بوتين: كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مسؤولة عن تعقد الوضع في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-ليست-مسؤولة-عن-تعقد-الوضع-في-العالم--1089984630.html
بوتين: كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مسؤولة عن تعقد الوضع في العالم
بوتين: كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مسؤولة عن تعقد الوضع في العالم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ترفض محاولات تحميل كوريا الديمقراطية مسؤولية تعقيد الوضع في العالم. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T10:31+0000
2024-06-19T10:31+0000
العالم
روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089984020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4196dcedefeb774cf04e822d72529dcd.jpg
جاء هذا التصريح، عقب مفاوضات بوتين مع رئيس كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وشدد بوتين على أن "محاولات إلقاء اللوم على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تدهور الوضع غير مقبولة على الإطلاق".وأضاف بوتين أن "كوريا الديمقراطية لها الحق في اتخاذ إجراءات معقولة لتعزيز قدرتها الدفاعية وضمان الأمن القومي وحماية السيادة".وأكد رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، على دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، معربا عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقد وصف رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، روسيا بأنها "الصديق والحليف الأكثر صدقا"، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد صديقا عزيزا للشعب الكوري.ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشماليةخبير: زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية تحمل رسائل عدة والاتحاد الأوروبي في طريقه للتفكك
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-التسليم-المحتمل-لطائرات-إف-16-لضرب-روسيا-انتهاك-صارخ-للالتزامات-الدولية-فيديو--1089982379.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089984020_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bc28615421ea93fb959e3f294a59a716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين
العالم, روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين

بوتين: كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مسؤولة عن تعقد الوضع في العالم

10:31 GMT 19.06.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ترفض محاولات تحميل كوريا الديمقراطية مسؤولية تعقيد الوضع في العالم.
جاء هذا التصريح، عقب مفاوضات بوتين مع رئيس كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وشدد بوتين على أن "محاولات إلقاء اللوم على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تدهور الوضع غير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف بوتين أن "كوريا الديمقراطية لها الحق في اتخاذ إجراءات معقولة لتعزيز قدرتها الدفاعية وضمان الأمن القومي وحماية السيادة".
وأكد بوتين أن "روسيا ستواصل استعدادها لبذل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل القضاء على خطر تكرار الصراع المسلح في شبه الجزيرة الكورية، وتشكيل هيكل للسلام والاستقرار على المدى الطويل على أساس مبدأ الأمن المشترك".
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد طرفيها
09:21 GMT
وأكد رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، على دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، معربا عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقد وصف رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، روسيا بأنها "الصديق والحليف الأكثر صدقا"، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد صديقا عزيزا للشعب الكوري.
ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.
بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشمالية
خبير: زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية تحمل رسائل عدة والاتحاد الأوروبي في طريقه للتفكك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن: ما قدمته حماس من تغييرات في الاتفاق كان متوقعاأمس, 21:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала