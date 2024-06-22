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https://sarabic.ae/20240622/أحكام-بالسجن-تطال-أغنى-عائلة-في-بريطانيا--1090071194.html
أحكام بالسجن تطال أغنى عائلة في بريطانيا
أحكام بالسجن تطال أغنى عائلة في بريطانيا
سبوتنيك عربي
حُكم على أفراد من أغنى عائلة في بريطانيا بالسجن بعد إدانتهم باستغلال عاملات المنازل وتوفير فرص عمل غير مصرح بها. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T13:05+0000
2024-06-22T13:07+0000
مجتمع
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بريطانيا
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وذكرت تقارير بريطانية أن أفراداً من أغنى عائلة في بريطانيا، بثروة تقدر بأكثر من 37 مليار جنيه إسترليني حُكم عليهم بالسجن بتهمة استغلال خدمهم.وقالت صحيفة "التلغراف": "أدانت محكمة جنائية سويسرية براكاش هندوجا البالغ من العمر 78 عامًا وزوجته وابنه وزوجة ابنه باستغلال الخدم وتوفير فرص عمل غير مصرح بها".وأشار صحفيون إلى أن عائلة في سويسرا أساءت معاملة الخدم في الفيلا الخاصة بها، ما أجبرهم على العمل لساعات طويلة وإنفاق أموال على حيواناتهم الأليفة أكثر من رواتبهم.وحكمت المحكمة على الجناة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.واتُّهم الأربعة بمصادرة جوازات سفر العمال، ودفع أموالهم بالروبية - وليس الفرنك السويسري - ومنعهم من مغادرة الفيلا وإجبارهم على العمل لساعات طويلة بشكل مؤلم مقابل أجر زهيد، ويُزعم أن رواتبهم كانت أقل من عُشر المبلغ المماثل المطلوب بموجب القانون السويسري.
https://sarabic.ae/20240622/محاكمة-طريفة-وغريبة-تقاضي-صديقها-بسبب-عدم-اصطحابها-إلى-المطار-1090067590.html
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منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

أحكام بالسجن تطال أغنى عائلة في بريطانيا

13:05 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 13:07 GMT 22.06.2024)
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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حُكم على أفراد من أغنى عائلة في بريطانيا بالسجن بعد إدانتهم باستغلال عاملات المنازل وتوفير فرص عمل غير مصرح بها.
وذكرت تقارير بريطانية أن أفراداً من أغنى عائلة في بريطانيا، بثروة تقدر بأكثر من 37 مليار جنيه إسترليني حُكم عليهم بالسجن بتهمة استغلال خدمهم.
وقالت صحيفة "التلغراف": "أدانت محكمة جنائية سويسرية براكاش هندوجا البالغ من العمر 78 عامًا وزوجته وابنه وزوجة ابنه باستغلال الخدم وتوفير فرص عمل غير مصرح بها".

وأشارت إلى أن "المحكمة أسقطت تهمًا أكثر خطورة تتعلق بالاتجار بالبشر".

وأشار صحفيون إلى أن عائلة في سويسرا أساءت معاملة الخدم في الفيلا الخاصة بها، ما أجبرهم على العمل لساعات طويلة وإنفاق أموال على حيواناتهم الأليفة أكثر من رواتبهم.
محكمة في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
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محاكمة طريفة وغريبة... تقاضي صديقها بسبب عدم اصطحابها إلى المطار
12:01 GMT
وحكمت المحكمة على الجناة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.

وأوضح المحامون الذين يمثلون المتهمين إنهم سيستأنفون الحكم. وفي دفاعهم، ذكر الفريق القانوني لعائلة هندوجا أن الموظفين عوملوا باحترام وتم توفير السكن لهم.

واتُّهم الأربعة بمصادرة جوازات سفر العمال، ودفع أموالهم بالروبية - وليس الفرنك السويسري - ومنعهم من مغادرة الفيلا وإجبارهم على العمل لساعات طويلة بشكل مؤلم مقابل أجر زهيد، ويُزعم أن رواتبهم كانت أقل من عُشر المبلغ المماثل المطلوب بموجب القانون السويسري.
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