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رئيس "تحرير السودان" يتهم "الدعم السريع" بتعمد قصف المستشفى السعودي بالفاشر... صور
رئيس "تحرير السودان" يتهم "الدعم السريع" بتعمد قصف المستشفى السعودي بالفاشر... صور
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس حركة "تحرير السودان"، أركو مني مناوي، قوات الدعم السريع بتعمد قصف المستشفى "السعودي" في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث تم تدمير المستشفى... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T08:50+0000
2024-06-23T08:50+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وصرح مناوي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الدعم السريع تعمدت قصف المستشفى السعودي في الفاشر"، مشيرا إلى أن "القصف ألحق دمارا كبيرا وقتل طبيبة صيدلانية، بعد أن تم تدمير المستشفى الجنوبي كاملا وإخراجه من الخدمة".وتابع رئيس حركة "تحرير السودان"، قائلا إن "التعمد في تدمير المستشفيات أمر مخطط من الدولة الداعمة لها، العيب أنها عضوة في الأمم المتحدة".يشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت قد اقتحمت، في الثامن من يونيو/ حزيران الجاري، المستشفى الجنوبي(السعودي) في مدينة الفاشر، واعتدت على الأطباء والمرضى، ما أدى إلى توقفه العمل وخروجه عن الخدمة.وفي 13 يونيو الجاري، قالت "قوات الدعم السريع" إن قواتها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، في مدينة الفاشر شمال دارفور.وأوضحت "الدعم السريع"، في بيان لها، أن "الطائرة كانت تقوم بإسقاط البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين الأبرياء في مدن السودان المختلفة"، مشيرة إلى أن "حطام الطائرة المحترقة تناثر شرق مدينة الفاشر".وأكدت أنها مصممة على "حسم هذه المعركة لمصلحة الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والديمقراطية، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة".وفي وقت سابق، توعد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع بردٍ قاسٍ إثر هجومهم على بلدة ود النورة، في وقت نفت فيه قوات الدعم السريع السودانية، استهدافها المدنيين في بلدة ود النورة بولاية الجزيرة وسط البلاد.ونقل موقع "سودان تربيون"، عن "لجان مقاومة مدني"، قولها في بيان، إنه "في الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، طلعنا المجزرة الشنيعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق مواطني قرية ود النورة شمال غربي المناقل، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 104 شهداء".ونشرت "لجان مقاومة مدني"، مقطع فيديو، يُظهر دفن عشرات الضحايا في ميدان عام وسط تجمع غفير من السكان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sarabic.ae/20240618/الأمم-المتحدة-السودان-يتدمر-بسبب-حرب-تدور-بين-طرفين-أحملهما-مسؤولية-ارتكاب-الجرائم-1089950568.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

رئيس "تحرير السودان" يتهم "الدعم السريع" بتعمد قصف المستشفى السعودي بالفاشر... صور

08:50 GMT 23.06.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
اتهم رئيس حركة "تحرير السودان"، أركو مني مناوي، قوات الدعم السريع بتعمد قصف المستشفى "السعودي" في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث تم تدمير المستشفى وإخراجه من الخدمة.
وصرح مناوي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الدعم السريع تعمدت قصف المستشفى السعودي في الفاشر"، مشيرا إلى أن "القصف ألحق دمارا كبيرا وقتل طبيبة صيدلانية، بعد أن تم تدمير المستشفى الجنوبي كاملا وإخراجه من الخدمة".
وتابع رئيس حركة "تحرير السودان"، قائلا إن "التعمد في تدمير المستشفيات أمر مخطط من الدولة الداعمة لها، العيب أنها عضوة في الأمم المتحدة".
يشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت قد اقتحمت، في الثامن من يونيو/ حزيران الجاري، المستشفى الجنوبي(السعودي) في مدينة الفاشر، واعتدت على الأطباء والمرضى، ما أدى إلى توقفه العمل وخروجه عن الخدمة.
وفي 13 يونيو الجاري، قالت "قوات الدعم السريع" إن قواتها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، في مدينة الفاشر شمال دارفور.
وأوضحت "الدعم السريع"، في بيان لها، أن "الطائرة كانت تقوم بإسقاط البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين الأبرياء في مدن السودان المختلفة"، مشيرة إلى أن "حطام الطائرة المحترقة تناثر شرق مدينة الفاشر".
وأكدت أنها مصممة على "حسم هذه المعركة لمصلحة الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والديمقراطية، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة".
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
الأمم المتحدة: السودان يتدمر بسبب حرب تدور بين طرفين
18 يونيو, 09:07 GMT
وفي وقت سابق، توعد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع بردٍ قاسٍ إثر هجومهم على بلدة ود النورة، في وقت نفت فيه قوات الدعم السريع السودانية، استهدافها المدنيين في بلدة ود النورة بولاية الجزيرة وسط البلاد.
ونقل موقع "سودان تربيون"، عن "لجان مقاومة مدني"، قولها في بيان، إنه "في الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، طلعنا المجزرة الشنيعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق مواطني قرية ود النورة شمال غربي المناقل، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 104 شهداء".
ونشرت "لجان مقاومة مدني"، مقطع فيديو، يُظهر دفن عشرات الضحايا في ميدان عام وسط تجمع غفير من السكان.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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