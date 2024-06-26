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مراسل "سبوتنيك" في السويداء: عدوان إسرائيلي استهدف موقع "تل الصحن" بريف المحافظة الشرقي
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
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خلال زيارة غالانت لواشنطن.. مسؤول أمريكي بارز: الولايات المتحدة أكدت التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح
خلال زيارة غالانت لواشنطن.. مسؤول أمريكي بارز: الولايات المتحدة أكدت التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح
سبوتنيك عربي
أوضح مسؤول أمريكي بارز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T20:34+0000
2024-06-26T20:34+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي بارز - لم تذكر اسمه أو كنيته - أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح رغم الأزمة الحالية بين الطرفين.وأوضحت الإذاعة أن تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت على خلفية لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارة الأول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين عدة ملفات مهمة، أهمها لبنان وغزة وإيران والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن أزمة الإمدادات الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى أن لدى البلدين مصالح مشتركة وأهداف مشتركة أيضا.وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240626/غانتس-تم-حل-مشاكل-عديدة-مع-أصدقائنا-الأمريكيين-بـالغرف-المغلقة-في-الأشهر-الماضية-خاصة-ملف-التسلح-1090203500.html
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طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, حركة حماس

خلال زيارة غالانت لواشنطن.. مسؤول أمريكي بارز: الولايات المتحدة أكدت التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح

20:34 GMT 26.06.2024
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أوضح مسؤول أمريكي بارز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي بارز - لم تذكر اسمه أو كنيته - أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتزويد إسرائيل بالسلاح رغم الأزمة الحالية بين الطرفين.
وأوضحت الإذاعة أن تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت على خلفية لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارة الأول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
غانتس: تم حل مشاكل عديدة مع أصدقائنا الأمريكيين بـ"الغرف المغلقة" في الأشهر الماضية خاصة ملف التسلح
16:45 GMT
ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين عدة ملفات مهمة، أهمها لبنان وغزة وإيران والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن أزمة الإمدادات الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى أن لدى البلدين مصالح مشتركة وأهداف مشتركة أيضا.
وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
قناة إسرائيلية: الجيش يتجه للمواجهة مع "حزب الله" في الشمال بعد انتهاء عملية رفح
19:52 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين21:18 GMT
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