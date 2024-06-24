https://sarabic.ae/20240624/إعلام-إسرائيل-تهدد-باستخدام-أسلحة-لم-تستخدمها-من-قبل-حال-نشوب-حرب-مع-حزب-الله-1090118825.html

إعلام: إسرائيل تهدد باستخدام أسلحة "لم تستخدمها من قبل" حال نشوب حرب مع "حزب الله"

إعلام: إسرائيل تهدد باستخدام أسلحة "لم تستخدمها من قبل" حال نشوب حرب مع "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة باحتمالية استخدامها أسلحة لم تستخدمها من قبل، وذلك حال نشوب حرب مع "حزب الله" في لبنان، لحسم... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T08:08+0000

2024-06-24T08:08+0000

2024-06-24T08:08+0000

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ونقلت القناة الـ "12" الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل هددت في رسالتها بأنه إذا لم يرتدع "حزب الله" قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان، مؤكدةً أنها لن تستطيع حسم الحرب في لبنان دون استخدام أسلحة ومنظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل.وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم قوات "​اليونيفيل​" في لبنان، يوم الجمعة الماضي، أن القوات لم تقلص مهامها بل تضاعف جهودها لتنفيذ ​القرار 1701​".وأشار متحدث "اليونيفيل" في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية، أن القوات تعمل كوسيط بين إسرائيل و​لبنان​ لتخفيف التصعيد، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن القوات لا تتواصل مباشرة مع "حزب الله" بل مع الدولة اللبنانية.وكشف متحدث اليونيفيل أن القوات طالبت بحل دبلوماسي طويل الأمد لإنهاء الصراع على الحدود، مؤكدًا أن قواتهم عرضة للخطر جراء الصراع على الحدود.وأوضح أن الأضرار كبيرة على طرفي الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية ممكنة ولكن يجب التوصل لوقف نار أولا.وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في لبنان كجزء من تقييم الوضع.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".

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https://sarabic.ae/20240623/بعد-التصعيد-مع-حزب-الله-تقرير-كندا-تقترح-على-الإسرائيليين-الهجرة-إليها-1090098388.html

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