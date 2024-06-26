https://sarabic.ae/20240626/خلال-زيارة-غالانت-لواشنطن-مسؤول-أمريكي-بارز-الولايات-المتحدة-أكدت-التزامها-بتزويد-إسرائيل-بالسلاح-1090208536.html

خلال زيارة غالانت لواشنطن.. مسؤول أمريكي بارز: الولايات المتحدة أكدت التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح

خلال زيارة غالانت لواشنطن.. مسؤول أمريكي بارز: الولايات المتحدة أكدت التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح

سبوتنيك عربي

أوضح مسؤول أمريكي بارز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T20:34+0000

2024-06-26T20:34+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي بارز - لم تذكر اسمه أو كنيته - أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح رغم الأزمة الحالية بين الطرفين.وأوضحت الإذاعة أن تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت على خلفية لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارة الأول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين عدة ملفات مهمة، أهمها لبنان وغزة وإيران والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن أزمة الإمدادات الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى أن لدى البلدين مصالح مشتركة وأهداف مشتركة أيضا.وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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