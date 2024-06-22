السفير الروسي لدى واشنطن: السلطات الأمريكية مهزوزة من نجاحاتنا وتهرب من إجراء محادثة جادة معنا

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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03:30 GMT
150 د
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123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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https://sarabic.ae/20240622/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-السلطات-الأمريكية-مهزوزة-من-نجاحاتنا-وتهرب-من-إجراء-محادثة-جادة-معنا-1090059270.html
السفير الروسي لدى واشنطن: السلطات الأمريكية مهزوزة من نجاحاتنا وتهرب من إجراء محادثة جادة معنا
السفير الروسي لدى واشنطن: السلطات الأمريكية مهزوزة من نجاحاتنا وتهرب من إجراء محادثة جادة معنا
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، بأن السلطات الأمريكية "مهزوزة" بسبب النجاحات التي حققتها روسيا، و"تهرب" من إجراء محادثات... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T04:57+0000
2024-06-22T04:57+0000
روسيا
العالم
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وقال أنطونوف لصحفيين: "يمكنكم أن تروا أن الإدارة الأمريكية مهزوزة بسبب النجاحات التي نحققها. انظروا إلى ما يحدث في الـ"كابيتول"(مبنى الكونغرس، السلطة التشريعية) عندما يتم طرح تشريع جديد لإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب".وأشار إلى أن "زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية وفيتنام، وضعت الأمريكيين في ورطة، فسياستهم الدكتاتورية وسياسة العقوبات التي ينتهجونها، قد فشلت تمامًا. لقد تأكد مرة أخرى أن دول الجنوب العالمي تراقب باهتمام كبير ما تفعله روسيا وتتواصل معنا".بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشماليةوأردف أنطونوف، بالقول: "انظروا إلى ما يحدث، فبمجرد أن يذهب ممثلونا، وفي مقدمتهم الرئيس، إلى أي مكان، يتبعه المبعوثون الأمريكيون على الفور، محاولين التشويش على النتائج الإيجابية للسياسة الخارجية الروسية".وهكذا، فبعد انتهاء زيارة الرئيس بوتين لفيتنام، توجه إلى هانوي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، دانيال كريتنبرينك، الذي أكد من جديد "التزام الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الثنائية مع فيتنام"، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.بوتين: مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض... فيديو
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي لدى واشنطن: السلطات الأمريكية مهزوزة من نجاحاتنا وتهرب من إجراء محادثة جادة معنا

04:57 GMT 22.06.2024
© Sputnik . Andrey Varenkovالمشاركون في فعالية "علم من السيارات" بمناسبة عيد العلم الروسي، ساحة لينين، مدينة تولا
المشاركون في فعالية علم من السيارات بمناسبة عيد العلم الروسي، ساحة لينين، مدينة تولا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . Andrey Varenkov
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، بأن السلطات الأمريكية "مهزوزة" بسبب النجاحات التي حققتها روسيا، و"تهرب" من إجراء محادثات جادة معها، بما في ذلك مناقشة مبادرات السلام، التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال أنطونوف لصحفيين: "يمكنكم أن تروا أن الإدارة الأمريكية مهزوزة بسبب النجاحات التي نحققها. انظروا إلى ما يحدث في الـ"كابيتول"(مبنى الكونغرس، السلطة التشريعية) عندما يتم طرح تشريع جديد لإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب".

وأضاف: "في الواقع، العديد من الممثلين الرسميين يهربون منا، ببساطة، ولا يريدون بدء محادثة جادة، ويتجاهلون المقترحات التي طرحها رئيسنا فيما يتعلق، قبل كل شيء، بتسوية الوضع في أوكرانيا".

وأشار إلى أن "زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية وفيتنام، وضعت الأمريكيين في ورطة، فسياستهم الدكتاتورية وسياسة العقوبات التي ينتهجونها، قد فشلت تمامًا. لقد تأكد مرة أخرى أن دول الجنوب العالمي تراقب باهتمام كبير ما تفعله روسيا وتتواصل معنا".
بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية

وأوضح أنطونوف أن المبعوثين الأمريكيين يتتبعون تفاصيل زيارات المسؤولين الروس لمحاولة تعويض النتائج التي حققتها.

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وأردف أنطونوف، بالقول: "انظروا إلى ما يحدث، فبمجرد أن يذهب ممثلونا، وفي مقدمتهم الرئيس، إلى أي مكان، يتبعه المبعوثون الأمريكيون على الفور، محاولين التشويش على النتائج الإيجابية للسياسة الخارجية الروسية".
وهكذا، فبعد انتهاء زيارة الرئيس بوتين لفيتنام، توجه إلى هانوي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، دانيال كريتنبرينك، الذي أكد من جديد "التزام الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الثنائية مع فيتنام"، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.
بوتين: مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض... فيديو
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