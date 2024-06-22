https://sarabic.ae/20240622/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-السلطات-الأمريكية-مهزوزة-من-نجاحاتنا-وتهرب-من-إجراء-محادثة-جادة-معنا-1090059270.html
السفير الروسي لدى واشنطن: السلطات الأمريكية مهزوزة من نجاحاتنا وتهرب من إجراء محادثة جادة معنا
السفير الروسي لدى واشنطن: السلطات الأمريكية مهزوزة من نجاحاتنا وتهرب من إجراء محادثة جادة معنا
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، بأن السلطات الأمريكية "مهزوزة" بسبب النجاحات التي حققتها روسيا، و"تهرب" من إجراء محادثات... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T04:57+0000
2024-06-22T04:57+0000
2024-06-22T04:57+0000
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وقال أنطونوف لصحفيين: "يمكنكم أن تروا أن الإدارة الأمريكية مهزوزة بسبب النجاحات التي نحققها. انظروا إلى ما يحدث في الـ"كابيتول"(مبنى الكونغرس، السلطة التشريعية) عندما يتم طرح تشريع جديد لإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب".وأشار إلى أن "زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية وفيتنام، وضعت الأمريكيين في ورطة، فسياستهم الدكتاتورية وسياسة العقوبات التي ينتهجونها، قد فشلت تمامًا. لقد تأكد مرة أخرى أن دول الجنوب العالمي تراقب باهتمام كبير ما تفعله روسيا وتتواصل معنا".بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشماليةوأردف أنطونوف، بالقول: "انظروا إلى ما يحدث، فبمجرد أن يذهب ممثلونا، وفي مقدمتهم الرئيس، إلى أي مكان، يتبعه المبعوثون الأمريكيون على الفور، محاولين التشويش على النتائج الإيجابية للسياسة الخارجية الروسية".وهكذا، فبعد انتهاء زيارة الرئيس بوتين لفيتنام، توجه إلى هانوي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، دانيال كريتنبرينك، الذي أكد من جديد "التزام الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الثنائية مع فيتنام"، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.بوتين: مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض... فيديو
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
السفير الروسي لدى واشنطن: السلطات الأمريكية مهزوزة من نجاحاتنا وتهرب من إجراء محادثة جادة معنا
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، بأن السلطات الأمريكية "مهزوزة" بسبب النجاحات التي حققتها روسيا، و"تهرب" من إجراء محادثات جادة معها، بما في ذلك مناقشة مبادرات السلام، التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال أنطونوف لصحفيين: "يمكنكم أن تروا أن الإدارة الأمريكية مهزوزة بسبب النجاحات التي نحققها. انظروا إلى ما يحدث في الـ"كابيتول"(مبنى الكونغرس، السلطة التشريعية) عندما يتم طرح تشريع جديد لإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب".
وأضاف: "في الواقع، العديد من الممثلين الرسميين يهربون منا، ببساطة، ولا يريدون بدء محادثة جادة، ويتجاهلون المقترحات التي طرحها رئيسنا فيما يتعلق، قبل كل شيء، بتسوية الوضع في أوكرانيا".
وأشار إلى أن "زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية وفيتنام، وضعت الأمريكيين في ورطة، فسياستهم الدكتاتورية وسياسة العقوبات التي ينتهجونها، قد فشلت تمامًا. لقد تأكد مرة أخرى أن دول الجنوب العالمي تراقب باهتمام كبير ما تفعله روسيا وتتواصل معنا".
وأوضح أنطونوف أن المبعوثين الأمريكيين يتتبعون تفاصيل زيارات المسؤولين الروس لمحاولة تعويض النتائج التي حققتها.
وأردف أنطونوف، بالقول: "انظروا إلى ما يحدث، فبمجرد أن يذهب ممثلونا، وفي مقدمتهم الرئيس، إلى أي مكان، يتبعه المبعوثون الأمريكيون على الفور، محاولين التشويش على النتائج الإيجابية للسياسة الخارجية الروسية".
وهكذا، فبعد انتهاء زيارة الرئيس بوتين لفيتنام، توجه إلى هانوي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، دانيال كريتنبرينك، الذي أكد من جديد "التزام الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الثنائية مع فيتنام"، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.