https://sarabic.ae/20240625/تركيا-تدعو-لبدء-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-1090162858.html

تركيا تدعو لبدء عملية التفاوض بشأن أوكرانيا

تركيا تدعو لبدء عملية التفاوض بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع في أوكرانيا إلى بدء عملية التفاوض، محذرا من اتساع رقعة الصراع، وخطر اندلاع مواجهة نووية. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، في أنقرة، اليوم الثلاثاء.وقال هاكان: "تدعو تركيا الأطراف إلى بدء عملية التفاوض".كما حذر من أن الصراع قد يتوسع خارج حدود أوكرانيا، لافتا إلى خطر حدوث مواجهة نووية.وفيما يخص الشرق الأوسط، أشار هاكان إلى أن إسرائيل تواصل عمليات التطهير العرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويوميا تسعى لسرقة أراضي الفلسطينيين، مؤكدا أن أنقرة لم ولن نصمت حيال ذلك.وعن الوضع في سوريا، حث وزير الخارجية التركي دمشق على استثمار الهدوء وتوقف الاشتباكات لتحقيق السلام. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في وقت سابق من الشهر الجاري، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا.وتنص هذه المقترحات على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز وضع عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.واليوم الثلاثاء، أكد بوتين أمام المشاركين، في المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف"، في موسكو،، أن مقترحات السلام التي طرحتها روسيا تنص بالفعل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.وفي إطار المنتدى، يجري كبار العلماء والسياسيين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم حوارًا مفتوحًا حول التحديات والتهديدات العالمية والإقليمية.وقال بوتين: "آمل، على عكس العديد من السياسيين الغربيين الذين لم يرغبوا حتى في الخوض في جوهر المبادرة التي طرحناها، أن يتناول المشاركون في المنتدى دراستها بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من رؤية أنها توفر حقا إمكانية وقف الصراع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية".

https://sarabic.ae/20240625/بوتين-مقترحات-السلام-الروسية-تنص-على-إنهاء-الصراع-الأوكراني--1090153445.html

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