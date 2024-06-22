https://sarabic.ae/20240622/القوات-الأوكرانية--تشن-هجوما-جديدا-على-إنرغودار-في-مقاطعة-زابوروجيه-1090079986.html
القوات الأوكرانية تشن هجوما جديدا على إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه
القوات الأوكرانية تشن هجوما جديدا على إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس إدارة مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، اليوم السبت أن القوات الأوكرانية شنت هجوما جديدا بثلاث طائرات مسيرة على المدينة في مقاطعة زابوروجيه، سقطت... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T18:25+0000
2024-06-22T18:25+0000
2024-06-22T18:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سينوفوز، في بيان، إن "القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت إنرغودار مرة أخرى، خلال الساعة الماضية، وتم تسجيل وصول ثلاث طائرات من دون طيار".وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة امرأة وهي تتلقى المساعدة الآن، ولا يزال التهديد بشن مزيد من الهجمات قائما.ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sarabic.ae/20240622/الخارجية-الروسية-تعلق-على-هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مدينة-إنيرغودار--1090077165.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تشن هجوما جديدا على إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه
أفاد رئيس إدارة مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، اليوم السبت أن القوات الأوكرانية شنت هجوما جديدا بثلاث طائرات مسيرة على المدينة في مقاطعة زابوروجيه، سقطت إحداها بالقرب من محطة رادوغا.
وقال سينوفوز، في بيان، إن "القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت إنرغودار مرة أخرى، خلال الساعة الماضية، وتم تسجيل وصول ثلاث طائرات من دون طيار".
وتابع: "هبطت إحداها بالقرب من محطة رادوغا الفرعية، التي تعرضت للهجوم بالفعل أمس، وانفجرت طائرتان مسيرتان أخريان في منطقة سكنية".
وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة امرأة وهي تتلقى المساعدة الآن، ولا يزال التهديد بشن مزيد من الهجمات قائما.
وأعلنت السلطات المحلية في مدينة إنيرغودار، يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت محطة الكهرباء الفرعية "رادوغا" في منطقة إنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى تضرر أحد المحولات.
ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية
، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار
، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.