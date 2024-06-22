https://sarabic.ae/20240622/مينسك-العالم-على-وشك-الدخول-في-صراع-عالمي-1090081153.html
مينسك: العالم على وشك الدخول في صراع عالمي
مينسك: العالم على وشك الدخول في صراع عالمي
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة مجلس النواب البيلاروسي، ناتاليا كوتشانوفا، بأن العالم على وشك الدخول في صراع عالمي. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T20:02+0000
2024-06-22T20:02+0000
2024-06-22T20:02+0000
روسيا
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وقالت بمناسبة يوم الذكرى الوطنية لضحايا الحرب الوطنية العظمى والإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي: "بعد ثمانية عقود فقط من الحياة المزدهرة (بعد نهاية الحرب العالمية الثانية)، وجد الكوكب نفسه مرة أخرى على عتبة صراع عالمي".وشددت كوتشانوفا على أن "الشعب البيلاروسي، الذي يعرف قيمة السلام والنصر لا مثيل له، يحافظ على الذاكرة التاريخية ويدافع بحزم عن الحقيقة التاريخية، حتى لا تتكرر أحداث الماضي".وأضافت: "السيادة والاستقلال هما أهم أصولنا، ومبادئنا التوجيهية وقيمنا الدائمة التي تشكل الأساس للتنمية الإبداعية السلمية للدولة البيلاروسية".وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتذكر ما تؤدي إليه الأيديولوجية النازية.وقال باستريكين لوكالة "سبوتنيك": "قضيتنا عادلة، وسوف يُهزم العدو"، هذه الكلمات التي قالها مذيع الإذاعة السوفييتية في 22 يونيو (حزيران) 1941، في اليوم الذي هاجمت فيه ألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي دون سابق إنذار، ما أدى إلى قلب حياة الملايين من المواطنين السوفييت رأسًا على عقب في لحظة.
https://sarabic.ae/20240622/رئيس-لجنة-التحقيق-الروسية-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-جديدة-عن-جرائم-النازية-بحق-الشعب-السوفييتي-1090041327.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
مينسك: العالم على وشك الدخول في صراع عالمي
صرحت رئيسة مجلس النواب البيلاروسي، ناتاليا كوتشانوفا، بأن العالم على وشك الدخول في صراع عالمي.
وقالت بمناسبة يوم الذكرى الوطنية لضحايا الحرب الوطنية العظمى والإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي: "بعد ثمانية عقود فقط من الحياة المزدهرة (بعد نهاية الحرب العالمية الثانية)، وجد الكوكب نفسه مرة أخرى على عتبة صراع عالمي".
وتابعت: "أي خطوة خاطئة أخرى من قبل السياسيين الغربيين المستهزئين يمكن أن تمزق النسيج الرقيق لزمن السلم، ما يؤدي إلى الهلاك، وتحكم على معظم البشرية بالموت الحتمي".
وشددت كوتشانوفا على أن "الشعب البيلاروسي، الذي يعرف قيمة السلام والنصر لا مثيل له، يحافظ على الذاكرة التاريخية ويدافع بحزم عن الحقيقة التاريخية، حتى لا تتكرر أحداث الماضي".
وأضافت: "السيادة والاستقلال هما أهم أصولنا، ومبادئنا التوجيهية وقيمنا الدائمة التي تشكل الأساس للتنمية الإبداعية السلمية للدولة البيلاروسية".
وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتذكر ما تؤدي إليه الأيديولوجية النازية.
وقال باستريكين لوكالة "سبوتنيك": "قضيتنا عادلة، وسوف يُهزم العدو"، هذه الكلمات التي قالها مذيع الإذاعة السوفييتية في 22 يونيو (حزيران) 1941، في اليوم الذي هاجمت فيه ألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي دون سابق إنذار، ما أدى إلى قلب حياة الملايين من المواطنين السوفييت رأسًا على عقب في لحظة.