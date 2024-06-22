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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20240622/الولايات-المتحدة-تقرر-اتخاذ-خطوة-يائسة-بعد-زيارة-بوتين-لكوريا-الشمالية-1090064468.html
الولايات المتحدة تقرر اتخاذ خطوة يائسة بعد زيارة بوتين لكوريا الشمالية
الولايات المتحدة تقرر اتخاذ خطوة يائسة بعد زيارة بوتين لكوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
أكدت تقاير صحفية أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وصلت إلى ميناء في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، اليوم السبت،... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T09:27+0000
2024-06-22T09:27+0000
روسيا
العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت التقارير: "وصلت السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" (CVN-71) إلى ميناء بحري في مدينة بوسان جنوب شرقي البلاد، اليوم السبت، حسب ما ذكرت البحرية الأمريكية، وذلك في إطار استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية الناجمة عن تعميق التعاون العسكري بين كوريا وروسيا".وأوضحت أن هذا "يمثل أول وصول لحاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية، منذ سبعة أشهر، كما أنها تمثل أول زيارة لميناء بوسان من قبل السفينة الحربية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي شاركت في مناورة بحرية ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، في أبريل (نيسان الماضي)".بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشماليةوأشارت التقارير إلى أن هذا "يحدث على خلفية المخاوف من مواصلة تعزيز التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو، بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية، وبعد أن وقّع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقًا يتعهدان فيه بالدفاع المتبادل في حالة الحرب".بوتين لرئيس وزراء فيتنام: مهتمون بالمشاريع الجديدة وبتطوير محطات الطاقة الكهرومائية
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-ليست-مسؤولة-عن-تعقد-الوضع-في-العالم--1089984630.html
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روسيا, العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تقرر اتخاذ خطوة يائسة بعد زيارة بوتين لكوريا الشمالية

09:27 GMT 22.06.2024
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي نيابة على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي نيابة على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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أكدت تقاير صحفية أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وصلت إلى ميناء في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، اليوم السبت، ردّا على تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.
وقالت التقارير: "وصلت السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" (CVN-71) إلى ميناء بحري في مدينة بوسان جنوب شرقي البلاد، اليوم السبت، حسب ما ذكرت البحرية الأمريكية، وذلك في إطار استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية الناجمة عن تعميق التعاون العسكري بين كوريا وروسيا".

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، ترافق حاملة الطائرات المدمرتان الأمريكيتان "هالسي" و"دانيال إينوي"، ووصلت السفينة الحربية الأمريكية أيضًا لإجراء تدريبات مخطط لها تشمل اليابان وكوريا الجنوبية في أواخر يونيو(حزيران الجاري).

وأوضحت أن هذا "يمثل أول وصول لحاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية، منذ سبعة أشهر، كما أنها تمثل أول زيارة لميناء بوسان من قبل السفينة الحربية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي شاركت في مناورة بحرية ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، في أبريل (نيسان الماضي)".
بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
بوتين: كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مسؤولة عن تعقد الوضع في العالم
19 يونيو, 10:31 GMT
وأشارت التقارير إلى أن هذا "يحدث على خلفية المخاوف من مواصلة تعزيز التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو، بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية، وبعد أن وقّع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقًا يتعهدان فيه بالدفاع المتبادل في حالة الحرب".

ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن "البحرية الأمريكية، قالت إن الزيارة الأخيرة جاءت لتنفيذ التزام الولايات المتحدة "الصارم" بالردع الموسع وإظهار الموقف الدفاعي القوي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والإرادة للرد الصارم ضد التهديدات الكورية الشمالية المتطورة".

بوتين لرئيس وزراء فيتنام: مهتمون بالمشاريع الجديدة وبتطوير محطات الطاقة الكهرومائية
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