https://sarabic.ae/20240622/كوبا-تنضم-إلى-دعوى-جنوب-أفريقيا-ضد-إسرائيل-أمام-العدل-الدولية-1090064793.html

كوبا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

كوبا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الكوبية، مساء أمس الجمعة، انضمامها إلى الدعوى التي حركتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، وواجهت فيها إسرائيل اتهامات تتعلق... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T10:07+0000

2024-06-22T10:07+0000

2024-06-22T10:07+0000

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ونقلت قناة "الشرق" الإخبارية، عن وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، قوله إن "كوبا قررت المشاركة بصفة دولة ثالثة في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفاً في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية".وأوضحت الخارجية الكوبية، في بيان، أن "كوبا ستستخدم حقها في التقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".وشددت الخارجية الكوبية على أن مبادرة هافانا تتوافق مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم، قدر الإمكان، في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".وفي وقت سابق، أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن بلادها تتعرض لضغوط وتهديدات غربية بسبب الخطوات، التي اتخذتها لدعم الشعب الفلسطيني، لا سيما من خلال الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.وردت باندور على سؤال وكالة "سبوتنيك"، أن جنوب أفريقيا لا تزال تتعرض لضغوط من الغرب بعد موقفها من الأزمة الفلسطينية، كيف أثر ذلك على الاستثمار الغربي في جنوب أفريقيا؟كانت هناك تهديدات، وكما تعلمون، هناك مشروع قانون مقترح في مجلس النواب الأمريكي يسعى إلى معاقبة جنوب أفريقيا، على الخطوات التي اتخذتها لدعم الشعب الفلسطيني.وتابعت باندور: "نعتقد أن هذا أمرا مؤسفا للغاية لأن الأشخاص الذين يدفعون بمشروع القانون هذا هم نفس الأشخاص الذين يحاضرون في أفريقيا حول حقوق الإنسان، لكنهم اليوم لا يعترفون بحقوق الإنسان للفلسطينيين. لذلك نقول لهم، إننا ندعو إلى احترام القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي".وأضافت: "نحن لسنا ضد أمريكا، نحن لسنا ضد أوروبا، إننا نؤيد الحد من الضرر الذي يلحق بالشعب الفلسطيني، ويجب على جنوب أفريقيا أن تستمر في اتخاذ هذا الموقف دون خوف، لأنه إذا قلنا إن علينا أن نعتني بالاقتصاد وننسى أمر الشعب، فلماذا نحن موجودون؟".وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.

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https://sarabic.ae/20240513/الخارجية-الإيرانية-طهران-لا-تنوي-الانضمام-إلى-دعوى-جنوب-أفريقيا-ضد-إسرائيل-لاعتبارات-قانونية-1088800307.html

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