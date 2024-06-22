مينسك: العالم على وشك الدخول في صراع عالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
On air
12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240622/مينسك-العالم-على-وشك-الدخول-في-صراع-عالمي-1090081153.html
مينسك: العالم على وشك الدخول في صراع عالمي
مينسك: العالم على وشك الدخول في صراع عالمي
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة مجلس النواب البيلاروسي، ناتاليا كوتشانوفا، بأن العالم على وشك الدخول في صراع عالمي. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T20:02+0000
2024-06-22T20:02+0000
روسيا
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0a/1049531010_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_177756fdaba92a16913e822d86d9acd9.jpg
وقالت بمناسبة يوم الذكرى الوطنية لضحايا الحرب الوطنية العظمى والإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي: "بعد ثمانية عقود فقط من الحياة المزدهرة (بعد نهاية الحرب العالمية الثانية)، وجد الكوكب نفسه مرة أخرى على عتبة صراع عالمي".وشددت كوتشانوفا على أن "الشعب البيلاروسي، الذي يعرف قيمة السلام والنصر لا مثيل له، يحافظ على الذاكرة التاريخية ويدافع بحزم عن الحقيقة التاريخية، حتى لا تتكرر أحداث الماضي".وأضافت: "السيادة والاستقلال هما أهم أصولنا، ومبادئنا التوجيهية وقيمنا الدائمة التي تشكل الأساس للتنمية الإبداعية السلمية للدولة البيلاروسية".وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتذكر ما تؤدي إليه الأيديولوجية النازية.وقال باستريكين لوكالة "سبوتنيك": "قضيتنا عادلة، وسوف يُهزم العدو"، هذه الكلمات التي قالها مذيع الإذاعة السوفييتية في 22 يونيو (حزيران) 1941، في اليوم الذي هاجمت فيه ألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي دون سابق إنذار، ما أدى إلى قلب حياة الملايين من المواطنين السوفييت رأسًا على عقب في لحظة.
https://sarabic.ae/20240622/رئيس-لجنة-التحقيق-الروسية-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-جديدة-عن-جرائم-النازية-بحق-الشعب-السوفييتي-1090041327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0a/1049531010_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a24a4fef168a1b4fcc17da7b136151c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

مينسك: العالم على وشك الدخول في صراع عالمي

20:02 GMT 22.06.2024
© flickr.com / Zwedgaعلم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© flickr.com / Zwedga
تابعنا عبر
صرحت رئيسة مجلس النواب البيلاروسي، ناتاليا كوتشانوفا، بأن العالم على وشك الدخول في صراع عالمي.
وقالت بمناسبة يوم الذكرى الوطنية لضحايا الحرب الوطنية العظمى والإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي: "بعد ثمانية عقود فقط من الحياة المزدهرة (بعد نهاية الحرب العالمية الثانية)، وجد الكوكب نفسه مرة أخرى على عتبة صراع عالمي".

وتابعت: "أي خطوة خاطئة أخرى من قبل السياسيين الغربيين المستهزئين يمكن أن تمزق النسيج الرقيق لزمن السلم، ما يؤدي إلى الهلاك، وتحكم على معظم البشرية بالموت الحتمي".

وشددت كوتشانوفا على أن "الشعب البيلاروسي، الذي يعرف قيمة السلام والنصر لا مثيل له، يحافظ على الذاكرة التاريخية ويدافع بحزم عن الحقيقة التاريخية، حتى لا تتكرر أحداث الماضي".
رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
رئيس لجنة التحقيق الروسية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي
10:00 GMT
وأضافت: "السيادة والاستقلال هما أهم أصولنا، ومبادئنا التوجيهية وقيمنا الدائمة التي تشكل الأساس للتنمية الإبداعية السلمية للدولة البيلاروسية".
وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتذكر ما تؤدي إليه الأيديولوجية النازية.
وقال باستريكين لوكالة "سبوتنيك": "قضيتنا عادلة، وسوف يُهزم العدو"، هذه الكلمات التي قالها مذيع الإذاعة السوفييتية في 22 يونيو (حزيران) 1941، في اليوم الذي هاجمت فيه ألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي دون سابق إنذار، ما أدى إلى قلب حياة الملايين من المواطنين السوفييت رأسًا على عقب في لحظة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронетранспортер израильских сил едет за бульдозером по главной дороге в Дженине во время продолжающегося рейда на оккупированный город на Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تسجيل مسرب يكشف خطة إسرائيلية لـ"تغيير الواقع" بالضفة الغربية 16:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:56 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودهاأمس, 05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала