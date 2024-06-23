https://sarabic.ae/20240623/تقرير-إسرائيلي-يحدد-3-أسباب-لـضرورة-قصف-عمق-لبنان-وغزوه-فورا-1090097615.html
تقرير إسرائيلي يحدد 3 أسباب لـ"ضرورة قصف عمق لبنان وغزوه فورا"
تقرير إسرائيلي يحدد 3 أسباب لـ"ضرورة قصف عمق لبنان وغزوه فورا"
سبوتنيك عربي
حدد كاتب إسرائيلي، اليوم الأحد، 3 أسباب بدعوى أنها "كافية لجعل إسرائيل تتبع نهجا أكثر قوة وفعالية في كل من قطاع غزة والجنوب اللبناني". 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T10:54+0000
2024-06-23T10:54+0000
2024-06-23T10:54+0000
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ونشر مارتين أولينر، مقالا في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، رأى من خلاله أن "الدبلوماسية قد أخفقت وأنه على إسرائيل أن تقصف عمق لبنان، وتغزو هذا البلد فورا".وأوضح أولينر أن "أي اتفاق يتطلب وفاء "حزب الله" اللبناني بالتزاماته بموجب القرار الدولي 1701، والذي يقضي بنزع سلاحه بالكامل وترك المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".ولفت الكاتب الإسرائيلي إلى أن دعوته إسرائيل لـ"قصف لبنان فورا تقوم على 3 أسباب، الأول منها هو عودة آمنة للمستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال الإسرائيلي بعد هجرتهم الداخلية، منذ السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، حينما قامت حركة حماس بعمليتها العسكرية "طوفان الأقصى".والسبب الثاني يتمثل في ضرورة تحقيق النصر للجيش الإسرائيلي عن طريق إلحاق خسائر فادحة بـ"حزب الله"، مدعيًا أن "هناك حاجة للتدمير والقتل. هذا هو ما تعنيه الحرب" على حد قوله.فيما اعتبر الكاتب الإسرائيلي أن "السبب الثالث يكمن في أن إسرائيل لا يمكنها تحمل الوقوع في مزيد من الأخطاء، وهذا هو الوقت المناسب لقصف لبنان وغزوه"، على حد تعبيره.وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع "حزب الله" اللبناني.وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مقابلة مع كوهين، بشأن استعدادات بلاده لمواجهة "حزب الله" اللبناني المحتملة، أوضح خلالها أن بلاده "تعتمد على مصادر عدة لإنتاج الكهرباء، ما بين الغاز والفحم والطاقة الشمسية والديزل".وأوضح كوهين أن "منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة من قبل "حزب الله" لأنها مواقع استراتيجية"، موضحًا أن وزارته تعمل مع الجيش الإسرائيلي بأكمله والشرطة لحمايتها.وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر مقطعا مصورا بعنوان "إلى من يهمه الأمر"، والذي يرصد مواقع حساسة داخل إسرائيل، ويُظهر الفيديو، البالغ مدته دقيقة و11 ثانية، صورا تبيّن مواقع إسرائيلية حيوية، ويتضمّن المقطع مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية، حصل عليها "حزب الله".وبحسب مراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو، تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصاف للنفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.كما تضمّن الفيديو، مقطعا من كلمة سابقة للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، والتي قال فيها إن "المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف".وخُتم الفيديو بتصريح لنصر الله، يحذر فيه من أن "من يفكر بالحرب معنا سيندم".ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
تقرير إسرائيلي يحدد 3 أسباب لـ"ضرورة قصف عمق لبنان وغزوه فورا"
حدد كاتب إسرائيلي، اليوم الأحد، 3 أسباب بدعوى أنها "كافية لجعل إسرائيل تتبع نهجا أكثر قوة وفعالية في كل من قطاع غزة والجنوب اللبناني".
ونشر مارتين أولينر، مقالا في صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، رأى من خلاله أن "الدبلوماسية قد أخفقت وأنه على إسرائيل أن تقصف عمق لبنان، وتغزو هذا البلد فورا".
وأوضح أولينر أن "أي اتفاق يتطلب وفاء "حزب الله" اللبناني بالتزاماته بموجب القرار الدولي 1701، والذي يقضي بنزع سلاحه بالكامل وترك المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".
ولفت الكاتب الإسرائيلي إلى أن دعوته إسرائيل لـ"قصف لبنان فورا تقوم على 3 أسباب، الأول منها هو عودة آمنة للمستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال الإسرائيلي بعد هجرتهم الداخلية، منذ السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، حينما قامت حركة حماس بعمليتها العسكرية "طوفان الأقصى".
والسبب الثاني يتمثل في ضرورة تحقيق النصر للجيش الإسرائيلي عن طريق إلحاق خسائر فادحة بـ"حزب الله"، مدعيًا أن "هناك حاجة للتدمير والقتل. هذا هو ما تعنيه الحرب" على حد قوله.
فيما اعتبر الكاتب الإسرائيلي أن "السبب الثالث يكمن في أن إسرائيل لا يمكنها تحمل الوقوع في مزيد من الأخطاء، وهذا هو الوقت المناسب لقصف لبنان وغزوه"، على حد تعبيره.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن منشآت الطاقة الإسرائيلية
مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع "حزب الله" اللبناني.
وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مقابلة مع كوهين، بشأن استعدادات بلاده لمواجهة "حزب الله" اللبناني المحتملة، أوضح خلالها أن بلاده "تعتمد على مصادر عدة لإنتاج الكهرباء، ما بين الغاز والفحم والطاقة الشمسية والديزل".
وأوضح كوهين أن "منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة من قبل "حزب الله" لأنها مواقع استراتيجية"، موضحًا أن وزارته تعمل مع الجيش الإسرائيلي
بأكمله والشرطة لحمايتها.
وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر مقطعا مصورا بعنوان "إلى من يهمه الأمر"، والذي يرصد مواقع حساسة داخل إسرائيل، ويُظهر الفيديو، البالغ مدته دقيقة و11 ثانية، صورا تبيّن مواقع إسرائيلية حيوية، ويتضمّن المقطع مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية، حصل عليها "حزب الله".
وبحسب مراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو، تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصاف للنفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.
كما تضمّن الفيديو، مقطعا من كلمة سابقة للأمين العام لـ"حزب الله"
، حسن نصر الله، والتي قال فيها إن "المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف".
وخُتم الفيديو بتصريح لنصر الله، يحذر فيه من أن "من يفكر بالحرب معنا سيندم".
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله"
من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.