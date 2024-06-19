https://sarabic.ae/20240619/بوتين-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-ليست-مسؤولة-عن-تعقد-الوضع-في-العالم--1089984630.html
بوتين: كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مسؤولة عن تعقد الوضع في العالم
بوتين: كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مسؤولة عن تعقد الوضع في العالم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ترفض محاولات تحميل كوريا الديمقراطية مسؤولية تعقيد الوضع في العالم. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T10:31+0000
2024-06-19T10:31+0000
2024-06-19T10:31+0000
العالم
روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
فلاديمير بوتين
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جاء هذا التصريح، عقب مفاوضات بوتين مع رئيس كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وشدد بوتين على أن "محاولات إلقاء اللوم على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تدهور الوضع غير مقبولة على الإطلاق".وأضاف بوتين أن "كوريا الديمقراطية لها الحق في اتخاذ إجراءات معقولة لتعزيز قدرتها الدفاعية وضمان الأمن القومي وحماية السيادة".وأكد رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، على دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، معربا عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقد وصف رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، روسيا بأنها "الصديق والحليف الأكثر صدقا"، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد صديقا عزيزا للشعب الكوري.ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.بوتين يصل إلى ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ حيث ستقام مراسم لقائه مع زعيم كوريا الشماليةخبير: زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية تحمل رسائل عدة والاتحاد الأوروبي في طريقه للتفكك
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-التسليم-المحتمل-لطائرات-إف-16-لضرب-روسيا-انتهاك-صارخ-للالتزامات-الدولية-فيديو--1089982379.html
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العالم, روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين
العالم, روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين
بوتين: كوريا الديمقراطية الشعبية ليست مسؤولة عن تعقد الوضع في العالم
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ترفض محاولات تحميل كوريا الديمقراطية مسؤولية تعقيد الوضع في العالم.
جاء هذا التصريح، عقب مفاوضات بوتين مع رئيس كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وشدد بوتين على أن "محاولات إلقاء اللوم على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تدهور الوضع غير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف بوتين أن "كوريا الديمقراطية لها الحق في اتخاذ إجراءات معقولة لتعزيز قدرتها الدفاعية وضمان الأمن القومي وحماية السيادة".
وأكد بوتين أن "روسيا ستواصل استعدادها لبذل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل القضاء على خطر تكرار الصراع المسلح في شبه الجزيرة الكورية، وتشكيل هيكل للسلام والاستقرار على المدى الطويل على أساس مبدأ الأمن المشترك".
وأكد رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون،
على دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، معربا عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقد وصف رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، روسيا
بأنها "الصديق والحليف الأكثر صدقا"، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد صديقا عزيزا للشعب الكوري.
ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ،
في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.