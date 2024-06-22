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الولايات المتحدة تقرر اتخاذ خطوة يائسة بعد زيارة بوتين لكوريا الشمالية
الولايات المتحدة تقرر اتخاذ خطوة يائسة بعد زيارة بوتين لكوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
أكدت تقاير صحفية أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وصلت إلى ميناء في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، اليوم السبت،... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T09:27+0000
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وقالت التقارير: "وصلت السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" (CVN-71) إلى ميناء بحري في مدينة بوسان جنوب شرقي البلاد، اليوم السبت، حسب ما ذكرت البحرية الأمريكية، وذلك في إطار استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية الناجمة عن تعميق التعاون العسكري بين كوريا وروسيا".وأوضحت أن هذا "يمثل أول وصول لحاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية، منذ سبعة أشهر، كما أنها تمثل أول زيارة لميناء بوسان من قبل السفينة الحربية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي شاركت في مناورة بحرية ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، في أبريل (نيسان الماضي)".بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشماليةوأشارت التقارير إلى أن هذا "يحدث على خلفية المخاوف من مواصلة تعزيز التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو، بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية، وبعد أن وقّع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقًا يتعهدان فيه بالدفاع المتبادل في حالة الحرب".بوتين لرئيس وزراء فيتنام: مهتمون بالمشاريع الجديدة وبتطوير محطات الطاقة الكهرومائية
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-ليست-مسؤولة-عن-تعقد-الوضع-في-العالم--1089984630.html
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روسيا, العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تقرر اتخاذ خطوة يائسة بعد زيارة بوتين لكوريا الشمالية
أكدت تقاير صحفية أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وصلت إلى ميناء في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، اليوم السبت، ردّا على تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.
وقالت التقارير: "وصلت السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" (CVN-71) إلى ميناء بحري في مدينة بوسان جنوب شرقي البلاد، اليوم السبت، حسب ما ذكرت البحرية الأمريكية، وذلك في إطار استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية الناجمة عن تعميق التعاون العسكري بين كوريا وروسيا".
وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، ترافق حاملة الطائرات المدمرتان الأمريكيتان "هالسي" و"دانيال إينوي"، ووصلت السفينة الحربية الأمريكية أيضًا لإجراء تدريبات مخطط لها تشمل اليابان وكوريا الجنوبية في أواخر يونيو(حزيران الجاري).
وأوضحت أن هذا "يمثل أول وصول لحاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية، منذ سبعة أشهر، كما أنها تمثل أول زيارة لميناء بوسان من قبل السفينة الحربية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي شاركت في مناورة بحرية ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، في أبريل (نيسان الماضي)".
وأشارت التقارير إلى أن هذا "يحدث على خلفية المخاوف من مواصلة تعزيز التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو، بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية، وبعد أن وقّع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقًا يتعهدان فيه بالدفاع المتبادل في حالة الحرب".
ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن "البحرية الأمريكية، قالت إن الزيارة الأخيرة جاءت لتنفيذ التزام الولايات المتحدة "الصارم" بالردع الموسع وإظهار الموقف الدفاعي القوي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والإرادة للرد الصارم ضد التهديدات الكورية الشمالية المتطورة".