا-1090042189.html
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: مستوى الكراهية تجاه السياسة الأمريكية يزداد عالميا
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: مستوى الكراهية تجاه السياسة الأمريكية يزداد عالميا
سبوتنيك عربي
رأى وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية وإلى فيتنام مؤشر على قيام روسيا بتوسيع أفق علاقاتها... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T13:40+0000
2024-06-21T13:40+0000
حصري
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
روسيا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
فيتنام
الأخبار
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101376/97/1013769754_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_36bcd706966f64e1bb6f1b3c979bc5de.jpg
وأشار منصور في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "توقيت زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية مهم جداً وله دلالات عديدة، لاسيّما بعد التوتر الشديد في العلاقات الروسية والأمريكية-الأوروبية من جهة، وبعد توتر في العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ومن خلفها الولايات المتحدة من جهة ثانية".وأوضح الوزير اللبناني الأسبق أنّ "هناك قواسم مشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية أوّلها العقوبات الأمريكية الظالمة، لا سيّما وأن العلاقة بين البلدين، أيّ روسيا وكوريا الشمالية، كانت متينة جدًا في زمن الاتحاد السوفيتي، وبالتالي إعادة إحيائها سيؤدي إلى إقامة تحالف تجاري وأمني كبير من أجل دعم كوريا الشمالية في مواجهة تلك العقوبات، لا سيّما وأن الرئيس الروسي كان قد أعلن أن بلاده تتطلع إلى توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية وهو ما أقلق الولايات المتحدة الأمريكية".وبيّن وزير الخارجية اللبناني الأسبق أنّ "الاتفاق الاستراتيجي العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يكسر الأحادية القطبية والهيمنة الأمريكية، لاسيّما بعد ازدياد مستوى الكراهية عالميًا تجاه سياسات الولايات المتحدة كونها قائمة على الاستفزاز والتحكم في قرارات دول العالم".وأضاف أن "هناك دولا ترفض هذه السياسات ومنها روسيا وإيران وكوريا الشمالية والبرازيل وغيرها"، محذرًا من أنّ "الولايات المتحدة قد تلجأ لمواجهة هذه الدول عبر إفشال تحالفاتها الاستراتيجية ومنها تحالفات "مجموعة البركيس" ومنظمة شنغهاي".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اختتم زيارة دولة لفيتنام في 20 يونيو/ حزيران، وخلال الزيارة، أجرى بوتين محادثات مع القيادة العليا في فيتنام، والتقى بخريجي الجامعات الروسية، وشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للأبطال الذين سقطوا في هانوي، وزار ضريح مؤسس الدولة الفيتنامية.كما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، زيارة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية استمرت يومين، وكان في استقباله في المطار الرئيس الكوري كيم جونغ أون.وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي، وفي أعقاب الزيارة، تم اعتماد بيان مشترك من قبل البلدين، وتم التوقيع على وثائق مختلفة حول التعاون.
https://sarabic.ae/20240621/بوتين-منتدى-مدن-بريكس-بلس-يقدم-بداية-لمبادرات-جديدة-1090033682.html
https://sarabic.ae/20240620/بوتين-لا-حاجة-للنشاطات-الاستخبارية-لفهم-مستوى-العلاقات-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1090023530.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
فيتنام
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101376/97/1013769754_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7cc316c458df781a42d08cab38c5a099.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, فيتنام, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان
حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, فيتنام, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان

وزير الخارجية اللبناني الأسبق: مستوى الكراهية تجاه السياسة الأمريكية يزداد عالميا

13:40 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Valeryi Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعدنان منصور
عدنان منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Valeryi Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
رأى وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية وإلى فيتنام مؤشر على قيام روسيا بتوسيع أفق علاقاتها الدولية، مما يؤدي إلى خلق معادلة جديدة في منطقة جنوب شرق آسيا".
وأشار منصور في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "توقيت زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية مهم جداً وله دلالات عديدة، لاسيّما بعد التوتر الشديد في العلاقات الروسية والأمريكية-الأوروبية من جهة، وبعد توتر في العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ومن خلفها الولايات المتحدة من جهة ثانية".
وأوضح الوزير اللبناني الأسبق أنّ "هناك قواسم مشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية أوّلها العقوبات الأمريكية الظالمة، لا سيّما وأن العلاقة بين البلدين، أيّ روسيا وكوريا الشمالية، كانت متينة جدًا في زمن الاتحاد السوفيتي، وبالتالي إعادة إحيائها سيؤدي إلى إقامة تحالف تجاري وأمني كبير من أجل دعم كوريا الشمالية في مواجهة تلك العقوبات، لا سيّما وأن الرئيس الروسي كان قد أعلن أن بلاده تتطلع إلى توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية وهو ما أقلق الولايات المتحدة الأمريكية".
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
بوتين: منتدى مدن "بريكس بلس" يقدم بداية لمبادرات جديدة
11:25 GMT
وبيّن وزير الخارجية اللبناني الأسبق أنّ "الاتفاق الاستراتيجي العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يكسر الأحادية القطبية والهيمنة الأمريكية، لاسيّما بعد ازدياد مستوى الكراهية عالميًا تجاه سياسات الولايات المتحدة كونها قائمة على الاستفزاز والتحكم في قرارات دول العالم".
وأضاف أن "هناك دولا ترفض هذه السياسات ومنها روسيا وإيران وكوريا الشمالية والبرازيل وغيرها"، محذرًا من أنّ "الولايات المتحدة قد تلجأ لمواجهة هذه الدول عبر إفشال تحالفاتها الاستراتيجية ومنها تحالفات "مجموعة البركيس" ومنظمة شنغهاي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية
أمس, 21:37 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اختتم زيارة دولة لفيتنام في 20 يونيو/ حزيران، وخلال الزيارة، أجرى بوتين محادثات مع القيادة العليا في فيتنام، والتقى بخريجي الجامعات الروسية، وشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للأبطال الذين سقطوا في هانوي، وزار ضريح مؤسس الدولة الفيتنامية.
كما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، زيارة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية استمرت يومين، وكان في استقباله في المطار الرئيس الكوري كيم جونغ أون.
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي، وفي أعقاب الزيارة، تم اعتماد بيان مشترك من قبل البلدين، وتم التوقيع على وثائق مختلفة حول التعاون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала