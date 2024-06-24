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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
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كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
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عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
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مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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https://sarabic.ae/20240624/إعلام-إسرائيل-تهدد-باستخدام-أسلحة-لم-تستخدمها-من-قبل-حال-نشوب-حرب-مع-حزب-الله-1090118825.html
إعلام: إسرائيل تهدد باستخدام أسلحة "لم تستخدمها من قبل" حال نشوب حرب مع "حزب الله"
إعلام: إسرائيل تهدد باستخدام أسلحة "لم تستخدمها من قبل" حال نشوب حرب مع "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة باحتمالية استخدامها أسلحة لم تستخدمها من قبل، وذلك حال نشوب حرب مع "حزب الله" في لبنان، لحسم... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T08:08+0000
2024-06-24T08:08+0000
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ونقلت القناة الـ "12" الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل هددت في رسالتها بأنه إذا لم يرتدع "حزب الله" قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان، مؤكدةً أنها لن تستطيع حسم الحرب في لبنان دون استخدام أسلحة ومنظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل.وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم قوات "​اليونيفيل​" في لبنان، يوم الجمعة الماضي، أن القوات لم تقلص مهامها بل تضاعف جهودها لتنفيذ ​القرار 1701​".وأشار متحدث "اليونيفيل" في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية، أن القوات تعمل كوسيط بين إسرائيل و​لبنان​ لتخفيف التصعيد، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن القوات لا تتواصل مباشرة مع "حزب الله" بل مع الدولة اللبنانية.وكشف متحدث اليونيفيل أن القوات طالبت بحل دبلوماسي طويل الأمد لإنهاء الصراع على الحدود، مؤكدًا أن قواتهم عرضة للخطر جراء الصراع على الحدود.وأوضح أن الأضرار كبيرة على طرفي الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية ممكنة ولكن يجب التوصل لوقف نار أولا.وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في لبنان كجزء من تقييم الوضع.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".
https://sarabic.ae/20240623/ارتفاع-كبير-في-مبيعات-مولدات-الكهرباء-بإسرائيل-تخوفا-من-حرب-ضد-حزب-الله-1090104644.html
https://sarabic.ae/20240623/بعد-التصعيد-مع-حزب-الله-تقرير-كندا-تقترح-على-الإسرائيليين-الهجرة-إليها-1090098388.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان

إعلام: إسرائيل تهدد باستخدام أسلحة "لم تستخدمها من قبل" حال نشوب حرب مع "حزب الله"

08:08 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayآثار دمار طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان
آثار دمار طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة باحتمالية استخدامها أسلحة لم تستخدمها من قبل، وذلك حال نشوب حرب مع "حزب الله" في لبنان، لحسم الحرب سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة.
ونقلت القناة الـ "12" الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل هددت في رسالتها بأنه إذا لم يرتدع "حزب الله" قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان، مؤكدةً أنها لن تستطيع حسم الحرب في لبنان دون استخدام أسلحة ومنظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل.
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
ارتفاع كبير في مبيعات مولدات الكهرباء بإسرائيل تخوفا من حرب ضد "حزب الله"
أمس, 14:51 GMT
وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم قوات "​اليونيفيل​" في لبنان، يوم الجمعة الماضي، أن القوات لم تقلص مهامها بل تضاعف جهودها لتنفيذ ​القرار 1701​".
وأشار متحدث "اليونيفيل" في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية، أن القوات تعمل كوسيط بين إسرائيل و​لبنان​ لتخفيف التصعيد، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن القوات لا تتواصل مباشرة مع "حزب الله" بل مع الدولة اللبنانية.
وكشف متحدث اليونيفيل أن القوات طالبت بحل دبلوماسي طويل الأمد لإنهاء الصراع على الحدود، مؤكدًا أن قواتهم عرضة للخطر جراء الصراع على الحدود.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
بعد التصعيد مع "حزب الله".. تقرير: كندا تقترح على الإسرائيليين الهجرة إليها
أمس, 11:21 GMT
وأوضح أن الأضرار كبيرة على طرفي الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية ممكنة ولكن يجب التوصل لوقف نار أولا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في لبنان كجزء من تقييم الوضع.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".
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