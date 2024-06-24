https://sarabic.ae/20240624/نائب-لبناني-يستنكر-ويدين-الهجومين-الإرهابيين-على-داغستان-وسيفاستوبول--1090140282.html

نائب لبناني يستنكر ويدين الهجومين الإرهابيين على داغستان وسيفاستوبول

نائب لبناني يستنكر ويدين الهجومين الإرهابيين على داغستان وسيفاستوبول

سبوتنيك عربي

استنكر النائب شربل مارون عضو كتلة "لبنان القوي" في البرلمان اللبناني، الهجوم الأوكراني الإرهابي على داغستان والهجوم على "سيفاستوبول" في روسيا ، مشيرًا إلى أن... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T14:48+0000

2024-06-24T14:48+0000

2024-06-24T14:48+0000

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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا العمل الإرهابي مدان لا سيّما وأنه استهدف الأطفال العزّل".وبدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في داغستان الروسية ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، بحسب بيان صادر عن مكتبه.أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، استدعاء السفيرة الأمريكية في موسكو، لين تريسي، إلى مقر الوزارة.وأضافت الوزارة أنه تم التأكيد خلال المحادثة على أن الولايات المتحدة، التي تشن حربًا هجينة ضد روسيا، أصبحت بالفعل طرفًا في الصراع، وهي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث الأسلحة، ويتم تنفيذ هذه المهمات من قبل متخصصين عسكريين أمريكيين، يتحملون مسؤولية متساوية مع نظام كييف عن هذه الفظائع.وبحسب آخر البيانات، أصيب 151 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في المدينة نتجية إطلاق نظام كييف 5 صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، وتم نقل 82 من المصابين إلى المستشفيات، بينهم 27 طفلا، ستة منهم في حالة خطيرة. وتوفي أربعة بينهم طفلان، وأعلن يوم الاثنين 24 يونيو يوم حداد في سيفاستوبول وجمهورية القرم.

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