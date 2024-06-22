https://sarabic.ae/20240622/هنية-الحركة-منفتحة-على-مبادرات-التهدئة-كافة-1090062953.html

هنية: الحركة منفتحة على مبادرات التهدئة كافة

هنية: الحركة منفتحة على مبادرات التهدئة كافة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، يوم أمس الجمعة، أن "الحركة منفتحة على كل المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة". 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T08:28+0000

2024-06-22T08:28+0000

2024-06-22T08:28+0000

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وقال هنية، خلال ندوة في العاصمة اللبنانية بيروت: "هذه هي مطالب شعبنا وقوى المقاومة وأحرار الأمة. حماس تتفاوض على أساس هذه المطالب. نحن منفتحون على كل المبادرات التي من شأنها تلبية مطالب قوى المقاومة في وقف إطلاق النار".وأوضح رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، أن "الحركة وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه الجانبان القطري والمصري، في 6 مايو (أيار الماضي)، لكن إسرائيل أرادت إجراء تغييرات عليه من شأنها التأثير على جوهر مطالب قوى المقاومة".هنية: رد حماس يتوافق مع مبادئ مقترح بايدن للتهدئةوأشار هنية إلى أن "طوفان الأقصى" حقق ثلاث نتائج استراتيجية، الأولى إعادة القضية الفلسطينية لمكانتها، والثانية هي أن هزيمة الكيان حقيقة وليست وهماً، وهذا أمر يمكن أن يكون قريباً، فيما الثالثة هي إعادة توحيد الأمة على فلسطين وقضيتها بشكل جامع"، بحسب قوله.وبوساطة مصر وقطر، ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.وتتهم "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، بـ"عدم الرغبة في إنهاء الحرب على غزة، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن تحقق تل أبيب أية مكاسب، بعد إخفاقها في تحقيق ما أعلنته من أهداف هذه الحرب"."حماس" و"الجهاد" تؤكدان ضرورة أن يتضمن أي اتفاق للتهدئة وقفا دائما للعدوان وانسحابا شاملا من غزة

https://sarabic.ae/20240608/رئيس-المكتب-السياسي-لـحماس-لن-نوافق-على-أي-اتفاق-لا-يحقق-أمن-شعبنا-أولا-1089638195.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى