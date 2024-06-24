https://sarabic.ae/20240624/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-للمبعوث-الأمريكي-التزامه-بتغيير-الوضع-الأمني-على-الحدود-اللبنانية-1090134833.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد للمبعوث الأمريكي التزامه بتغيير الوضع الأمني على الحدود اللبنانية
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد للمبعوث الأمريكي التزامه بتغيير الوضع الأمني على الحدود اللبنانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل مستعدة للاحتمالات العسكرية والسياسية في المرحلة المقبلة من الحرب. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T13:44+0000
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وبحث غالانت مع الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التوصل إلى وضع يسمح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.وأكد غالانت للمبعوث الأمريكي التزامه بتغيير الوضع الأمني على الحدود الشمالية، مضيفا أن "المرحلة الثالثة من حرب غزة سيكون لها تأثير على جبهات أخرى".وأفادت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق صباح اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240624/إعلام-إسرائيل-تهدد-باستخدام-أسلحة-لم-تستخدمها-من-قبل-حال-نشوب-حرب-مع-حزب-الله-1090118825.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد للمبعوث الأمريكي التزامه بتغيير الوضع الأمني على الحدود اللبنانية
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل مستعدة للاحتمالات العسكرية والسياسية في المرحلة المقبلة من الحرب.
وبحث غالانت مع الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التوصل إلى وضع يسمح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأكد غالانت للمبعوث الأمريكي التزامه بتغيير الوضع الأمني على الحدود الشمالية، مضيفا أن "المرحلة الثالثة من حرب غزة سيكون لها تأثير على جبهات أخرى".
وأفادت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق صباح اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة
بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.
وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله"
من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.