https://sarabic.ae/20240623/اتحاد-النقل-الجوي-في-لبنان-خبر-وجود-أسلحة-وصواريخ-في-مطار-بيروت-مجرد-أضاليل-وأكاذيب-1090103784.html
اتحاد النقل الجوي في لبنان: خبر وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
اتحاد النقل الجوي في لبنان: خبر وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
سبوتنيك عربي
حمل اتحاد النقل الجوي في لبنان، مساء اليوم الأحد، وسيلة إعلامية غربية ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها، كامل المسؤولية عن سلامة العاملين في مطار بيروت بكامل... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T14:36+0000
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وقال اتحاد النقل الجوي، في بيان له، إن "الصحيفة البريطانية طالعته بخبرية وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان بل مجرد أضاليل وأكاذيب، داعيا كافة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية للحضور إلى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وكانت وسائل إعلام بريطانية، زعمت في وقت سابق اليوم، بأن "حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت بلبنان".وادعت أن "حزب الله" يخزن الصواريخ والمتفجرات، داخل صواريخ كبيرة غامضة وصلت في رحلات مباشرة من إيران إلى مطار بيروت، مشيرة إلى أن "التقارير الواردة عن وجود صناديق الصواريخ والمتفجرات تزيد المخاوف من احتمال جعل مكان تواجدها داخل مطار بيروت هدفًا عسكريًا مشروعًا"، وفقا لها.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
https://sarabic.ae/20240622/لبنان-يرد-على-أنباء-تزعم-سحب-دول-أوروبية-لسفرائها-من-البلاد-1090065831.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اتحاد النقل الجوي في لبنان: خبر وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
حمل اتحاد النقل الجوي في لبنان، مساء اليوم الأحد، وسيلة إعلامية غربية ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها، كامل المسؤولية عن سلامة العاملين في مطار بيروت بكامل منشآته.
وقال اتحاد النقل الجوي، في بيان له، إن "الصحيفة البريطانية طالعته بخبرية وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان بل مجرد أضاليل وأكاذيب، داعيا كافة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية للحضور إلى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم، حسب وكالة
الأنباء اللبنانية.
وكانت وسائل إعلام بريطانية
، زعمت في وقت سابق اليوم، بأن "حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت بلبنان".
وادعت أن "حزب الله" يخزن الصواريخ والمتفجرات، داخل صواريخ كبيرة غامضة وصلت في رحلات مباشرة من إيران إلى مطار بيروت، مشيرة إلى أن "التقارير الواردة عن وجود صناديق الصواريخ والمتفجرات تزيد المخاوف من احتمال جعل مكان تواجدها داخل مطار بيروت هدفًا عسكريًا مشروعًا"، وفقا لها.
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله"
من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.