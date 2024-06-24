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عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
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مرايا العلوم
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نائب لبناني يستنكر ويدين الهجومين الإرهابيين على داغستان وسيفاستوبول
نائب لبناني يستنكر ويدين الهجومين الإرهابيين على داغستان وسيفاستوبول
سبوتنيك عربي
استنكر النائب شربل مارون عضو كتلة "لبنان القوي" في البرلمان اللبناني، الهجوم الأوكراني الإرهابي على داغستان والهجوم على "سيفاستوبول" في روسيا ، مشيرًا إلى أن... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T14:48+0000
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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا العمل الإرهابي مدان لا سيّما وأنه استهدف الأطفال العزّل".وبدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في داغستان الروسية ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، بحسب بيان صادر عن مكتبه.أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، استدعاء السفيرة الأمريكية في موسكو، لين تريسي، إلى مقر الوزارة.وأضافت الوزارة أنه تم التأكيد خلال المحادثة على أن الولايات المتحدة، التي تشن حربًا هجينة ضد روسيا، أصبحت بالفعل طرفًا في الصراع، وهي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث الأسلحة، ويتم تنفيذ هذه المهمات من قبل متخصصين عسكريين أمريكيين، يتحملون مسؤولية متساوية مع نظام كييف عن هذه الفظائع.وبحسب آخر البيانات، أصيب 151 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في المدينة نتجية إطلاق نظام كييف 5 صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، وتم نقل 82 من المصابين إلى المستشفيات، بينهم 27 طفلا، ستة منهم في حالة خطيرة. وتوفي أربعة بينهم طفلان، وأعلن يوم الاثنين 24 يونيو يوم حداد في سيفاستوبول وجمهورية القرم.
https://sarabic.ae/20240624/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-معاقبة-المسؤولين-عن-هجوم-سيفاستوبول-1090133847.html
https://sarabic.ae/20240624/خبراء-أمنيون-لجوء-الغرب-للعمليات-الإرهابية-يثبت-فشل-خطته-العسكرية-في-مواجهة-روسيا-1090133267.html
https://sarabic.ae/20240624/تصويت-برأيك-كيف-سيكون-الرد-الروسي-على-هجوم-سيفاستوبول-الإرهابي-بصواريخ-أمريكية-1090139661.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب لبناني يستنكر ويدين الهجومين الإرهابيين على داغستان وسيفاستوبول

14:48 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورمدينة سيفاستوبل بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية القرم
مدينة سيفاستوبل بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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تابعنا عبر
استنكر النائب شربل مارون عضو كتلة "لبنان القوي" في البرلمان اللبناني، الهجوم الأوكراني الإرهابي على داغستان والهجوم على "سيفاستوبول" في روسيا ، مشيرًا إلى أن "العالم اليوم يعيش لحظات مفصلية".
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا العمل الإرهابي مدان لا سيّما وأنه استهدف الأطفال العزّل".

وتساءل النائب اللبناني عن دور "شرعة الأمم المتحدة أمام هذا الجنون العالمي".

وبدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في داغستان الروسية ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
الأمم المتحدة تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن هجوم سيفاستوبول
12:59 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، استدعاء السفيرة الأمريكية في موسكو، لين تريسي، إلى مقر الوزارة.

وقالت الوزارة: "خلال محادثة في وزارة الخارجية الروسية، في 24 يونيو، مع رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، لين تريسي، التي تم استدعاؤها، تم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالجريمة الدموية الجديدة لنظام كييف، التي رعتها وسلحتها واشنطن، والتي شنت هجوما صاروخيا استهدف السكان المدنيين في سيفاستوبول، ورافقه سقوط العديد من الضحايا، بينهم أطفال".

وأضافت الوزارة أنه تم التأكيد خلال المحادثة على أن الولايات المتحدة، التي تشن حربًا هجينة ضد روسيا، أصبحت بالفعل طرفًا في الصراع، وهي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث الأسلحة، ويتم تنفيذ هذه المهمات من قبل متخصصين عسكريين أمريكيين، يتحملون مسؤولية متساوية مع نظام كييف عن هذه الفظائع.
انفجار محطة وقود في داغستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
خبراء أمنيون: لجوء الغرب للعمليات الإرهابية يثبت فشل خطته العسكرية في مواجهة روسيا
12:40 GMT
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أُبلغت السفيرة أن مثل هذه التصرفات التي اتخذتها واشنطن، والتي تهدف إلى تشجيع السلطات الموالية للنازية في أوكرانيا على مواصلة الأعمال العدائية حتى "آخر أوكراني" من خلال إصدار الإذن بضرب عمق الأراضي الروسية، لن تمر دون عقاب بالتأكيد".
مدينة سيفاستوبل بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
تصويت... برأيك كيف سيكون الرد الروسي على هجوم "سيفاستوبول" الإرهابي بصواريخ أمريكية؟
14:20 GMT

وفي وقت سابق، قالت لجنة مكافحة الإرهاب في مدينة سيفاستوبول إن خبراء المتفجرات كانوا يعملون على شواطئ أوشكويفكا وضواحي سيفاستوبول، التي تعرضت لهجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، ومن المحتمل أن تكون هناك ذخائر صغيرة غير منفجرة متبقية هناك.

وبحسب آخر البيانات، أصيب 151 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في المدينة نتجية إطلاق نظام كييف 5 صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، وتم نقل 82 من المصابين إلى المستشفيات، بينهم 27 طفلا، ستة منهم في حالة خطيرة. وتوفي أربعة بينهم طفلان، وأعلن يوم الاثنين 24 يونيو يوم حداد في سيفاستوبول وجمهورية القرم.
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