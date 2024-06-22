https://sarabic.ae/20240622/محاكمة-طريفة-وغريبة-تقاضي-صديقها-بسبب-عدم-اصطحابها-إلى-المطار-1090067590.html

محاكمة طريفة وغريبة... تقاضي صديقها بسبب عدم اصطحابها إلى المطار

محاكمة طريفة وغريبة... تقاضي صديقها بسبب عدم اصطحابها إلى المطار

سبوتنيك عربي

رفعت امرأة دعوى قضائية ضد صديقها لعدم اصطحابها إلى المطار، ما تسبب بفقدانها رحلة لحضور حفلة موسيقية وتأجليل رحلتها ليوم واحد. 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T12:01+0000

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وأصدرت محكمة في نيوزيلندا حكمها بشأن قضية "غريبة وطريفة"، تتعلق بامرأة وصديقها "وكلبان".وقالت المرأة لمحكمة المنازعات في نيوزيلندا، إنها كانت على علاقة بالرجل لمدة 6 سنوات ونصف، حتى نشأ خلاف بينهما.وقالت إنها أبرمت "عقدا شفهيا" مع صديقي، يقضي باصطحابها إلى المطار والاعتناء بكلبيها.وبحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان"، فإن المدعية دفعت ثمن تذاكر رحلة بالعبّارة لها ولصديقها، لقضاء عطلة أخرى مع أبنائها، وقالت في الدعوى إنه يجب تعويضها عن تكلفة تذكرته.ورفضت القاضية دعوى السيدة، قائلة إن "الوعد لا يرقى إلى مستوى العقد. إنه يشكل جزءا من اتفاقيات العلاقات الأسرية والمنزلية اليومية، التي لا يمكن البت فيها في محكمة المنازعات".

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